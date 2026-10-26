November Travel Destinations: नवंबर में शिमला-मनाली से हटकर घूमें ये 10 जगहें, छुट्टियां बन जाएंगी यादगार

November Travel Destinations: नवंबर का महीना घूमने-फिरने के लिए काफी अच्छा माना जाता है. इस समय कई जगहों पर मौसम सुहावना रहता है, जिससे घूमना और नई जगहों को एक्सप्लोर करना आसान हो जाता है. अगर आप भी रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर कुछ दिन सुकून से बिताना चाहते हैं, तो भारत की अलग-अलग जगहों पर घूमने का प्लान बना सकते हैं. कहीं आपको पहाड़ों पर हरियाली और ठंडी हवाएं मिलेंगी, तो कहीं समुद्र के किनारे खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे. वहीं, कुछ जगहें ऐसी भी हैं, जहां आप इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता को करीब से जान सकते हैं. आइए जानते हैं नवंबर में घूमने के लिए भारत की 10 खूबसूरत जगहों के बारे में.

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रण ऑफ कच्छ, गुजरात

गुजरात का रण ऑफ कच्छ अपने सफेद नमक के रेगिस्तान के लिए जाना जाता है. नवंबर में यहां रण उत्सव का आयोजन होता है, जहां लोक संगीत, नृत्य, हस्तशिल्प और स्थानीय संस्कृति देखने को मिलती है. खुले आसमान के नीचे सफेद रेगिस्तान का नजारा बेहद खास लगता है. यहां आप सूर्यास्त के समय सफेद रण की खूबसूरती देख सकते हैं. इसके अलावा, कच्छ की सबसे ऊंची जगह कालो डूंगर और सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े धोलावीरा को भी अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. यहां पहुंचने के लिए भुज एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है.

तारकर्ली (तारकरली), महाराष्ट्र

अगर आपको समुद्र किनारे समय बिताना पसंद है तो महाराष्ट्र की तारकर्ली घूमने जा सकते हैं. यहां साफ नीला पानी, शांत समुद्र तट और प्राकृतिक खूबसूरती देखने को मिलती है. नवंबर में मौसम सुहावना रहने के कारण बीच पर घूमने और वॉटर स्पोर्ट्स का मजा लिया जा सकता है. यहां देवबाग बीच पर सुकून के पल बिता सकते हैं. इसके अलावा, सिंधुदुर्ग किले को देखना और करली बैकवॉटर में नाव की सवारी करना भी अच्छा अनुभव हो सकता है. आप चाहें तो स्कूबा डाइविंग, डॉल्फिन देखने के लिए बोट राइड और पैरासेलिंग जैसी गतिविधियां भी कर सकते हैं.

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बोधगया, बिहार

बिहार का बोधगया उन लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन है जो शांति और आध्यात्मिक अनुभव की तलाश में हैं. यह बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थस्थलों में से एक है. मान्यता है कि यहीं महाबोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था. नवंबर में यहां का मौसम घूमने के लिहाज से आरामदायक रहता है. आप महाबोधि मंदिर परिसर में समय बिता सकते हैं, पवित्र बोधि वृक्ष के दर्शन कर सकते हैं और यहां बने अलग-अलग बौद्ध मठों को देख सकते हैं. इसके अलावा, स्थानीय बाजारों में तिब्बती और बौद्ध संस्कृति से जुड़ी चीजें भी मिल सकती हैं. यहां पहुंचने के लिए गया एयरपोर्ट और गया जंक्शन रेलवे स्टेशन का ऑप्शन मौजूद है.

वायनाड, केरल

केरल का वायनाड नेचर लवर्स और एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए एक खूबसूरत जगह है. मानसून के बाद यहां हरियाली, घने जंगल, झीलें और धुंध से ढकी पहाड़ियां देखने को मिलती हैं. नवंबर में आप यहां ट्रेकिंग कर सकते हैं और कॉफी के बागानों व मसालों के खेतों को करीब से देख सकते हैं. यहां चेंबरा पीक अपनी खूबसूरत पहाड़ी वादियों और दिल के आकार की झील के लिए जाना जाता है. इसके अलावा, एडक्कल गुफाएं और पूकोड झील भी घूमने लायक जगहें हैं. अगर आपको जंगल और वन्यजीव पसंद हैं तो यहां बर्डवॉचिंग और वन्यजीवों को देखने का अनुभव भी ले सकते हैं.

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ऋषिकेश, उत्तराखंड

उत्तराखंड का ऋषिकेश घूमने के साथ-साथ मन को सुकून देने के लिए भी अच्छा विकल्प है. गंगा किनारे बसा यह शहर योग, ध्यान और आध्यात्मिक माहौल के लिए जाना जाता है. नवंबर में यहां सुबह-शाम ठंड बढ़ने लगती है, लेकिन दिन के समय घूमने का आनंद लिया जा सकता है. आप त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती देख सकते हैं और लक्ष्मण झूला क्षेत्र में घूम सकते हैं. इसके अलावा, बीटल्स आश्रम भी एक्सप्लोर कर सकते हैं जो अपने इतिहास और ध्यान से जुड़े माहौल के लिए जाना जाता है. अगर आप योग या आयुर्वेद में रुचि रखते हैं तो यहां किसी रिट्रीट में भी समय बिता सकते हैं. रिवर राफ्टिंग जैसी गतिविधियों के लिए जाने से पहले स्थानीय मौसम और संचालन की स्थिति जरूर जांच लें.

