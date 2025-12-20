इंसानों जैसे रोबोट का कमाल! फ्लिप और डांस के फैन हुए Elon Musk, देखें वायरल वीडियो

ह्यूमनॉइड रोबोट यानी इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट को कई काम करते देखा होगा, लेकिन क्या आपने ह्यूमनॉइड रोबोट का ब्रेक डांस और कमाल की फ्लिप देखी है. दरअसल, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक Elon Musk ने X प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट रिशेयर किया है, जिसमें ह्यूमनॉइड रोबोट का डांस दिखाया है. इस डांस की उन्होंने तारीफ की है.

वीडियो में ह्यूमनॉइड रोबोट एक स्टेज पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. ये रोबोट इंसानों के साथ डांस कर रहे हैं और इंसानों से भी अच्छा डांस स्टेप कर रहे हैं.

चीन के रोबोट ने किया डांस

इंस्टाग्राम पर futurism नाम के अकाउंट ने भी इस वीडियो को शेयर किया है और बताया है कि यह वीडियो चाइना का है. चाइना के गायक वांग लीहोम स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं और उनके दोनों तरफ रोबोट डांस कर रहे हैं, जबकि उनके पीछे इंसानी लोग भी डांस कर रहे हैं. सभी रोबोट और इंसान एक जैसे स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं.

Elon Musk का पोस्ट

रोबोट ने इंसानों जैसा किया डांस

इन रोबोट ने इंसानों की तरह सभी स्टेप्स अच्छे से फॉलो किए. इसके बाद जब उन्होंने एक साथ मिलकर एक ही जगह पर खड़े रहते हुए फ्रंट फ्लिप मारी, जिसके बाद लोग देखकर हैरान रह गए.

Unitree कंपनी के ये हैं रोबोट

पोस्ट के मुताबिक, ये सभी रोबोट चीनी कंपनी Unitree के हैं और इन रोबोट्स मॉडल का नाम G1 है. पहली बार रोबोट ने स्टेज पर ऐसा कमाल दिखाया गया है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए हैं.

इससे पहले भी इस कंपनी के रोबोट्स सैंटा क्लॉज के कपड़े पहनकर स्टेज पर डांस दिखा जा चुके हैं. जनवरी 2025 की शुरुआत में जानकारी सामने आई थी, जहां चीन में Spring Festival Gala के दौरान इन रोबोट्स ने डांस करके सभी को हैरान कर दिया था. इन रोबोट्स का ये वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हो चुका है.

