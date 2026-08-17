फुटबॉल मैच में डराने वाला मंजर... गोल करने के बाद अचानक मैदान पर गिरा ये स्टार प्लेयर, VIDEO

बायर्न म्यूनिख और जर्मनी के स्टार फुटबॉलर जमाल मुसियाला ने आरबी लीपजिग के खिलाफ फ्रेंडली मुकाबले में पहले गोल दागकर फैन्स को जश्न मनाने का मौका दिया. लेकिन कुछ ही देर बाद वो मैदान पर अचानक गिर पड़े, जिसने सभी को डरा दिया. 23 साल के मुसियाला को तुरंत मेडिकल सहायता दी गई. राहत की बात यह रही कि वह कुछ देर बाद खुद उठकर मैदान से बाहर गए. बायर्न म्यूनिख ने भी मैच के बाद बताया कि मुसियाला ठीक हैं.

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बायर्न ने मुकाबला 3-1 से जीता. मुसियाला को दूसरे हाफ में सब्स्टीट्यूट के तौर पर मैदान पर उतारा गया था. चोट के कारण लंबे समय तक बाहर रहने के बाद वापसी कर रहे इस अटैकिंग मिडफील्डर ने 81वें मिनट में गोल करके अपनी टीम की बढ़त मजबूत की. गोल के बाद मैच आगे बढ़ा तो मुसियाला अचानक मैदान पर गिर गए. वह उस समय करीब 15 मिनट से खेल रहे थे. बायर्न और लीपजिग का मेडिकल स्टाफ तुरंत उनके पास पहुंचा और मैदान पर ही उनकी जांच की.

This video of musiala fainting looks scary😢😢 pic.twitter.com/f93kk0UNdg — finn (@feeee3028) August 16, 2026

कुछ देर बाद जमाल मुसियाला खड़े हुए और बिना किसी सहारे के टनल की तरफ चले गए. हालांकि वह इस दौरान असहज और परेशान नजर आ रहे थे. उन्हें 88वें मिनट में सब्स्टीट्यूट कर दिया गया. जर्मन मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक मुसियाला को अचानक चक्कर आया था. मुकाबले के दौरान म्यूनिख में तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया था. हालांकि क्लब ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह घटना गर्मी, डिहाइड्रेशन या किसी अन्य कारण से हुई.

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क्लब ने दिया हेल्थ अपडेट

मुकाबले के बाद बायर्न के स्पोर्टिंग डायरेक्टर मैक्स एबरल ने जमाल मुसियाला की स्थिति पर अपडेट दिया. उन्होंने कहा, 'सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह ठीक हैं. इसके अलावा फिलहाल कुछ और कहने के लिए नहीं है.' क्लब के एक अन्य बोर्ड सदस्य ने भी मुसियाला के ठीक होने की पुष्टि की. फिलहाल क्लब की मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर नजर रखेगी और आगे की जांच के आधार पर ही मैदान पर उनकी उपलब्धता को लेकर फैसला लिया जा सकता है.

जमाल मुसियाला के मैदान पर गिरने की घटना ने उनके पिछले साल के मुश्किल दौर की याद भी ताजा कर दी. क्लब वर्ल्ड कप में पेरिस सेंट-जर्मेन के खिलाफ मुकाबले के दौरान उनके पैर में गंभीर चोट लगी थी. उनका फिबुला फ्रैक्चर हो गया था, जिसके कारण उन्हें कई महीने फुटबॉल से दूर रहना पड़ा. 2026 की शुरुआत में मुसियाला ने मैदान पर कमबैक किया. हालिया फीफा वर्ल्ड कप में भी वो जर्मन टीम का हिस्सा थे.

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