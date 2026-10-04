बेंगलुरु ट्रैफिक में फंसे AR Rehman, कार से फैंस को किया वेव, VIDEO वायरल

एआर रहमान दुनिया के बड़े-बड़े कॉन्सर्ट स्टेज पर अपनी म्यूजिक से लाखों लोगों को झूमने पर मजबूर कर चुके हैं. लेकिन बेंगलुरु की सड़कों पर उन्हें भी शहर के मशहूर ट्रैफिक का सामना करना पड़ा. दावा है कि 3 अक्टूबर को कॉन्सर्ट के बाद रहमान की कार ट्रैफिक जाम में फंस गई. इसी दौरान कुछ लोगों ने उन्हें पहचान लिया और फिर सड़क पर ही एक छोटा सा फैन मोमेंट बन गया. अब उसका वीडियो वायरल हो रहा है.

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बेंगलुरु की एंटरप्रेन्योर अश्विनी ने इंस्टाग्राम पर इसका वीडियो शेयर किया है. वीडियो में एआर रहमान अपनी कार में बैठे नजर आ रहे हैं. सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार है और ट्रैफिक बेहद धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है.

इसी बीच आसपास मौजूद लोगों की नजर रहमान पर पड़ती है. लोग उन्हें पहचान लेते हैं और उनकी तरफ देखने लगते हैं. रहमान भी लोगों को देखकर मुस्कुराते हैं और कार की खिड़की से हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करते हैं.

ट्रैफिक में भी नहीं खोया रहमान ने पेशेंस

कॉन्सर्ट के बाद थकान के बावजूद रहमान इस पूरे मोमेंट को काफी सहज अंदाज में लेते नजर आए. उनके साथ सिक्योरिटी भी मौजूद थी, लेकिन ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि कार को भी धीरे-धीरे ही आगे बढ़ना पड़ा. एक अन्य बाइक सवार मनोज ने भी ट्रैफिक के बीच रहमान को देखा और इस बारे में सोशल मीडिया पर अपनी बात शेयर की.

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रहमान का यह वीडियो इसलिए भी लोगों को पसंद आ रहा है क्योंकि इसमें एक ऐसा सीन दिखाई देता है, जो बेंगलुरु में रहने वाले लोगों के लिए काफी जाना-पहचाना है. शहर में ट्रैफिक जाम कितना भी लंबा हो, सड़क पर फंसे लोगों के लिए कोई वीआईपी शॉर्टकट नहीं होता.

देखें वीडियो

'बेंगलुरु ट्रैफिक किसी को नहीं छोड़ता'

सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद यूजर्स ने इस पूरे वाकये पर मजेदार प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा, “बेंगलुरु ट्रैफिक किसी को नहीं छोड़ता.”

कई लोगों ने इस बात पर मजाक किया कि देश के सबसे मशहूर म्यूजिशियंस में से एक होने के बावजूद रहमान को भी वही ट्रैफिक झेलना पड़ा, जिसका सामना रोज हजारों लोग करते हैं.

यानी एक तरफ कॉन्सर्ट में हजारों लोग एआर रहमान की म्यूजिक पर झूम रहे थे और दूसरी तरफ कुछ ही देर बाद वही रहमान बेंगलुरु के ट्रैफिक में आम लोगों की तरह अपनी कार में बैठे नजर आए.

3 अक्टूबर को बेंगलुरु पहुंचे थे एआर रहमान

इंडिया टूडे की रिपोर्ट के मुताबिक, एआर रहमान 3 अक्टूबर को बेंगलुरु में अपने ‘द वंडरमेंट टूर’ के लिए पहुंचे थे. कॉन्सर्ट में उन्होंने अपने मशहूर गानों और म्यूजिक से दर्शकों का मनोरंजन किया.

कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद शायद रहमान ने सोचा होगा कि अब सफर आसानी से पूरा हो जाएगा, लेकिन बेंगलुरु की सड़कों पर उनका सामना शहर के सबसे चर्चित अनुभव से हो गया.

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स्टेज पर हजारों लोगों की तालियां और कॉन्सर्ट के बाद सड़क पर ट्रैफिक के बीच फैंस की मुस्कान- एआर रहमान के बेंगलुरु विजिट का यह आखिरी मोमेंट अब सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

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