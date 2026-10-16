Flipkart Big Billion Days में Motorola के फोन पर ऑफर, जानें G06 Power से G77 Power तक की कीमत

Flipkart Big Billion Days Sale 2026 में Motorola के कई स्मार्टफोन पर खास ऑफर मिल रहे हैं. कंपनी के मुताबिक, Moto G06 Power की कीमत ₹12,999 से शुरू है, जबकि Moto G37 Power, Moto G Max और Moto G77 Power में भी बड़ी बैटरी और 50MP कैमरे जैसे फीचर्स मिलते हैं. अगर आप नया फोन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो जानें किस मॉडल में क्या खास है.

और पढ़ें

नया स्मार्टफोन खरीदते समय अगर आपकी सबसे बड़ी चिंता बैटरी खत्म होने की है, तो Motorola के कुछ फोन आपके लिए विकल्प हो सकते हैं. कंपनी ने Flipkart Big Billion Days Sale 2026 के दौरान अपने moto g सीरीज के कई स्मार्टफोन पर खास कीमतों का एलान किया है. इनमें 7000mAh बैटरी वाले फोन भी शामिल हैं, जिनकी कीमत 20,000 रुपये से कम रखी गई है.

यह भी पढ़ें: 10000mAh बैटरी वाला फोन लॉन्च, iQOO Z11S में कमाल के फीचर्स

Motorola की 16 अक्टूबर 2026 की प्रेस रिलीज के मुताबिक, Moto G06 Power की कीमत 12,999 रुपये, Moto G37 Power की शुरुआती कीमत 15,499 रुपये और Moto G Max और Moto G77 Power की कीमत 19,999 रुपये है. कंपनी का कहना है कि ये सीमित समय के ऑफर हैं और स्टॉक खत्म होने तक उपलब्ध रहेंगे.

Advertisement

हालांकि, Flipkart की लाइव लिस्टिंग पर कुछ मॉडलों की कीमत अलग दिख रही है. उदाहरण के लिए, Moto G06 Power की कीमत 13,999 रुपये और Moto G37 Power की कीमत 15,999 रुपये से शुरू दिखाई गई है.

Moto G06 Power: ₹13,000 के आसपास बड़ी बैटरी वाला फोन

अगर आपका बजट 15,000 रुपये से कम है और आप बड़ी स्क्रीन के साथ लंबी बैटरी लाइफ चाहते हैं, तो Moto G06 power पर नजर डाल सकते हैं. Motorola की प्रेस रिलीज में इसकी कीमत 12,999 रुपये बताई गई है, जबकि Flipkart की लिस्टिंग पर यह 13,999 रुपये में दिख रहा है.

इस फोन में 7000mAh की बैटरी दी गई है. कंपनी का दावा है कि एक बार चार्ज करने पर यह तीन दिन तक चल सकता है. हालांकि, असल बैटरी लाइफ इस बात पर निर्भर करेगी कि आप फोन का इस्तेमाल कितना करते हैं और कौन से ऐप चलाते हैं.

यह भी पढ़ें: ₹8,999 में 5G फोन, 7000mAh बैटरी वाला भी मौजूद, Flipkart Sale में Ai+ स्मार्टफोन्स हुए सस्ते

फोन में 6.88 इंच की HD+ स्क्रीन है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है. इसका मतलब है कि स्क्रीन पर स्क्रॉल करना और मेन्यू बदलना सामान्य 60Hz स्क्रीन के मुकाबले ज्यादा स्मूद महसूस हो सकता है. इसमें 50MP का रियर कैमरा और MediaTek Helio G81 Extreme प्रोसेसर भी मिलता है. साथ ही, फोन में Dolby Atmos सपोर्ट वाले स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं.

