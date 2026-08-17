scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

IIT कानपुर के छात्रों ने निकाली कांवड़ यात्रा, सरसैया घाट से गंगाजल लाकर किया जलाभिषेक

सावन के पवित्र महीने में IIT कानपुर के छात्र-छात्राओं और प्रोफेसरों ने आस्था और परंपरा की अनोखी मिसाल पेश की. सरसैया घाट से पवित्र गंगाजल लेकर सभी छात्र अनुशासित तरीके से पैदल चलते हुए परमिट स्थित आनंदेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक किया.

Advertisement
X
IIT कानपुर के छात्रों और प्रोफेसरों ने विशेष कांवड़ यात्रा निकाली. (Photo- ITG)
IIT कानपुर के छात्रों और प्रोफेसरों ने विशेष कांवड़ यात्रा निकाली. (Photo- ITG)

IIT कानपुर के छात्र-छात्राओं और प्रोफेसरों ने सावन में एक विशेष कांवड़ यात्रा निकाली. संस्थान के छात्रों, प्रिंसिपल और तमाम सदस्यों ने सरसैया घाट से पवित्र गंगाजल उठाया और पैदल चलकर परमिट स्थित आनंदेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे. वहां पहुंचकर सभी ने भगवान शिव का पारंपरिक जलाभिषेक किया. आस्था, अनुशासन और सांस्कृतिक सहभागिता का संदेश देने के उद्देश्य से 'बोल बम' के जयकारों के साथ यह कांवड़ यात्रा निकाली गई. जलाभिषेक के बाद महंत बाल योगी अरुण पुरी चैतन्य जी महाराज ने छात्रों को आशीर्वाद दिया.

प्रोफेसरों और छात्रों की बड़ी भागीदारी

इस विशेष सांस्कृतिक आयोजन में प्रोफेसर नचिकेता तिवारी, प्रोफेसर अखिलेश विरमानी, अदिति सक्सेना, आयुषी ओझा और शिवम त्रिवेदी समेत IIT कानपुर के कई अन्य छात्र और फैकल्टी सदस्य शामिल हुए. यात्रा के दौरान अवध बिहारी मिश्रा ने छात्रों को गंगा नदी के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पर्यावरण संबंधी महत्व के बारे में जानकारी दी.

सम्बंधित ख़बरें

sawan third monday kashi vishwanath dham decorated
सावन के तीसरे सोमवार पर भव्य फूलों से काशी विश्वनाथ धाम को सजाया गया
ayodhya sees over 35 lakh
सावन में रामनगरी अयोध्या बनी आस्था का महासंगम केंद्र
Crowd of devotees surges in Ayodhya (Photo: ITG)
अयोध्या: सावन में 35 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन
surat dindoli sawan
Surat में धार्मिक मंच पर अश्लील भोजपुरी डांस, मचा बवाल
हरिद्वार में कूड़े का अंबार, कौन जिम्मेदार?

कांवड़ यात्रा को जल संरक्षण अभियान बनाने का सुझाव

प्रोफेसर नचिकेता तिवारी ने छात्रों की इस पहल की सराहना की और इसे आने वाले वर्षों में और बड़े स्तर पर आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया. उन्होंने सुझाव दिया कि भविष्य में यह पहल केवल पारंपरिक कांवड़ यात्रा तक सीमित न रहकर जल संरक्षण और जल संसाधनों के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने वाले एक व्यापक अभियान का रूप ले सकती है.

Advertisement

सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी है आज की युवा पीढ़ी

छात्र शिवम त्रिवेदी ने कहा कि कांवड़ यात्रा में IITटियन की भागीदारी आज की युवा पीढ़ी के एक अलग पहलू को दर्शाती है. जेन-ज़ी और जेन-अल्फा को केवल सोशल मीडिया और तकनीक के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए. युवा आधुनिक तकनीक और नवाचार को अपनाने के साथ-साथ भारत की सांस्कृतिक परंपराओं, धार्मिक विरासत, गंगा और अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से भी जुड़े हुए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    दो बार उजड़ी गृहस्थी, 45 की उम्र में तीसरी शादी रचाएंगे पावर स्टार पवन सिंह, राधे मां का ऐलान, कौन होगी दुल्हन? |
    स्वदेशी जेट इंजन से चलने वाले सुसाइड ड्रोन दिव्यास्त्र MK3 की पहली टेस्ट फ्लाइट सफल |
    IIT कानपुर के छात्रों ने निकाली कांवड़ यात्रा, सरसैया घाट से गंगाजल लाकर किया जलाभिषेक |
    बीजेपी को सबसे बड़ी चोट देने में जुटे अखिलेश, PDA प्लान का अब सामने आया ट्रंप कार्ड |
    यूक्रेनी हमले का रूस ने दिया जोरदार जवाब, ड्रोन हमला कर मचाई तबाही |
    'गाइज, मैंने PM मोदी से हाथ मिलाया...' प्रधानमंत्री से मिलने के बाद बच्चे का रिएक्शन वायरल |
    'प्रोटेस्टर्स से खुद मिलिए, उनका समाधान कीजिए', राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखकर दी सलाह |
    Chanakya Niti: जलनखोर रिश्तेदारों को ऐसे करें हैंडल, 5 बातों से मुंह पर लगेगा ताला! |
    'शुभमन सुपरमैन’! हवा में तैरते कप्तान ने बदल दिया गॉल टेस्ट का रंग |
    PK बन गए ऑफिशियली 'विधायक जी', बिहार विधानसभा स्पीकर ने दिलाई शपथ
    Advertisement