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विसर्जन को तैयार गणपति पर नदियों में नहीं है पानी, तेलंगाना में गंभीर जलसंकट

तेलंगाना स्थित करीमनगर के हुजूराबाद में कम बारिश के कारण तालाबों, पोखरों और नहरों में पानी का स्तर काफी कम हो गया है, जिससे गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए पानी की कमी एक बड़ी चुनौती बन गई है.

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तेलंगाना में गंभीर जलसंकट. (photo: PTI)
तेलंगाना में गंभीर जलसंकट. (photo: PTI)

तेलंगाना के करीमनगर जिले के हुजूराबाद कस्बे में बारिश की कमी के कारण स्थानीय तालाबों, पोखरों और नहरों में पानी का स्तर बेहद कम होने से गणेश प्रतिमा विसर्जन के सामने गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है. उत्सव शांतिपूर्वक और सुचारू रूप से संपन्न हो सके, इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी लगातार विसर्जन स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं. वहीं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने नहरों में पानी छोड़ने की मांग उठाई है.

सूखे पड़े तालाब

प्राप्त जानकारी के अनुसार, हुजूराबाद कस्बे और उसके आसपास के अधिकांश तालाबों, पोखरों और नहरों में या तो बेहद कम पानी बचा है या वे पूरी तरह सूख चुके हैं. कम बारिश के कारण उत्पन्न इस स्थिति ने स्थानीय निवासियों और उत्सव समितियों के बीच गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं.

टैंकरों से पानी भरने में जुटा प्रशासन

वहीं, इस विकट स्थिति को देखते हुए नगरपालिका प्रशासन ने मोर्चा संभाला है और निर्धारित विसर्जन स्थलों व नहरों को टैंकरों से भरने का काम शुरू किया है.

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यह भी पढ़ें: गणेश विसर्जन से लौट रहा था परिवार, NH-44 पर पुलिया से टकराकर पलटी Innova, 4 की मौत

अधिकारी लगातार विसर्जन बिंदुओं का दौरा कर रहे हैं. इसी बीच गहराते जल संकट को देखते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी अधिकारियों से नहरों में तत्काल पानी छोड़ने की अपील की है.

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