Jio का सबसे सस्ता कॉलिंग प्लान ₹147 में, 22 दिन मिलेगी वैलिडिटी, जानें पूरी डिटेल

मोबाइल रिचार्ज कराते समय कई लोगों को ऐसे इंटरनेट पैक के पैसे भी देने पड़ते हैं, जिसका वे इस्तेमाल तक नहीं करते. घर में वाई-फाई है, ऑफिस में इंटरनेट मिलता है और फोन का इस्तेमाल ज्यादातर कॉल करने के लिए होता है.

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इसके बावजूद हर महीने डेटा वाले प्लान पर पैसे खर्च करने पड़ते हैं. अब ऐसे ग्राहकों के लिए रिलायंस जियो ने नए वॉइस-ओनली रिचार्ज प्लान पेश किए हैं.

जियो के ये प्लान 147 रुपये से शुरू होते हैं. इनमें अनलिमिटेड कॉलिंग और एसएमएस की सुविधा मिलती है, लेकिन मोबाइल इंटरनेट डेटा नहीं दिया जाता. कंपनी ने 177 रुपये, 196 रुपये और 197 रुपये के विकल्प भी रखे हैं. इसके अलावा 84 दिन और 336 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान भी उपलब्ध हैं. ये रिचार्ज उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकते हैं, जिन्हें फोन पर बात करने और कभी-कभार मैसेज भेजने के लिए ही मोबाइल कनेक्शन चाहिए.

₹147 से शुरू होते हैं Jio के वॉइस-ओनली प्लान

जियो का 147 रुपये वाला प्लान 22 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है. इसमें अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और कुल 300 एसएमएस मिलते हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि 300 एसएमएस पूरे प्लान की वैलिडिटी के लिए हैं, हर दिन के लिए नहीं. इस प्लान में इंटरनेट डेटा शामिल नहीं है.

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इसके बाद 177 रुपये का प्लान है, जिसकी वैलिडिटी 28 दिन है. 196 रुपये वाले प्लान में 30 दिन की वैलिडिटी मिलती है, जबकि 197 रुपये का प्लान एक कैलेंडर महीने के लिए है. इन चारों प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और कुल 300 एसएमएस मिलते हैं. इनमें भी मोबाइल डेटा नहीं दिया जाता.

जिन लोगों को लंबे समय तक रिचार्ज की चिंता नहीं करनी, उनके लिए जियो के पास 448 रुपये और 1,748 रुपये वाले विकल्प हैं. 448 रुपये के प्लान में 84 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग और 1,000 एसएमएस मिलते हैं. इसमें जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड जैसे अतिरिक्त फायदे भी शामिल हैं.

वहीं, 1,748 रुपये वाला प्लान 336 दिन तक चलता है. इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और कुल 3,600 एसएमएस मिलते हैं. इसके साथ जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड की सुविधा भी दी जाती है. इन दोनों प्लान में भी मोबाइल डेटा शामिल नहीं है.

एयरटेल और Vi से कितने सस्ते हैं जियो के प्लान?

जियो ने अपने छोटे वैलिडिटी वाले वॉइस-ओनली प्लान की कीमत एयरटेल और वोडाफोन आइडिया यानी Vi के मुकाबले कम रखी है. उदाहरण के लिए, 28 दिन की वैलिडिटी वाला जियो प्लान 177 रुपये का है, जबकि एयरटेल और Vi के इसी अवधि वाले प्लान की कीमत 185 रुपये है.

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इसी तरह 30 दिन के लिए जियो 196 रुपये लेता है, जबकि एयरटेल और Vi के प्लान 203 रुपये के हैं. एक कैलेंडर महीने की वैलिडिटी वाला जियो प्लान 197 रुपये का है. एयरटेल और Vi में इसके लिए 206 रुपये खर्च करने पड़ते हैं.

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