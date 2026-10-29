रोनाल्डो ने BOAT वोट में मेसी को पछाड़ा, फैन वोटिंग में 2008 का सीजन बना नंबर-1

फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ते हुए 'बैलन डी'ओर ऑफ ऑल टाइम' (B.O.A.T.) फैन वोट में पहला स्थान हासिल किया है. इस वोटिंग में रोनाल्डो के 2008 के शानदार सीजन को सबसे ज्यादा पसंद किया गया, जब वह इंग्लैंड के क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते थे. वहीं, मेसी का रिकॉर्ड तोड़ने वाला 2012 का सीजन दूसरे स्थान पर रहा.

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रोनाल्डो ने 2008 में सभी टूर्नामेंट को मिलाकर 42 गोल किए थे. उनके शानदार प्रदर्शन की बदौलत मैनचेस्टर यूनाइटेड ने प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग दोनों खिताब जीते थे. इस ऐतिहासिक सीजन के लिए रोनाल्डो को पहली बार बैलन डी'ओर पुरस्कार मिला था.

रोनाल्डो के 2008 सीजन को मिले सबसे ज्यादा वोट

रोनाल्डो ने 2008 में अकेले प्रीमियर लीग में 31 गोल किए थे और गोल्डन बूट अपने नाम किया था. उन्होंने चैंपियंस लीग के फाइनल में चेल्सी के खिलाफ मॉस्को में गोल भी किया था. मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पेनल्टी शूटआउट में जीत हासिल करते हुए खिताब अपने नाम किया था. इसके बाद रोनाल्डो ने 2013, 2014, 2016 और 2017 में भी बैलन डी'ओर जीता. इस तरह उनके नाम कुल पांच बैलन डी'ओर पुरस्कार हैं.

मेसी के 91 गोल का रिकॉर्ड भी नहीं दिला सका पहला स्थान

लियोनेल मेसी का 2012 का सीजन फुटबॉल इतिहास के सबसे यादगार व्यक्तिगत प्रदर्शनों में गिना जाता है. उस साल उन्होंने क्लब और देश के लिए कुल 91 गोल किए थे. हालांकि, B.O.A.T. फैन वोटिंग में मेसी का यह सीजन दूसरे स्थान पर रहा. मेसी अपने करियर में रिकॉर्ड आठ बार बैलन डी'ओर जीत चुके हैं. इस फैन वोटिंग में रोनाल्डो का

2017 का सीजन तीसरे स्थान पर रहा.

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B.O.A.T. वोटिंग की टॉप-10 रैंकिंग\

स्थान खिलाड़ी सीजन 1 क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2008 2 लियोनेल मेसी 2012 3 क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2017 4 लियोनेल मेसी 2023 5 क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2016 6 क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2014 7 लियोनेल मेसी 2015 8 क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2013 9 लियोनेल मेसी 2011 10 लियोनेल मेसी 2009

इस रैंकिंग में सभी दस स्थानों पर रोनाल्डो और मेसी का कब्जा रहा. दोनों खिलाड़ियों के पांच-पांच सीजन टॉप-10 में शामिल हुए.

क्या है B.O.A.T. फैन वोट?

बैलन डी'ओर की 70वीं वर्षगांठ के मौके पर B.O.A.T. यानी 'बैलन डी'ओर ऑफ ऑल टाइम' फैन वोट की शुरुआत की गई थी. इसमें प्रशंसकों को ऐसे दस खिलाड़ियों के बैलन डी'ओर विजेता सीजन में से सर्वश्रेष्ठ चुनने का मौका दिया गया, जिन्होंने कम से कम दो बार यह पुरस्कार जीता है.

हालांकि, इस वोटिंग का मतलब रोनाल्डो को आधिकारिक तौर पर फुटबॉल इतिहास का महानतम खिलाड़ी घोषित करना नहीं है. यह प्रशंसकों की पसंद पर आधारित एक अलग प्रतियोगिता थी, जिसमें खिलाड़ियों के पूरे करियर के बजाय उनके विशेष सीजन को चुना गया.

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