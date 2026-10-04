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60 साल की उम्र में मां बनी महिला, 2 साल पहले दिया था बेटे को जन्म, चीन की महिला की कहानी वायरल

चीन में 60 साल की महिला ने दूसरी बार बच्चे को जन्म दिया है. दो साल पहले वह बेटे की मां बनी थीं, अब बेटी के जन्म के बाद उनके फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है.

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झांग की कहानी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के बीच बहस शुरू हो गई है. ( Photo: ITG)
झांग की कहानी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के बीच बहस शुरू हो गई है. ( Photo: ITG)

चीन की एक 60 साल की महिला इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है. वजह है उनकी उम्र और मां बनने का फैसला. महिला ने हाल ही में एक बेटी को जन्म दिया है. खास बात यह है कि करीब दो साल पहले ही वह एक बेटे की मां बनी थीं. यानी 60 साल की उम्र में वह दूसरी बार मां बनी हैं. महिला का सरनेम झांग बताया गया है. उन्होंने 17 सितंबर को चीन के हेनान प्रांत के झुमाडियन सेंट्रल हॉस्पिटल में बेटी को जन्म दिया. बच्ची का वजन करीब 2.8 किलो था और उसका जन्म ऑपरेशन के जरिए हुआ.

चार साल पहले खो दिया था अपना इकलौता बच्चा
रिपोर्ट के मुताबिक, झांग ने इतनी ज्यादा उम्र में दोबारा मां बनने का फैसला एक बेहद दुखद घटना के बाद लिया. करीब चार साल पहले उन्होंने अपना इकलौता बच्चा खो दिया था. इसके बाद उन्होंने फिर से परिवार बढ़ाने का फैसला किया. दो साल पहले उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया. अब हाल ही में बेटी के जन्म के बाद उनके परिवार में दो छोटे बच्चे हैं. झांग का कहना है कि वह अपने दोनों बच्चों को एक-दूसरे का साथ देना चाहती हैं. 

बोलीं- 'मेरी नजर में मैं सिर्फ 28 साल की हूं'
60 साल की उम्र में मां बनने को लेकर जब लोगों ने सवाल उठाए तो झांग ने आलोचना की ज्यादा परवाह नहीं की. उनका कहना है कि वह खुद को उम्रदराज नहीं मानती और उन्हें लगता है कि वह अभी भी काफी युवा और स्वस्थ हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक झांग ने कहा कि उनकी नजर में वह सिर्फ 28 साल की हैं. उनका मानना है कि वह लंबी उम्र तक जीवित रहेंगी और जब तक उनके बच्चे बड़े होंगे, तब तक वह उनका साथ देने की स्थिति में रहेंगी. 

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परिवार में लंबी उम्र का इतिहास
झांग ने अपने परिवार में लंबी उम्र का उदाहरण भी दिया. उन्होंने बताया कि उनके पिता की मौत 100 साल की उम्र में हुई थी, जबकि उनकी मां 94 साल की हैं और अभी भी अच्छी तरह देख-सुन सकती हैं और सीढ़ियां चढ़ लेती हैं. इसी वजह से झांग को लगता है कि उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी और वह अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देख पाएंगी. रिपोर्ट के अनुसार, झांग के पति भी शुरुआत में इतनी ज्यादा उम्र में बच्चा पैदा करने के फैसले को लेकर चिंतित थे. हालांकि झांग ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह इस फैसले के लिए तैयार हैं. उनका कहना है कि वह अपने फैसले से खुश हैं और अब बेटा-बेटी दोनों के होने से उनका परिवार पूरा महसूस होता है. 

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
झांग की कहानी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के बीच बहस शुरू हो गई है. कुछ लोग उनके फैसले का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इतनी उम्र में मां बनने और बच्चों की परवरिश को लेकर सवाल उठा रहे हैं. इसी वजह से झांग की कहानी ने लोगों का खास ध्यान खींचा है. 

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