scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

India;s Best Submarine Experiences: विदेश जाने की जरूरत नहीं, भारत में इन 3 जगहों पर देखें पानी के अंदर की दुनिया, नजारा देख रह जाएंगे दंग!

बिना विदेश जाए समुद्र के अंदर की खूबसूरत दुनिया आप भारत में भी देख सकते हैं, अंडमान के नॉर्थ बे आइलैंड और स्वराज द्वीप में सेमी-सबमरीन राइड से कोरल रीफ और समुद्री जीव का एक्सपीरियंस ले सकते हैं. जबकि विशाखापट्टनम में INS कुरसुरा सबमरीन म्यूजियम में असली सबमरीन के अंदर जाने का अनुभव लें.

Advertisement
X
समुंद्र के अंदर की दुनिया बेहद शनदार होती है. (PHOTO:AI)
समुंद्र के अंदर की दुनिया बेहद शनदार होती है. (PHOTO:AI)

India;s Best Submarine Experiences: जमीन और आसमान के साथ-साथ अगर आपका पानी के अंदर से समुद्री दुनिया देखना चाहते हैं, जिनको आपने अभी तक सिर्फ फिल्मों में देखा होगा, लेकिन अगर आप समुद्री दुनिया को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो आपको विदेश जाने की जरूरत नहीं है. विदेशों में कई जगहों पर आपको समुद्री दुनिया का नजारा देखने को मिल जाएगा, मगर क्या आप जानते हैं कि भारत में भी कुछ ऐसी जगहें हैं, जहां पर्यटक सबमरीन या सेमी-सबमरीन के जरिए पानी के नीचे की दुनिया को करीब से देख सकते है.

हालांकि भारत में सबमरीन टूरिज्म अभी बहुत सीमित है, लेकिन कुछ चुनिंदा जगहों पर यह एक्सपीरियंस टूरिस्ट्स के बीच खूब पॉपुलर है. खास बात यह है कि इनमें से कुछ जगहों पर आपको पानी में उतरे बिना ही समुद्री जीव और कोरल रीफ देखने का मौका मिलता है.

आइए भारत की 3 ऐसी जगहों के बारे में  जानते हैं, जिनको आप अपनी बकेट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. पानी के अंदर का नजारा देखने के बाद आप चौंक जाएंगे, वैसे तो आपने कई फिल्मों  में ऐसा देखा होगा, लेकिन रियल लाइफ में यह एक्सपीरियंस बहुत अलग होगा.

सम्बंधित ख़बरें

भारत की 7 ऐसी जगहें जहां जाना है सख्त मना (Photo-ITG)
भारत के 7 नो-एंट्री जोन, जहां आम पर्यटकों का जाना है सख्त मना!
China expansionism India Japan strategic partnership
क्या चीन का विस्तारवाद ला रहा जापान-इंडिया को करीब?
great nicobar project dk joshi
'न आदिवासी हटेंगे, न जंगल', अंडमान-निकोबार के LG बोले- प्रोजेक्ट देश के लिए जरूरी
ग्रेट निकोबार में बनेगा ये नया एयरपोर्ट, जानें प्लान
INS Baaz Expansion Plan
चीन की दुखती रग पर होगा भारत का हाथ, INS बाज पर प्लान ड्रॉप

नॉर्थ बे आइलैंड, अंडमान

अंडमान के नॉर्थ बे आइलैंड में आप सेमी-सबमरीन राइड के जरिए समुद्र के अंदर की खूबसूरत दुनिया देख सकते हैं. इस राइड की खासियत यह है कि आपको तैरना नहीं पड़ता और न ही पानी में उतरने की जरूरत होती है. इसमें टूरिस्ट एक ऐसे बोट में बैठते हैं, जिसका एक हिस्सा पानी के अंदर होता है.नीचे बने एयर-कंडीशंड ऑब्जर्वेशन केबिन में बड़ी-बड़ी ग्लास विंडो लगी होती हैं.

