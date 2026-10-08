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आज रात 12 बजे शुरू होगी फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल, iPhone 17 समेत इन फोन्स पर बंपर डिस्काउंट!

फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल आज रात 12 बजे से शुरू होने वाली है. सेल में iPhone 17, iPhone 15, Samsung S25 समेत कई स्मार्टफोन और टेक गैजेट्स पर शानदार ऑफर्स मिल सकते है. अगर आप नया फोन या इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो ये डील्स जरूर चेक करें.

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बड़ी सेल, बड़ी डील्स! (Photo: AI)
बड़ी सेल, बड़ी डील्स! (Photo: AI)

अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई नया फोन, टीवी, लैपटॉप या दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का इंतजार कर रहे हैं, तो अब इंतजार खत्म होने जा रहा है. फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल आज रात 12 बजे से शुरू होने जा रही है. यानी 9 अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही सेल लाइव हो जाएगी और कस्टमर्स अलग-अलग प्रोडक्ट्स पर मिल रहे ऑफर्स को चेक कर सकेंगे और खरीद सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Flipkart सेल में AC की कीमत धड़ाम, 5 मॉडल पर भारी छूट, आधी कीमत में खरीदने का मौका

इस सेल में स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक कई प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट देखने को मिल रहा है. फोन और गैजेट्स पर बैंक ऑफर, एक्सचेंज ऑफर और दूसरी डील्स भी मिल सकती हैं. ऐसे में अगर आप नया फोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो सेल शुरू होने के बाद कीमत और ऑफर को जरूर चेक करें.

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यह भी पढ़ें: 8 हजार वाला गीजर 2 हजार की रेंज में, Flipkart सेल में लूट डील

Big Billion Days Sale में कुछ डील्स लिमिटेड स्टॉक के साथ देखने को मिल सकती हैं. यानी पसंद का फोन या गैजेट अगर कम दाम में मिल रहा है, तो ज्यादा देर करने पर ऑफर खत्म भी हो सकता है. इसलिए रात 12 बजे सेल शुरू होते ही फ्लिपकार्ट पर अपने पसंदीदा प्रोडक्ट्स की कीमत देख लेना बेहतर रहेगा.

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यह भी पढ़ें: ₹10 हजार सस्ता Infinix का ये 5G फोन, Flipkart सेल में धांसू ऑफर

बिग बिलियन डेज सेल की खास डील्स

साल के सबसे बड़े सेल में खास डील्स पर सबकी नजर है. इनमें iPhone 17 पर बड़ा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है. सबसे ज्यादा नजर इस स्मार्टफोन पर रहने वाली है, क्योंकि सेल से पहले इसकी कीमत लाख रुपये तक पहुंच गई थी.

यह भी पढ़ें: Flipkart बिग बिलियन डेज सेल: ये हैं बेस्ट स्मार्टफोन डील्स, कीमत 8,299 रुपये से शुरू

दूसरा जो फोन है, वो Samsung का Galaxy S25 है. इस पर भी काफी बड़ा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है. सेल में इसकी कीमत ₹57,999 होने वाली है. इसके अलावा बजट फोन में भी भारी छूट देखने को मिल रही है. इस सेल में कीमत लगभग हर प्रोडक्ट की गिरने वाली है. अगर आप कुछ खरीदने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए ये एक अच्छा मौका है.
 

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