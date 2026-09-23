Rahu Gochar 2026: शनि की राशि में राहु का गोचर, डेढ़ साल इन 3 राशियों पर जमकर होगी धनवर्षा

साल 2026 का सबसे बड़ा और दुर्लभ राशि परिवर्तन होने वाला है. 5 दिसंबर को राहु कुंभ राशि से निकलकर शनि के स्वामित्व वाली मकर राशि में गोचर करेंगे. ज्योतिषविदों का कहना है कि शनि की राशि में राहु का प्रवेश तीन राशियों के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है. मकर राशि में राहु के पहुंचते ही तीन राशियों का वक्त एकदम से पलटी मारेगा. जिन लोगों को लंबे समय से दुख, तकलीफ और आर्थिक समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा था, उनकी गाड़ी धीरे-धीरे फायदे की पटरी पर लौटने लगेगी. आइए जानते हैं कि राहु का यह गोचर किन राशियों को मालामाल करेगा.

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मकर राशि

राहु का मकर राशि में गोचर सिंह राशि वालों के लिए नए मौके लेकर आ सकता है. नौकरी में लंबे समय से जिस मौके का इंतजार था वो अब मिल सकता है. मेहनत का अच्छा फल मिलेगा और इसी के साथ आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत हैं. किसी जरूरी फैसले को लेकर चल रही उलझन दूर होगी और इसी बीच कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा. पुराने कामों का फायदा भी मिल सकता है. कुल मिलाकर ये समय आपके फेवर में रहेगा.

उपाय- हर रोज “ओम रां राहवे नमः” का 108 बार जाप करें

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु का गोचर कई अटके हुए कामों को रफ्तार देगा. नौकरी और बिजनेस दोनों में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं. लंबे समय से की गई किसी कोशिश का अच्छा नतीजा मिलने की संभावना है. पैसों से जुड़ी दिक्कत भी कम हो सकती हैं. किसी काम में सफलता मिलने से मन खुश रहेगा और काम करने में मजा आएगा. हालांकि इस दौरान जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें और धैर्य बनाए रखें.

उपाय- हर महीने किसी भी एक शनिवार शनि से जुड़ी चीजों का दान करें.

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मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए राहु का राशि परिवर्तन राहत देने वाला हो सकता है. लंबे समय से चली आ रही किसी परेशानी से छुटकारा मिलेगा जिससे राहत मिलेगी. करियर के मामले में अच्छी न्यूज मिलने के संकेत है जिसका फायदा आगे भी मिल सकता है. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी. मेहनत का सही रिजल्ट मिलने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. कोई जरूरी काम पूरा होने से मन खुश रहेगा. बस बड़े फैसले सोच-समझकर ही लें.

उपाय- हर सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और दुर्गा चालीसा का पाठ करें.

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