Advertisement

इन खिड़कियों से आप समुद्र के अंदर मौजूद रंग-बिरंगी मछलियों और कोरल रीफ को आराम से देख सकते हैं. यह एक्सपीरियंस उन लोगों के लिए खास हो सकता है जो समुद्री दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं, लेकिन स्कूबा डाइविंग या स्विमिंग नहीं करना चाहते हैं. इसकी एक खास बात यह भी है कि जिन लोगों को स्विमिंग नहीं आती है, वो भी इस तरह से समुद्री दुनिया का अपनी आंखों से देख सकते हैं.

INS कुरसुरा सबमरीन म्यूजियम, विशाखापट्टनम

अगर आप असली सबमरीन के अंदर जाने का मजा लेना चाहते हैं तो आपके लिए विशाखापट्टनम का INS कुरसुरा सबमरीन म्यूजियम परफेक्ट रहने वाला है. यह आरके बीच पर स्थित है और यहां भारतीय नौसेना की एक रिटायर्ड फॉक्सट्रॉट-क्लास सबमरीन को म्यूजियम में बदला गया है. 

टूरिस्ट सबमरीन के अंदर जाकर इसके संकरे रास्तों, कंट्रोल रूम, टॉरपीडो सेक्शन और क्रू क्वार्टर को देख सकते हैं. यहां आपको अंदाजा होता है कि सबमरीन के अंदर सीमित जगह में नौसैनिक किस तरह काम करते थे. 

इस बात का ध्यान रखें: यह पानी के अंदर चलने वाली राइड नहीं है .सबमरीन जमीन पर स्थायी रूप से रखी गई है और इसमें अंदर जाकर म्यूजियम टूर किया जाता है.

हैवलॉक आइलैंड, अंडमान

इन दोनों के अलावा आप अंडमान के हैवलॉक आइलैंड, जिसे अब स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है. में भी सेमी-सबमरीन के जरिए अंडरवॉटर व्यूइंग टूर का अनुभव ले सकते हैं. यहां निमो सेमी-सबमरीन जैसी सेवाओं के जरिए टूरिस्ट्स को समुद्र के नीचे मौजूद कोरल और समुद्री जीव देखने का मौका मिलता है.

Advertisement

इसमें यात्री पानी के अंदर बने व्यूइंग हॉल में बैठते हैं और बड़ी और पैनोरमिक खिड़कियों से बाहर का समुद्री नजारा दिखाई देता है. कई टूर एलीफेंट बीच के आसपास के समुद्री इलाकों में संचालित होते हैं, हालांकि मौसम और स्थानीय ऑपरेटर के अनुसार इसका रूट बदल भी सकता है और मौसम बिगड़ने पर यह राइड कैंसिल भी हो सकती है. 

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    India;s Best Submarine Experiences: विदेश जाने की जरूरत नहीं, भारत में इन 3 जगहों पर देखें पानी के अंदर की दुनिया, नजारा देख रह जाएंगे दंग! |
    हैदराबाद में गणेश विसर्जन ड्यूटी पर तैनात महिला SI से बदसलूकी, फिटनेस क्लब के मालिक के खिलाफ केस दर्ज |
    भोपाल के DB मॉल के सामने खंभे में उतरा करंट, BJP युवा मोर्चा नेता की तड़पकर मौत; शॉपिंग करने आए थे परिवार के साथ |
    भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया, कप्तान गिल और कोहली का विराट शतक |
    शिवाजी पार्क में CJP के प्रदर्शन को मुंबई पुलिस ने नहीं दी मंजूरी, जानें क्या है वजह |
    बैंक यूनियनों ने टाली अपनी हड़ताल, आम लोगों के लिए बड़ी राहत |
    आगजनी, तोड़फोड़ और दहशत... तस्वीरों में देखें LPU कैंपस में छात्रों के उग्र प्रदर्शन का भयावह मंजर |
    फैक्ट्री में घुसकर बाप-बेटे को पीटा, डेढ़ लाख रुपये और चेन लूटी... 2 इनामी आरोपी गिरफ्तार |
    आपदा में अवसर! 36 हजार करोड़ की लागत से बने गंगा एक्सप्रेसवे पर भरा पानी, जाल डालकर मछली पकड़ने लगे लोग |
    Pitra Paksha 2026: द्वितीया तिथि का श्राद्ध कल, जानें तर्पण-पिंडदान का श्रेष्ठ समय और विधि
    Advertisement