Best Valleys in Himachal Pradesh: हिमाचल की ये 9 खूबसूरत घाटियां चुरा लेंगी दिल, अक्टूबर के सुहाने मौसम में बनाएं घूमने का प्लान

Best Valleys in Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश का नाम सुनते ही मन में बर्फ से ढके पहाड़, हरे-भरे जंगल, बहती नदियां और ठंडी हवाओं का ख्याल आने लगता है. हिमालय की गोद में बसा यह राज्य अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए दुनियाभर में जाना जाता है. यहां कई ऐसी खूबसूरत घाटियां हैं, जहां आप प्रकृति के बीच सुकून भरे पल बिता सकते हैं.

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हिमाचल की हर घाटी की अपनी अलग खासियत है. कहीं आपको बर्फ से ढके पहाड़ और एडवेंचर एक्टिविटीज मिलेंगी तो कहीं शांत गांव, पुराने मंदिर और खूबसूरत नदियां आपका मन मोह लेंगी. अगर आप भी हिमाचल घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इन 9 खूबसूरत घाटियों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

कुल्लू घाटी (Kullu Valley)

कुल्लू घाटी को 'देवताओं की घाटी' भी कहा जाता है. यहां चारों तरफ हरे-भरे पहाड़, खूबसूरत घास के मैदान और पुराने मंदिर देखने को मिलते हैं. ब्यास नदी इस घाटी की खूबसूरती को और बढ़ाती है.

अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो यहां रिवर राफ्टिंग, ट्रेकिंग, पैराग्लाइडिंग और स्कीइंग जैसी एक्टिविटीज का मजा लिया जा सकता है.

कांगड़ा घाटी (Kangra Valley)

धौलाधार की बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच बसी कांगड़ा घाटी अपनी हरियाली और खूबसूरत नजारों के लिए मशहूर है. यहां चाय के बागान, पुराने मंदिर और शांत मठ देखने को मिलते हैं.

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कांगड़ा घाटी में घूमते हुए आप धर्मशाला और मैक्लोडगंज भी जा सकते हैं. यहां तिब्बती संस्कृति और खूबसूरत पहाड़ी नजारों का अलग ही अनुभव मिलता है.

पार्वती घाटी (Parvati Valley)

पार्वती घाटी हिमाचल की खूबसूरत और लोकप्रिय घाटियों में से एक है. यहां बर्फ से ढके पहाड़, हरियाली और छोटे-छोटे पहाड़ी गांव देखने को मिलते हैं.

अगर आपको ट्रेकिंग पसंद है तो खीरगंगा, मंतलाई झील और पिन पार्वती पास जैसे ट्रेक आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं. यहां का मलाणा गांव भी अपनी अलग संस्कृति के लिए जाना जाता है.

स्पीति घाटी (Spiti Valley)

स्पीति घाटी को भारत और तिब्बत के बीच स्थित 'मिडिल लैंड' भी कहा जाता है. यहां का नजारा हिमाचल की बाकी घाटियों से काफी अलग है. सूखे पहाड़, साफ आसमान और पुराने बौद्ध मठ इसकी खासियत हैं.

यहां की, की मठ और ताबो मठ जैसे मठ देखने लायक हैं. साफ आसमान के कारण स्पीति घाटी स्टारगेजिंग के लिए भी काफी पसंद की जाती है.

सोलंग घाटी (Solang Valley)

मनाली के पास स्थित सोलंग घाटी एडवेंचर पसंद करने वाले लोगों के लिए शानदार जगह है. यहां बर्फ से ढके पहाड़ और हरे-भरे मैदान बेहद खूबसूरत लगते हैं.

यहां आप पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग, जोरबिंग और घुड़सवारी जैसी एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं. पहाड़ों के खूबसूरत नजारे फोटोग्राफी के शौकीनों को भी काफी पसंद आएंगे.

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चंबा घाटी (Chamba Valley)

चंबा घाटी अपने इतिहास, पुराने मंदिरों और खूबसूरत पहाड़ी नजारों के लिए जानी जाती है. यहां लक्ष्मी नारायण मंदिर और चामुंडा देवी मंदिर जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं.

चारों तरफ पहाड़ों और हरियाली से घिरी यह घाटी उन लोगों के लिए अच्छी जगह है जो प्रकृति के साथ-साथ इतिहास और संस्कृति को करीब से देखना चाहते हैं.

किन्नौर घाटी (Kinnaur Valley)

किन्नौर घाटी को अपनी खूबसूरती के कारण 'लैंड ऑफ फेयरीटेल्स' भी कहा जाता है. यहां सेब के बागान, घने जंगल और पहाड़ों के बीच बहती नदियां देखने को मिलती हैं.

किन्नौर कैलाश यहां का प्रमुख आकर्षण है, जिसे हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों में पवित्र माना जाता है. शांत वातावरण और खूबसूरत पहाड़ी नजारों के लिए यह जगह शानदार है.

सांगला घाटी (Sangla Valley)

किन्नौर के बीच बसी सांगला घाटी किसी खूबसूरत तस्वीर जैसी लगती है. यहां बसपा नदी बहती है और आसपास सेब, खुबानी और अखरोट के पेड़ देखने को मिलते हैं.

घाटी में लकड़ी से बने पारंपरिक घर, कामरू किला और बेरिंग नाग मंदिर भी घूमने लायक जगहों में शामिल हैं. यहां आपको हिमाचल की पुरानी संस्कृति और स्थानीय जीवन को करीब से देखने का मौका मिलेगा.

बरोट घाटी (Barot Valley)

मंडी जिले में स्थित बरोट घाटी उन लोगों के लिए अच्छी जगह है जो भीड़ से दूर शांत माहौल में समय बिताना चाहते हैं. यहां आपको घने देवदार के जंगल, पहाड़ और बहती नदी के खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे.

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यहां बहने वाली ऊहल नदी ट्राउट फिशिंग के लिए जानी जाती है. बरोट के आसपास नर्गू वाइल्डलाइफ सेंक्चुरी भी है. अगर आप प्रकृति के बीच कुछ दिन शांति से बिताना चाहते हैं तो बरोट घाटी जा सकते हैं.

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