Advertisement

Moto G37 Power: ₹15,499 में 5G और 7000mAh बैटरी

अगर आप बड़ी बैटरी के साथ 5G कनेक्टिविटी भी चाहते हैं, तो Moto G37 power ज्यादा दिलचस्प विकल्प है. कंपनी की प्रेस रिलीज में इसके 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 15,499 रुपये बताई गई है. 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 17,999 रुपये में लिस्टेड है. वहीं, Flipkart पर शुरुआती कीमत 15,999 रुपये दिखाई गई है.

यह भी पढ़ें: 14 साल में सबसे कमजोर तीसरी तिमाही, आखिर क्यों घट रही दुनिया भर में स्मार्टफोन की सप्लाई?

फोन में MediaTek Dimensity 6400 प्रोसेसर दिया गया है, जो 5G कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है. इसमें 7000mAh बैटरी, 50MP का रियर कैमरा और 120Hz रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन मिलती है. कंपनी ने फोन में Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन और MIL-STD-810H आधारित मजबूती का भी जिक्र किया है. इसके अलावा, इसकी IP64 रेटिंग धूल और पानी के छींटों से सुरक्षा देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि फोन को पानी में डुबोया जा सकता है.

Moto G Max: ₹19,999 में 50MP कैमरा और बड़ी बैटरी

20,000 रुपये के बजट तक पहुंच सकते हैं, तो Moto G Max भी एक विकल्प है. Motorola ने इसके 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 19,999 रुपये बताई है. कंपनी के मुताबिक, इसमें Snapdragon 6s Gen 4 प्रोसेसर और 50MP Sony LYTIA 600 कैमरा सिस्टम मिलता है.

Advertisement

फोन में 7000mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी दी गई है. कंपनी का दावा है कि यह तीन दिन तक चल सकती है. इसमें प्रीमियम साटन फिनिश और Pantone के चुने हुए रंग भी मिलते हैं. इसका डिजाइन उन लोगों को पसंद आ सकता है जो फोन के लुक को भी महत्व देते हैं.

Moto G77 Power: ₹19,999 में 120Hz स्क्रीन और 5G

अगर आप 20,000 रुपये के आसपास फोन खरीदना चाहते हैं और बड़ी बैटरी के साथ बड़ी स्क्रीन भी जरूरी है, तो Moto G77 power को देख सकते हैं. Motorola की प्रेस रिलीज के मुताबिक, इसके 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 19,999 रुपये है. Flipkart पर भी इसकी शुरुआती कीमत 19,999 रुपये दिखाई गई है.

इस फोन में 7000mAh बैटरी और 50MP Sony LYTIA 600 कैमरा मिलता है. इसमें 6.72 इंच की FHD+ स्क्रीन है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है. Dolby Atmos सपोर्ट वाले स्टीरियो स्पीकर भी दिए गए हैं.

Motorola के प्रीमियम फोन पर भी मिल रहे हैं ऑफर

कंपनी ने Moto G सीरीज के अलावा Motorola Edge 70 Fusion और Edge 70 pro पर भी त्योहार के ऑफर की जानकारी दी है. प्रेस रिलीज के मुताबिक, Edge 70 fusion में 50MP Sony LYTIA 710 कैमरा, 1.5K क्वाड-कर्व्ड डिस्प्ले, 7000mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी और 68W TurboPower चार्जिंग मिलती है.

Advertisement

Flipkart पर Edge 70 Pro की शुरुआती कीमत 36,999 रुपये दिखाई गई है. अगर आपका बजट 30,000 रुपये से ऊपर है और आप बेहतर डिस्प्ले या कैमरा सिस्टम चाहते हैं, तो इन मॉडलों की कीमत और फीचर्स भी तुलना में शामिल किए जा सकते हैं.

खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

Motorola ने इन ऑफर को सीमित समय के लिए बताया है. प्रेस रिलीज के अनुसार, कीमतों में बैंक, प्रीपेड और एक्सचेंज ऑफर शामिल हो सकते हैं. ये छूट स्टॉक और नियमों पर निर्भर हैं और Flipkart इन्हें बदल सकता है.

---- समाप्त ----