scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

‘मुझे कैंसर है...’ कार्तिका ने बताई बीमारी, समय रैना बोले- ‘NEET का पेपर लीक मत होने दो’

'इंडियाज़ गॉट लेटेंट' की कंटेस्टेंट कार्तिका ने बताया कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है, जिसके बाद समय रैना ने दीपक कलाल से माइक छीन लिया. समय रैना ने इसके बाद नीट पेपर लीक पर कमेंट किया.

Advertisement
X
नीट पर बोले समय रैना (Photo: YT/ Samay Raina)
नीट पर बोले समय रैना (Photo: YT/ Samay Raina)

'इंडियाज गॉट लेटेंट' का सीजन 2 फिर चर्चा में है. इस शो की एक कंटेस्टेंट कार्तिका ने लेटेस्ट एपिसोड में बताया कि उनका ब्रेस्ट कैंसर का इलाज चल रहा है. इस दौरान जब कार्तिका अपनी बीमारी और इलाज को लेकर बात कर रही थी तो समय रैना ने नीट पेपर लीक का भी जिक्र किया. 

समय रैना द्वारा होस्ट किए गए इस एपिसोड में दीपक कलाल, रवि गुप्ता, अगुल स्टेनली और बलराज घई भी शामिल थे. जब कार्तिका अपनी बीमारी और इलाज के बारे में बात कर रही थीं, तो समय ने नीट पेपर लीक का जिक्र किया.

यह सब तब शुरू हुआ जब समय, कार्तिका का फॉर्म पढ़ रहे थे और उन्हें यह लाइन दिखी, 'मेरे बाल ही मेरी पूरी पर्सनैलिटी हैं.' जब उन्होंने कार्तिका से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा, 'हां, मतलब कुछ समय पहले मेरे बाल इतने लंबे हुआ करते थे.'

सम्बंधित ख़बरें

Archana Puran Singh Samay Raina
समय रैना के 'नल्ला' कमेंट पर आया अर्चना पूरन सिंह का रिएक्शन
Who is Surabhi Vanzara
धर्म बदलकर शबनम से सुरभि बनीं एक्ट्रेस, समय रैना को किया रोस्ट
Rakhi Sawant flirts with Ashneer Grover
शादीशुदा बिजनेसमैन पर फिदा राखी सावंत, बोलीं- एक मौका दो
Kailash Kher hits back at Sharon Verma, Samay Raina over joke about bihari-kashmiri pandits
'मर्यादा में रहकर बात करें', समय से क्यों नाराज कैलाश खेर?
Varun Dhawan appears on Samay Raina show
आलिया के बाद समय ने उड़ाया वरुण का मजाक, एक्टिंग पर कसा तंज

समय ने फिर पूछा, 'तो अगर आपको बुरा न लगे, तो क्या हुआ था?' कार्तिका ने जवाब दिया, 'तो मुझे कैंसर का पता चला.' समय ने कहा, 'ओह नहीं!' और दीपक कलाल से माइक छीन लिया, क्योंकि उन्हें शायद डर था कि वह इस स्थिति के बारे में कुछ गलत कह सकते हैं.

Advertisement

फिर कार्तिका ने कहा, 'और अब मैं यहां हूं. मैं बस सोचती हूं कि ठीक है, मैं यहां हूं, बस.' बलराज घई ने उनसे पूछा, 'तो क्या आपको अभी भी कैंसर है?' उन्होंने जवाब दिया, 'हां, मेरा इलाज चल रहा है.'

कार्तिका ने अपने इलाज के बारे में बात की

बाद में समय ने उनसे उनके इलाज के बारे में पूछा. कार्तिका ने कहा, 'अभी मेरा रेडिएशन खत्म हुआ है, मेरी इम्यूनोथेरेपी चल रही है, तो अब यह आखिरी स्टेज पर है.'

