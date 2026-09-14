‘मुझे कैंसर है...’ कार्तिका ने बताई बीमारी, समय रैना बोले- ‘NEET का पेपर लीक मत होने दो’

'इंडियाज गॉट लेटेंट' का सीजन 2 फिर चर्चा में है. इस शो की एक कंटेस्टेंट कार्तिका ने लेटेस्ट एपिसोड में बताया कि उनका ब्रेस्ट कैंसर का इलाज चल रहा है. इस दौरान जब कार्तिका अपनी बीमारी और इलाज को लेकर बात कर रही थी तो समय रैना ने नीट पेपर लीक का भी जिक्र किया.

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समय रैना द्वारा होस्ट किए गए इस एपिसोड में दीपक कलाल, रवि गुप्ता, अगुल स्टेनली और बलराज घई भी शामिल थे. जब कार्तिका अपनी बीमारी और इलाज के बारे में बात कर रही थीं, तो समय ने नीट पेपर लीक का जिक्र किया.

यह सब तब शुरू हुआ जब समय, कार्तिका का फॉर्म पढ़ रहे थे और उन्हें यह लाइन दिखी, 'मेरे बाल ही मेरी पूरी पर्सनैलिटी हैं.' जब उन्होंने कार्तिका से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा, 'हां, मतलब कुछ समय पहले मेरे बाल इतने लंबे हुआ करते थे.'

समय ने फिर पूछा, 'तो अगर आपको बुरा न लगे, तो क्या हुआ था?' कार्तिका ने जवाब दिया, 'तो मुझे कैंसर का पता चला.' समय ने कहा, 'ओह नहीं!' और दीपक कलाल से माइक छीन लिया, क्योंकि उन्हें शायद डर था कि वह इस स्थिति के बारे में कुछ गलत कह सकते हैं.

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फिर कार्तिका ने कहा, 'और अब मैं यहां हूं. मैं बस सोचती हूं कि ठीक है, मैं यहां हूं, बस.' बलराज घई ने उनसे पूछा, 'तो क्या आपको अभी भी कैंसर है?' उन्होंने जवाब दिया, 'हां, मेरा इलाज चल रहा है.'

कार्तिका ने अपने इलाज के बारे में बात की

बाद में समय ने उनसे उनके इलाज के बारे में पूछा. कार्तिका ने कहा, 'अभी मेरा रेडिएशन खत्म हुआ है, मेरी इम्यूनोथेरेपी चल रही है, तो अब यह आखिरी स्टेज पर है.'

जब कार्तिका ने कहा कि उनकी इम्यूनोथेरेपी 'आखिरी स्टेज' पर है, तो समय ने उस बात को पकड़ा और मजाक में पूछा, 'आखिरी स्टेज? आप ठीक तो हैं ना?' कार्तिका हंसीं और साफ किया, 'हां, मैं ठीक हूं. वो वाला आखिरी स्टेज नहीं!'

Samay Raina : Neet ke paper leak mat hone do

🫡 pic.twitter.com/jiewwsof9w — Dr. Squamous Cell (@ondutydoc) September 13, 2026

उन्होंने पूछा, 'आपको कौन सा कैंसर हुआ था?' कार्तिका ने जवाब दिया, 'ब्रेस्ट कैंसर.' समय ने कहा, 'ओह, यह बहुत दुखद है. मुझे बहुत खुशी है कि आप ठीक हो रही हैं.' इसके बाद उन्होंने जल्दी से दीपक कलाल से माइक वापस ले लिया, क्योंकि उन्हें शायद डर था कि कहीं दीपक इस बात पर कोई गलत मजाक न कर दें कि कार्तिका को ब्रेस्ट कैंसर है.

समय रैना ने NEET पेपर लीक पर मजाक किया

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कार्तिका ने यह भी बताया कि उन्हें कैंसर के बारे में कैसे पता चला. उन्होंने कहा, 'मुझे एक छोटी सी गांठ महसूस हुई, उसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं था. मैंने सोचा कि क्या ही होगा. लेकिन फिर भी, अगले दिन मैं डॉक्टर के पास गई.'

उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने शुरू में उनसे कहा, 'कुछ नहीं है, घर जाओ, कुछ नहीं है.' कार्तिका ने कहा कि उन्होंने सीधे पूछा कि क्या वह गांठ कैंसर हो सकती है, लेकिन डॉक्टर ने इस संभावना को खारिज कर दिया क्योंकि वह 26 साल की थीं.

'मैंने पूछा, बिल्कुल साफ-साफ पूछा कि क्या यह कैंसर हो सकता है? उन्होंने कहा, हीहीहीही, कैंसर? आपको, आप 26 साल की हैं... ऐसा नहीं हो सकता.'

इसके बाद समय ने बातचीत में अपना सिग्नेचर 'डार्क ह्यूमर' शामिल किया और NEET पेपर लीक पर मजाक करते हुए कहा, 'इसीलिए कहते हैं दोस्तों, NEET का पेपर लीक मत होने दो यार.'

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