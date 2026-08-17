दो बार उजड़ी गृहस्थी, 45 की उम्र में तीसरी शादी रचाएंगे पावर स्टार पवन सिंह, राधे मां का ऐलान, कौन होगी दुल्हन?

रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' में भोजपुरी सितारे गर्दा उड़ा रहे हैं. शो में गॉसिप, ड्रामा, सस्पेंस हर चीज देखने को मिल रही है. अब शो में भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह की तीसरी शादी को लेकर चर्चा हुई.

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राधे मां ने की भविष्यवाणी

दरअसल, शो के लेटेस्ट एपिसोड में राधे मां गेस्ट बनकर आईं. राधे मां ने निरहुआ, आम्रपाली दुबे और पवन सिंह को उनका भविष्य बताया. राधे मां से भारती ने पूछा- क्या पवन सिंह को अच्छी जीवनसाथी मिलेगी? इसपर राधे मां ने पवन सिंह की जमकर तारीफ की.

राधे मां बोलीं पवन सिंह दिल के बहुत साफ हैं. वो सभी का अच्छा चाहते हैं. पवन अपनी मां से बहुत प्यार करते हैं. उन्हें गुस्सा कुछ पल के लिए आता है, लेकिन बाद में गुस्सा करने पर गिल्टी भी फील होता है. पवन को 45 साल की उम्र में बहुत लविंग और प्यार करने वाली पत्नी मिलेगी. राधे मां की बात सुनकर पवन सिंह शरमा गए, जबकि आम्रपाली उंगलियों पर गितनी करने लगीं कि पवन सिंह 45 साल के कब होंगे.

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राधे मां ने जब से पवन सिंह की शादी की भविष्यवाणी की है, तभी से फैंस सुपर एक्साइटेड हो गए हैं. फैंस ये जानने के लिए बेताब हैं कि पवन सिंह की दुल्हनिया कौन बनेगी? फिलहाल इस चीज पर तो अभी सस्पेंस बरकरार है.

2 बार हो चुकी पवन सिंह की शादी

बता दें कि अगर पवन सिंह 45 की उम्र में शादी करते हैं, तो ये उनकी तीसरी शादी होगी. पवन सिंह की पहली शादी 2014 में नीलम से हुई थी. लेकिन शादी के चंद महीनों बाद ही उनकी पत्नी का निधन हो गया था.

पत्नी के निधन के बाद पवन सिंह का लंबे समय तक भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह संग अफेयर रहा. लेकिन फिर उन्होंने अक्षरा से रिश्ता तोड़कर ज्योति सिंह से दूसरी शादी कर ली थी. हालांकि, उनकी दूसरी शादी भी लंबी नहीं चल पाई. दोनों का कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है.

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