जब कार्तिका ने कहा कि उनकी इम्यूनोथेरेपी 'आखिरी स्टेज' पर है, तो समय ने उस बात को पकड़ा और मजाक में पूछा, 'आखिरी स्टेज? आप ठीक तो हैं ना?' कार्तिका हंसीं और साफ किया, 'हां, मैं ठीक हूं. वो वाला आखिरी स्टेज नहीं!'

उन्होंने पूछा, 'आपको कौन सा कैंसर हुआ था?' कार्तिका ने जवाब दिया, 'ब्रेस्ट कैंसर.' समय ने कहा, 'ओह, यह बहुत दुखद है. मुझे बहुत खुशी है कि आप ठीक हो रही हैं.' इसके बाद उन्होंने जल्दी से दीपक कलाल से माइक वापस ले लिया, क्योंकि उन्हें शायद डर था कि कहीं दीपक इस बात पर कोई गलत मजाक न कर दें कि कार्तिका को ब्रेस्ट कैंसर है.

समय रैना ने NEET पेपर लीक पर मजाक किया

Advertisement

कार्तिका ने यह भी बताया कि उन्हें कैंसर के बारे में कैसे पता चला. उन्होंने कहा, 'मुझे एक छोटी सी गांठ महसूस हुई, उसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं था. मैंने सोचा कि क्या ही होगा. लेकिन फिर भी, अगले दिन मैं डॉक्टर के पास गई.'

उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने शुरू में उनसे कहा, 'कुछ नहीं है, घर जाओ, कुछ नहीं है.' कार्तिका ने कहा कि उन्होंने सीधे पूछा कि क्या वह गांठ कैंसर हो सकती है, लेकिन डॉक्टर ने इस संभावना को खारिज कर दिया क्योंकि वह 26 साल की थीं.

'मैंने पूछा, बिल्कुल साफ-साफ पूछा कि क्या यह कैंसर हो सकता है? उन्होंने कहा, हीहीहीही, कैंसर? आपको, आप 26 साल की हैं... ऐसा नहीं हो सकता.'

इसके बाद समय ने बातचीत में अपना सिग्नेचर 'डार्क ह्यूमर' शामिल किया और NEET पेपर लीक पर मजाक करते हुए कहा, 'इसीलिए कहते हैं दोस्तों, NEET का पेपर लीक मत होने दो यार.'

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    यूपी चुनाव में अखिलेश का PDA चलेगा या बीजेपी का हिंदुत्व? देखें विशेष |
    मोहसिन नकवी की उल्टी गिनती शुरू, ACC में दूसरा टर्म मिलना मुश्किल, BCCI नहीं देगा साथ! |
    Homemade Vitamin C Serum: क्या आप भी फेंक देते हैं नींबू के छिलके? ग्लिसरीन डालकर बनाएं विटामिन सी सीरम, दाग-धब्बे और झुर्रियां रहेंगी दूर |
    पटाखों की आड़ में बम-कारतूस बना रहे थे आरोपी, बिजनौर में 2 गिरफ्तार |
    राजस्थान निकाय चुनाव में BJP का दबदबा, छोटे कस्बों और आदिवासी बेल्ट में बड़ी जीत, किसान बाहुल्य इलाकों में निर्दलीयों का दिखा दम |
    शेखर सुमन ने पूछा- ज्योतिषी को इतना सुंदर दिखने की जरूरत है? जवाब सुन रह गए हैरान |
    मोर्चरी में पड़ा रहा महिला का शव, परिजनों ने नहीं लिया... संस्था ने दी अंतिम विदाई |
    यूपी में सनातन की पिच पर BJP-सपा में से कौन पड़ेगा भारी? देखें हल्ला बोल |
    पीएम मोदी के इस बयान पर गदगद चीन, बोला- भारत हमारा पार्टनर |
    गठबंधन की चर्चा के बीच सुखबीर बादल को झटका, प्रकाश सिंह बादल के चचेरे भाई ने छोड़ा अकाली दल
    Advertisement