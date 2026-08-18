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ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं, दरवाजे पर लटके यात्री... बिहार का वीडियो देख रेलवे भी हुआ एक्टिव

बिहार में ट्रेन में भारी भीड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में कई यात्री ट्रेन के दरवाजे और फुटबोर्ड पर लटक कर सफर करते दिखाई दे रहे हैं. कुछ लोगों के ट्रेन की छत पर बैठे होने का दावा भी किया जा रहा है.

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वीडियो सामने आने के बाद यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे. ( Photo: ITG)
वीडियो सामने आने के बाद यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे. ( Photo: ITG)

बिहार में ट्रेन में यात्रियों की भारी भीड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में ट्रेन के अंदर तो यात्री भरे नजर आ रहे हैं, वहीं बाहर भी कई लोग जान जोखिम में डालकर सफर करते दिखाई दे रहे हैं. कोई ट्रेन के दरवाजे पर लटका है तो कोई फुटबोर्ड पर खड़ा नजर आ रहा है. इस वीडियो ने एक बार फिर रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों में बढ़ती भीड़ पर सवाल खड़े कर दिए हैं. वायरल वीडियो में ट्रेन के दरवाजे यात्रियों से भरे नजर आ रहे हैं. कई लोग ट्रेन के बाहर लटककर सफर कर रहे हैं. कुछ यात्री फुटबोर्ड पर खड़े हैं और अंदर जाने की जगह नहीं होने के कारण दरवाजे के पास ही सफर करने को मजबूर दिखते हैं. 

वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रेन के अंदर कितनी ज्यादा भीड़ थी. चलती ट्रेन के बाहर इस तरह सफर करना बेहद खतरनाक होता है. जरा सी चूक होने पर यात्री का पैर फिसल सकता है या हाथ की पकड़ छूट सकती है. ऐसे में बड़ा हादसा होने का खतरा बना रहता है.

ट्रेन की छत तक पहुंच गए यात्री
इस वीडियो में कुछ यात्रियों के ट्रेन की छत पर बैठे होने का दावा भी किया जा रहा है. अगर यह दावा सही है तो मामला और भी गंभीर हो जाता है. ट्रेन की छत पर बैठकर सफर करना बेहद जोखिम भरा है, क्योंकि ऊपर बिजली के तार होते हैं और किसी भी तरह की लापरवाही जानलेवा हो सकती है. ट्रेन में भीड़ का यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया. वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने रेलवे और रेल अधिकारियों से मामले पर ध्यान देने की अपील की. कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि आखिर यात्रियों को ऐसी स्थिति में सफर करने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ रहा है.

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लोगों का कहना है कि जब ट्रेन के अंदर पैर रखने तक की जगह नहीं है तो यात्री दरवाजे और फुटबोर्ड पर सफर करने को मजबूर हो जाते हैं. ऐसे में केवल यात्रियों को सुरक्षा की सलाह देने के बजाय भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है.

रेलवे ने मामले का लिया संज्ञान
वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई. रेलवे सेवा ने सोशल मीडिया पर मामले का संज्ञान लेते हुए इसे संबंधित अधिकारियों के सामने रखा. इसके बाद दानापुर मंडल के डीआरएम की ओर से भी मामले को देखने की बात कही गई. रेलवे की प्रतिक्रिया के बाद उम्मीद है कि संबंधित रूट पर यात्रियों की भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जरूरी कदम उठाए जाएंगे.

आखिर क्यों इतनी भीड़ में सफर कर रहे लोग?
बिहार में बड़ी संख्या में लोग पढ़ाई, नौकरी और दूसरे जरूरी कामों के लिए ट्रेन से सफर करते हैं. कई यात्रियों के लिए ट्रेन सबसे सस्ता और आसान साधन है. ऐसे में जब ट्रेनें कम पड़ती हैं या किसी खास समय पर यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ जाती है तो कोच में जबरदस्त भीड़ हो जाती है. रोज कमाने-खाने वाले लोगों के लिए ट्रेन छोड़कर अगली ट्रेन का इंतजार करना भी हमेशा संभव नहीं होता. इसी वजह से कई बार लोग अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज करते हुए भीड़ वाली ट्रेन में चढ़ जाते हैं. बिहार की इस ट्रेन का वीडियो एक बार फिर रेलवे में बढ़ती भीड़ और यात्री सुरक्षा का मुद्दा सामने ले आया है. यात्रियों का कहना है कि ट्रेन से सफर करना उनकी जरूरत है, लेकिन उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है.

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