India;s Best Submarine Experiences: विदेश जाने की जरूरत नहीं, भारत में इन 3 जगहों पर देखें पानी के अंदर की दुनिया, नजारा देख रह जाएंगे दंग!

India;s Best Submarine Experiences: जमीन और आसमान के साथ-साथ अगर आपका पानी के अंदर से समुद्री दुनिया देखना चाहते हैं, जिनको आपने अभी तक सिर्फ फिल्मों में देखा होगा, लेकिन अगर आप समुद्री दुनिया को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो आपको विदेश जाने की जरूरत नहीं है. विदेशों में कई जगहों पर आपको समुद्री दुनिया का नजारा देखने को मिल जाएगा, मगर क्या आप जानते हैं कि भारत में भी कुछ ऐसी जगहें हैं, जहां पर्यटक सबमरीन या सेमी-सबमरीन के जरिए पानी के नीचे की दुनिया को करीब से देख सकते है.

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हालांकि भारत में सबमरीन टूरिज्म अभी बहुत सीमित है, लेकिन कुछ चुनिंदा जगहों पर यह एक्सपीरियंस टूरिस्ट्स के बीच खूब पॉपुलर है. खास बात यह है कि इनमें से कुछ जगहों पर आपको पानी में उतरे बिना ही समुद्री जीव और कोरल रीफ देखने का मौका मिलता है.

आइए भारत की 3 ऐसी जगहों के बारे में जानते हैं, जिनको आप अपनी बकेट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. पानी के अंदर का नजारा देखने के बाद आप चौंक जाएंगे, वैसे तो आपने कई फिल्मों में ऐसा देखा होगा, लेकिन रियल लाइफ में यह एक्सपीरियंस बहुत अलग होगा.

नॉर्थ बे आइलैंड, अंडमान

अंडमान के नॉर्थ बे आइलैंड में आप सेमी-सबमरीन राइड के जरिए समुद्र के अंदर की खूबसूरत दुनिया देख सकते हैं. इस राइड की खासियत यह है कि आपको तैरना नहीं पड़ता और न ही पानी में उतरने की जरूरत होती है. इसमें टूरिस्ट एक ऐसे बोट में बैठते हैं, जिसका एक हिस्सा पानी के अंदर होता है.नीचे बने एयर-कंडीशंड ऑब्जर्वेशन केबिन में बड़ी-बड़ी ग्लास विंडो लगी होती हैं.

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इन खिड़कियों से आप समुद्र के अंदर मौजूद रंग-बिरंगी मछलियों और कोरल रीफ को आराम से देख सकते हैं. यह एक्सपीरियंस उन लोगों के लिए खास हो सकता है जो समुद्री दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं, लेकिन स्कूबा डाइविंग या स्विमिंग नहीं करना चाहते हैं. इसकी एक खास बात यह भी है कि जिन लोगों को स्विमिंग नहीं आती है, वो भी इस तरह से समुद्री दुनिया का अपनी आंखों से देख सकते हैं.

INS कुरसुरा सबमरीन म्यूजियम, विशाखापट्टनम

अगर आप असली सबमरीन के अंदर जाने का मजा लेना चाहते हैं तो आपके लिए विशाखापट्टनम का INS कुरसुरा सबमरीन म्यूजियम परफेक्ट रहने वाला है. यह आरके बीच पर स्थित है और यहां भारतीय नौसेना की एक रिटायर्ड फॉक्सट्रॉट-क्लास सबमरीन को म्यूजियम में बदला गया है.

टूरिस्ट सबमरीन के अंदर जाकर इसके संकरे रास्तों, कंट्रोल रूम, टॉरपीडो सेक्शन और क्रू क्वार्टर को देख सकते हैं. यहां आपको अंदाजा होता है कि सबमरीन के अंदर सीमित जगह में नौसैनिक किस तरह काम करते थे.

इस बात का ध्यान रखें: यह पानी के अंदर चलने वाली राइड नहीं है .सबमरीन जमीन पर स्थायी रूप से रखी गई है और इसमें अंदर जाकर म्यूजियम टूर किया जाता है.

हैवलॉक आइलैंड, अंडमान

इन दोनों के अलावा आप अंडमान के हैवलॉक आइलैंड, जिसे अब स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है. में भी सेमी-सबमरीन के जरिए अंडरवॉटर व्यूइंग टूर का अनुभव ले सकते हैं. यहां निमो सेमी-सबमरीन जैसी सेवाओं के जरिए टूरिस्ट्स को समुद्र के नीचे मौजूद कोरल और समुद्री जीव देखने का मौका मिलता है.

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इसमें यात्री पानी के अंदर बने व्यूइंग हॉल में बैठते हैं और बड़ी और पैनोरमिक खिड़कियों से बाहर का समुद्री नजारा दिखाई देता है. कई टूर एलीफेंट बीच के आसपास के समुद्री इलाकों में संचालित होते हैं, हालांकि मौसम और स्थानीय ऑपरेटर के अनुसार इसका रूट बदल भी सकता है और मौसम बिगड़ने पर यह राइड कैंसिल भी हो सकती है.

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