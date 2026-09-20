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ऐसे कौन OUT होता है! श्रीलंकाई क्रिकेटर वानिंदु हसारंगा के हिटविकेट होने पर मचा बवाल, VIDEO

मैनचेस्टर टी20I में वानिंदु हसारंगा के हिटविकेट होने पर बवाल मच गया. श्रीलंकाई ऑलराउंडर वानिंदु हसारंगा शॉट खेलने के बाद अपने बल्ले से बेल्स गिरा बैठे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस विकेट को लेकर बहस छिड़ गई. खास बात यह रही कि जोफ्रा आर्चर भी शुरुआत में इसे लेकर अनजान नजर आए.

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वानिंदु हसारंगा हुए हिटविकेट, क्यों मचा बवाल? (Photo: AFP)
वानिंदु हसारंगा हुए हिटविकेट, क्यों मचा बवाल? (Photo: AFP)

श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज के तीसरे एवं आखिरी मुकाबले में वानिंदु हसारंगा जिस तरह हिटविकेट आउट हुए, उसने फैन्स और क्रिकेट विशेषज्ञों के बीच बहस छेड़ दी. 19 सितंबर (शनिवार) को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए इस मुकाबले में हसारंगा इंग्लिश तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन वह पूरी तरह चूक गए.

गेंद को मिस करने के बाद श्रीलंकाई ऑलराउंडर का बल्ला फॉलो-थ्रू में घूमता हुआ स्टम्प से जा टकराया. बेल्स गिरते ही वानिंदु हसारंगा को हिट विकेट आउट दे दिया गया. जोफ्रा आर्चर भी शुरुआती पल में विकेट गिरने से अनजान नजर आए. हसारंगा 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे. श्रीलंका की पूरी पारी 124 रनों पर सिमट गई.

श्रीलंकाई क्रिकेट लेखक रेक्स क्लेमेंटाइन ने भी वानिंदु हसारंगा के आउट होने पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि शुरुआत में उन्हें यह क्रिकेट में होने वाली सामान्य घटना लगी, लेकिन बाद में उन्हें महसूस हुआ कि इस डिस्मिसल ने कई लोगों के मन में सवाल खड़े कर दिए हैं.

श्रीलंका के 124 रनों के जवाब में इंग्लैंड ने मुकाबले को महज 9.4 ओवर में खत्म कर दिया. जोस बटलर ने 32 गेंदों पर नाबाद 62 रन बनाए और अपनी टीम को 8 विकेट से जीत दिलाई. कप्तान हैरी ब्रूक ने 33 रनों का योगदान दिया. बटलर और ब्रूक के बीच 38 गेंदों पर 85 रनों की तेज साझेदारी हुई. इंग्लैंड ने पावरप्ले में ही 82 रन बना लिए थे. इसके बाद लक्ष्य तक पहुंचने में उसे ज्यादा परेशानी नहीं हुई. इस जीत के साथ इंग्लैंड ने तीन मैचों की टी20 सीरीज में श्रीलंका का 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया.

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यह श्रीलंका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में इंग्लैंड की लगातार 15वीं जीत थी. साथ ही इंग्लैंड ने टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में नंबर-1 स्थान भी हासिल कर लिया. श्रीलंका की ओर से पथुम निसंका ने 24 गेंदों पर 36 रनों का योगदान दिया. वहीं कामिंदु मेंडिस ने 28 गेंदों पर 35 रन बनाए. श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने शुरुआत में कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों ने लगातार विकेट निकालकर रन गति पर लगाम लगाए रखी.

इंग्लैंड की ओर से सोनी बेकर सबसे कामयाब गेंदबाज रहे. उन्होंने 3.5 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट लिए और 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुने गए. तीन मैचों की सीरीज में बेकर ने कुल छह विकेट लिए और 3.71 की इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी की.

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