इंसानों जैसे रोबोट ने बनाया रिकॉर्ड, 106KM तक नॉनस्टॉप चला पैदल

मैराथन में दौड़ने वाले एथलीट्स को टक्कर देने के लिए इंसानों जैसे दिखने वाला रोबोट आ चुका है. साथ ही इस रोबोट ने गिनीज बुक ऑफ रिकोर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज करा लिया है. इस ह्यमुनॉइड रोबोट ने बिना किसी इंसानी मदद से 106.28 किलोमीटर की दूरी तय करके दिखाई.

दरअसल, यह एक चाइनीज रोबोट है और इसका नाम Agibot A2 है. इस रोबोट ने 106.286 किलोमीटर की दूरी तय की, जिसने ना सिर्फ लोगों को हैरान कर दिया बल्कि एक नया रिकॉर्ड तक बना डाला है. यह किसी ह्यूमनॉइड रोबोट द्वारा तय की गई सबसे लंबी दूरी के लिए है.

दो शहरों के बीच चला पैदल

Agibot A2 ने 10 नवंबर से 13 नवंबर के बीच में सुझोउ से शंघाई तक का सफर तय किया. इस रोबोट ने अपने इस सफर में हाईवे, शहर की सड़कों और भीड़-भाड़ वाले पब्लिक प्लेस से गुजरते हुए सफर पूरा किया.

दूरी तय करने में लगाया दो दिन का समय

Agibot A2 रोबोट ने इस दूरी को कंप्लीट करने में करीब तीन दिनों का समय लिया. इस रोबोट ने सभी जगह पर खुद फैसले लिए, नेविगेशन का भी इस्तेमाल किया और किसी भी शख्स या सामान को नुकसान नहीं पहुंचाया है.

Agibot A2 को लेकर कही ये बात

Guinness World Records के पोर्टल पर लिस्टेड डिटेल्स के मुताबिक, इस चुनौती के लिए Agibot A2 को कई महीनों में तैयार किया है और इसमें पार्ट्स को बड़ी ही बारीकी से तैयार किया है. वेबसाइट के मुताबिक, “AgiBot A2 रोबोट को अप्रैल से मई 2025 के बीच ऑप्टिमाइज्ड किया गया है, जिसकी मदद से वह कई घंटे तक चलने के बाद खुद को गिरने से बचा सकेगा.

Elon Musk भी तैयार कर रहे अपना रोबोट

दुनिया के सबसे अमीर शख्स Elon Musk की कंपनी भी खुद को रोबोट ऑप्टीमस बना रहे हैं. यह रोबोट अपने आप में बेहद खास है, जिसके कई वीडियो इंटरनेट पर खुद मस्क ने पोस्ट किए और कुछ घंटों के अंदर वे वीडियो वायरल भी हो गए.

