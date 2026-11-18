बिहार की राजधानी पटना के प्रमुख रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है. छठ पूजा के बाद अपने कामकाज और रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में लौटने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है. बड़ी संख्या में यात्री दिल्ली जाने के लिए स्टेशन पहुंच रहे हैं. इसके चलते प्लेटफॉर्म पर गहमागहमी का माहौल बना हुआ है.

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17 नवंबर को पटना जंक्शन पर दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में सवार होने के लिए यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. खासकर मगध एक्सप्रेस के आने पर यात्रियों की भीड़ बढ़ गई. ट्रेन में जगह पाने के लिए लोग एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते नजर आए. कई यात्रियों को अपने सामान के साथ ट्रेन में चढ़ने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी.

स्पेशल ट्रेनें चलने के बाद भी कम नहीं हुई भीड़

छठ पूजा के बाद यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे की ओर से कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं. इसके बावजूद पटना जंक्शन पर यात्रियों का दबाव बना हुआ है. नियमित रूप से चलने वाली मगध एक्सप्रेस में बड़ी संख्या में यात्री सफर करना चाहते हैं. यही वजह है कि ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचते ही उसमें सवार होने के लिए यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ती है.

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दिल्ली जाने वाले कई यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने के लिए जगह बनाने में परेशानी हुई. प्लेटफॉर्म पर अपने परिवार और सामान के साथ मौजूद लोग ट्रेन का इंतजार करते दिखाई दिए. ट्रेन के रुकते ही यात्री अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसमें सवार होने की कोशिश करने लगे.

छठ के बाद काम पर लौट रहे प्रवासी

दरअसल, छठ पूजा बिहार के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है. इस मौके पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और देश के दूसरे राज्यों में काम करने वाले बड़ी संख्या में लोग अपने घर लौटते हैं. परिवार के साथ त्योहार मनाने के बाद अब उनकी वापसी शुरू हो गई है.

इनमें प्रवासी मजदूरों के साथ-साथ नौकरीपेशा लोग, छात्र और छोटे कारोबार से जुड़े लोग भी शामिल हैं. त्योहार खत्म होने के बाद सभी को अपने काम और रोजगार पर वापस पहुंचने की जल्दी है. ऐसे में रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है.

दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में ज्यादा दबाव

पटना से दिल्ली के बीच बड़ी संख्या में लोग नियमित रूप से सफर करते हैं. बिहार से रोजगार और पढ़ाई के लिए दिल्ली-एनसीआर जाने वाले यात्रियों की संख्या भी काफी अधिक है. छठ के बाद इन यात्रियों की वापसी के चलते दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है.

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पटना जंक्शन पर मगध एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए यात्रियों की परेशानी इसी दबाव को दिखाती है. कई स्पेशल ट्रेनों के संचालन के बावजूद नियमित ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बनी हुई है.

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