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हैदराबाद में गणेश विसर्जन ड्यूटी पर तैनात महिला SI से बदसलूकी, फिटनेस क्लब के मालिक के खिलाफ केस दर्ज

हैदराबाद में गणेश विसर्जन बंदोबस्त ड्यूटी कर रही एक महिला सब-इंस्पेक्टर (एसआई) के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने के आरोप में एक फिटनेस क्लब के मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

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यह घटना 23 सितंबर की बताई जा रही है. (Photo: ITG)
यह घटना 23 सितंबर की बताई जा रही है. (Photo: ITG)

हैदराबाद में मीरपेट पुलिस थाना क्षेत्र के अलमासगुड़ा में गणेश विसर्जन बंदोबस्त ड्यूटी पर तैनात एक महिला सब-इंस्पेक्टर के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने के आरोप में एक फिटनेस क्लब के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

महिला SI देवुलपल्ली उमा माहेश्वरी की शिकायत के अनुसार, यह घटना 23 सितंबर को सुबह करीब 3 बजे अलमासगुड़ा कमान और श्लोका स्कूल के पास हुई. SI ने देखा कि ऑक्सीजन फिटनेस क्लब के पास लोगों का एक समूह कथित तौर पर हंगामा कर रहा था और जनता को परेशानी हो रही थी.

जानकारी के मुताबिक वह उस समूह के पास गईं और उनसे वहां से चले जाने को कहा. शिकायत में कहा गया है कि इस दौरान, एक व्यक्ति ने कथित तौर पर SI के साथ बदसलूकी की, गलत भाषा का इस्तेमाल किया और उन्हें उनके आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने से रोका.

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शिकायत के अनुसार, उस व्यक्ति की पहचान ऑक्सीजन फिटनेस क्लब के मालिक साकेत कुमार के रूप में हुई है.

यह शिकायत 24 सितंबर को रात करीब 10 बजे मीरपेट पुलिस स्टेशन में मिली. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74, 75(2) और 132 के तहत अपराध संख्या 134/2026 दर्ज की. जांच का जिम्मा SI सीएच निखिल रेड्डी को सौंपा गया है और आगे की जांच जारी है.

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