बालकनी से गिर रहा था बच्चा... 5 सेकेंड में शख्स ने दौड़कर ऐसे बचाई जान, Video

मिस्र के गीजा शहर में एक 5 साल के बच्चे को बचाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बच्चा दूसरी मंजिल की बालकनी से नीचे गिर गया था. वह जमीन पर पहुंचता, उससे पहले ही वहां मौजूद 25 साल के अहमद रागब ने दौड़कर उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया. कुछ ही सेकेंड में हुए इस रेस्क्यू ने बच्चे की जान बचा ली.

और पढ़ें

यह घटना गीजा के अर्द-एल-लीवा इलाके की बताई जा रही है. सामने आए CCTV फुटेज में बच्चे को दूसरी मंजिल की बालकनी से गिरते देखा जा सकता है. जैसे ही नीचे मौजूद अहमद रागब की नजर बच्चे पर पड़ती है, वह फौरन उसकी तरफ दौड़ते हैं और उसके गिरने की दिशा में खुद को सही जगह पर ले आते हैं. इसके बाद वह बच्चे को जमीन से टकराने से पहले ही पकड़ लेते हैं.

बच्चे को गिरते देखा तो तुरंत दौड़ पड़े

अहमद रागब ने मिस्र के मीडिया से बातचीत में बताया कि वह उस वक्त इलाके में एक दुकान के पास मौजूद थे. उन्हें एक बच्चे ने ऊपर की तरफ इशारा करके बताया कि कुछ हो रहा है. उन्होंने ऊपर देखा तो बालकनी से बच्चा गिरता नजर आया. इसके बाद उन्होंने बिना ज्यादा सोचे उसकी तरफ दौड़ लगा दी.

Advertisement

रागब ने बताया कि सबकुछ इतनी तेजी से हुआ कि उन्हें खुद समझ नहीं आया कि उन्होंने बच्चे तक इतनी जल्दी कैसे पहुंचकर उसे पकड़ लिया. उन्होंने कहा कि उस वक्त उनके दिमाग में सिर्फ बच्चे को बचाने की बात थी.

#Egypt–Even a split second's delay could have cost the child his life! The way Ahmed Ragab quickly assessed the situation, positioned himself at the exact right spot without a thought for his own safety, and safely caught the child—this reflects his Courage & Heroic Act. This incident took place in the Ard El-Lewa neighborhood of Giza city in Egypt. A 5-year-old child had fallen from the second-floor balcony. The child's fall was slightly slowed by colliding with a clothesline, after which Ahmed Ragab immediately ran and caught the child in his arms, saving his life. Ahmed Ragab, who runs a shop nearby, is the one who saved the child's life. — Siraj Noorani (@sirajnoorani) October 5, 2026

कपड़े की रस्सी से भी टकराया बच्चा

गल्फ न्यूज के मुताबिक, नीचे गिरते समय बच्चा एक कपड़े सुखाने की रस्सी से टकराया. इससे उसकी गिरने की रफ्तार कुछ कम हुई और अहमद रागब को बच्चे तक पहुंचने के लिए एक छोटा-सा अतिरिक्त पल मिल गया. इसके तुरंत बाद रागब ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया.

यह भी पढ़ें: लहंगा पहना और माइनस 5°C में बर्फीली पहाड़ी से उतर गई, VIDEO देख दंग रह गए लोग

बच्चे को पकड़ने के बाद रागब खुद भी काफी घबरा गए. उन्होंने बताया कि घटना खत्म होने के बाद वह तनाव के कारण सड़क किनारे रखे एक गद्दे का सहारा लेकर बैठ गए.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ VIDEO

इस पूरी घटना का CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद तेजी से वायरल हुआ. घटना के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने रागब की तेजी से प्रतिक्रिया देने और बच्चे को बचाने के लिए उनकी तारीफ की.

Advertisement

रागब ने बाद में कहा कि उन्होंने यह सब किसी पहचान या तारीफ के लिए नहीं किया था. उनके मुताबिक, सामने एक बच्चा गिर रहा था और उस समय उनका ध्यान सिर्फ उसे बचाने पर था. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी घटनाएं बच्चों पर लगातार नजर रखने की जरूरत बताती हैं.

---- समाप्त ----