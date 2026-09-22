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लालबागचा राजा के सामने छलके सुहाना खान के आंसू? शाहरुख-गौरी ने बेटी को किया पैंपर, Video

गणेश चतुर्थी के मौके पर शाहरुख खान अपनी पत्नी गौरी और बेटी सुहाना के साथ लालबागचा राजा मंदिर में बप्पा के दर्शन करने पहुंचे. शाहरुख ने बप्पा के सामने माथा टेका और आशीर्वाद लिया.

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शाहरुख ने लिया बप्पा का आशीर्वाद (Photo: Vinod Singh/rajanpillai)
शाहरुख ने लिया बप्पा का आशीर्वाद (Photo: Vinod Singh/rajanpillai)

देशभर में गणेश चतुर्थी की धूम है. बड़े से बड़ा सितारा बप्पा की भक्ति में लीन है. मुंबई के दो फेमस मंदिरों, सिद्धिविनायक और लालबागचा राजा में लोगों का जमावड़ा लगा है. सितारे भी बप्पा के सामने अपना सिर छुका रहे हैं. बीती रात बॉलीवुड के बादशाह किंग खान को लालबागचा राजा के दरबार में देखा गया.

शाहरुख ने किए बप्पा के दर्शन
एक्टर अपनी पत्नी गौरी खान, बेटी सुहाना और मैनेजर पूजा डडलानी के साथ बप्पा के दर्शन करने पहुंचे थे. किंग खान को देखकर फैंस एक्साइटेड हो गए. एक्टर ने बप्पा के सामने माथा टेका और उनका आशीर्वाद लिया. इस बीच इंटरनेट पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो बेटी सुहाना को पैंपर करते दिखे. दरअसल, बप्पा के दर्शन करने के बाद पंडित जी ने उन्हें टीका लगाया. लेकिन ये टीका सुहाना की नाक और आंखों की तरफ फैल गया था. गौरी बेटी की नाक पर लगा टीका हटाने लगीं. फिर शाहरुख भी मदद करने आए. उन्होंने सुहाना का फैला हुआ टीका ठीक किया. गौरी ने सुहाना की चु्न्नी से टीके को साफ किया.

हालांकि ये वीडियो देखकर कईयों को लगा कि सुहाना रो रही हैं. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. गौरी-शाहरुख बेटी के फेस पर फैला टीका साफ करने में मदद कर रहे थे.

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ये नजारा वहां खड़े लोगों ने कैमरे में कैद किया. बेटी के लिए किंग खान का प्यार देखकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है. उन्होंने बाप-बेटी के बॉन्ड की तारीफ की है. सुहाना और शाहरुख का ऐसा ही बॉन्ड आईपीएल मैच के दौरान दिखा. सुहाना पिता की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को सपोर्ट करने कई दफा स्टेडियम में गई हैं. वहां पिता संग उनका प्यारा बॉन्ड दिखा है.

शाहरुख की बात करें तो वो सभी धर्मों को मानते हैं. उनके घर में हर साल बप्पा विराजते हैं. अपने एक पुराने इंटरव्यू में एक्टर ने बताया था कि उनके घर में भगवान लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति के सामने कुरान शरीफ रखी है. वो सभी धर्मों के भगवान की इज्जत करते हैं. वर्कफ्रंट पर शाहरुख की अपमकिंग मूवी किंग है. इसमें उनके साथ रानी मुखर्जी, दीपिका पादुकोण, सुहाना खान, अभिषेक बच्चन नजर आएंगे.
 

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