पुडुचेरी

समुद्र किनारे घूमने और अलग तरह की संस्कृति देखने का मन है तो पुडुचेरी जा सकते हैं. यहां फ्रांसीसी वास्तुकला, रंगीन गलियां, कैफे और खूबसूरत बीच लोगों को आकर्षित करते हैं. नवंबर में समुद्री हवाओं के बीच शहर घूमना अच्छा अनुभव हो सकता है. आप प्रोमेनेड बीच पर टहल सकते हैं और सूर्यास्त का नजारा देख सकते हैं. यहां का फ्रेंच क्वार्टर अपनी रंग-बिरंगी इमारतों और शांत गलियों के लिए जाना जाता है. इसके अलावा, ऑरोविल और बेसिलिका ऑफ द सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस भी घूमने लायक जगहें हैं. यहां के कैफे में फ्रेंच और तमिल स्वाद वाले व्यंजनों का जायका ले सकते हैं और स्थानीय हस्तशिल्प की खरीदारी भी कर सकते हैं.

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भरतपुर, राजस्थान

अगर आपको पक्षियों और प्रकृति को करीब से देखना पसंद है, तो राजस्थान का भरतपुर नवंबर में घूमने के लिए अच्छा विकल्प है. इस दौरान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में प्रवासी पक्षियों को देखने के अवसर मिलते हैं. यहां सुबह के समय पक्षियों को देखने के लिए जा सकते हैं. पार्क के अंदर साइकिल चलाते हुए आसपास के प्राकृतिक नजारों का आनंद भी लिया जा सकता है. इसके अलावा, भरतपुर का लोहागढ़ किला और भरतपुर पैलेस भी घूमने लायक जगहें हैं. इतिहास और वन्यजीवों में रुचि रखने वाले लोगों के लिए यह ट्रिप खास हो सकती है.

अमृतसर, पंजाब

पंजाब का अमृतसर धार्मिक आस्था, इतिहास और स्वादिष्ट खाने के लिए जाना जाता है. नवंबर में यहां का मौसम घूमने के लिहाज से अच्छा रहता है. इस दौरान गुरु नानक जयंती के आसपास शहर में रोशनी, धार्मिक आयोजन और शोभायात्राएं देखने को मिल सकती हैं. यहां स्वर्ण मंदिर के दर्शन करना खास अनुभव है. आप मंदिर के सरोवर के आसपास कुछ समय बिता सकते हैं और लंगर में प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं. इसके अलावा, जलियांवाला बाग और वाघा बॉर्डर पर होने वाली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी भी देख सकते हैं. अमृतसर जाएं तो यहां के मशहूर अमृतसरी कुलचे और स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लेना न भूलें.

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पुष्कर, राजस्थान

राजस्थान का पुष्कर अपने पवित्र सरोवर, मंदिरों और ऊंट मेले के लिए मशहूर है. नवंबर में यहां पुष्कर मेला लगता है, जिसके दौरान देश-विदेश से पर्यटक और श्रद्धालु पहुंचते हैं. मेले में पशुओं का व्यापार, लोक कला और सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिलते हैं. आप पुष्कर झील के घाटों पर समय बिता सकते हैं और ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर सकते हैं. शहर और झील का खूबसूरत नजारा देखने के लिए सावित्री मंदिर तक भी जा सकते हैं. यहां के बाजारों में चांदी के गहने, कपड़े और स्थानीय हस्तशिल्प की खरीदारी की जा सकती है.

मुन्नार, केरल

केरल का मुन्नार अपनी हरी-भरी चाय की पहाड़ियों, ठंडी हवा और खूबसूरत वादियों के लिए जाना जाता है. नवंबर में मानसून के बाद यहां की हरियाली और भी आकर्षक लगती है. अगर आप पहाड़ों के बीच कुछ दिन सुकून से बिताना चाहते हैं, तो मुन्नार अच्छा विकल्प हो सकता है. यहां चाय के बागानों में घूम सकते हैं और चाय संग्रहालय में चाय बनाने की प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं. इसके अलावा, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान और मट्टुपेट्टी बांध भी घूमने लायक जगहें हैं. ट्रेकिंग पसंद करने वाले लोग यहां की पहाड़ियों और जंगलों में घूमने का प्लान बना सकते हैं.

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नवंबर में ट्रिप प्लान करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

नवंबर में घूमने के लिए जगह चुनते समय मौसम, ट्रैवल बजट और वहां होने वाले आयोजनों की जानकारी पहले से चेक कर लें. पहाड़ी इलाकों में जाने से पहले सड़क और मौसम की स्थिति जांचें. वहीं, समुद्र तटों पर वॉटर स्पोर्ट्स या दूसरी एडवेंचर एक्टिविटीज करने से पहले स्थानीय दिशा-निर्देशों का पालन करें. इस तरह आप अपनी पसंद के मुताबिक ट्रिप प्लान करके छुट्टियों का बेहतर आनंद ले सकते हैं.

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