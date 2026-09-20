ऐसे कौन OUT होता है! श्रीलंकाई क्रिकेटर वानिंदु हसारंगा के हिटविकेट होने पर मचा बवाल, VIDEO

श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज के तीसरे एवं आखिरी मुकाबले में वानिंदु हसारंगा जिस तरह हिटविकेट आउट हुए, उसने फैन्स और क्रिकेट विशेषज्ञों के बीच बहस छेड़ दी. 19 सितंबर (शनिवार) को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए इस मुकाबले में हसारंगा इंग्लिश तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन वह पूरी तरह चूक गए.

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गेंद को मिस करने के बाद श्रीलंकाई ऑलराउंडर का बल्ला फॉलो-थ्रू में घूमता हुआ स्टम्प से जा टकराया. बेल्स गिरते ही वानिंदु हसारंगा को हिट विकेट आउट दे दिया गया. जोफ्रा आर्चर भी शुरुआती पल में विकेट गिरने से अनजान नजर आए. हसारंगा 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे. श्रीलंका की पूरी पारी 124 रनों पर सिमट गई.

He won't have taken many wickets like this 🤣 pic.twitter.com/WGSHUV8CJf — England Cricket (@englandcricket) September 19, 2026

श्रीलंकाई क्रिकेट लेखक रेक्स क्लेमेंटाइन ने भी वानिंदु हसारंगा के आउट होने पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि शुरुआत में उन्हें यह क्रिकेट में होने वाली सामान्य घटना लगी, लेकिन बाद में उन्हें महसूस हुआ कि इस डिस्मिसल ने कई लोगों के मन में सवाल खड़े कर दिए हैं.

श्रीलंका के 124 रनों के जवाब में इंग्लैंड ने मुकाबले को महज 9.4 ओवर में खत्म कर दिया. जोस बटलर ने 32 गेंदों पर नाबाद 62 रन बनाए और अपनी टीम को 8 विकेट से जीत दिलाई. कप्तान हैरी ब्रूक ने 33 रनों का योगदान दिया. बटलर और ब्रूक के बीच 38 गेंदों पर 85 रनों की तेज साझेदारी हुई. इंग्लैंड ने पावरप्ले में ही 82 रन बना लिए थे. इसके बाद लक्ष्य तक पहुंचने में उसे ज्यादा परेशानी नहीं हुई. इस जीत के साथ इंग्लैंड ने तीन मैचों की टी20 सीरीज में श्रीलंका का 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया.

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Been thinking about the Wanindu Hasaranga hit wicket last night. Initially felt like it was just one of those things in cricket, but seems the dismissal has raised more than a few eyebrows. pic.twitter.com/k7AKG3C2vr — Rex Clementine (@RexClementine) September 20, 2026

यह श्रीलंका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में इंग्लैंड की लगातार 15वीं जीत थी. साथ ही इंग्लैंड ने टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में नंबर-1 स्थान भी हासिल कर लिया. श्रीलंका की ओर से पथुम निसंका ने 24 गेंदों पर 36 रनों का योगदान दिया. वहीं कामिंदु मेंडिस ने 28 गेंदों पर 35 रन बनाए. श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने शुरुआत में कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों ने लगातार विकेट निकालकर रन गति पर लगाम लगाए रखी.

इंग्लैंड की ओर से सोनी बेकर सबसे कामयाब गेंदबाज रहे. उन्होंने 3.5 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट लिए और 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुने गए. तीन मैचों की सीरीज में बेकर ने कुल छह विकेट लिए और 3.71 की इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी की.

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