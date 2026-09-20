Best Tourist Places in Kerala: केरल की ये 10 जगहें हैं बेहद खूबसूरत, जिंदगी में एक बार जरूर बनाएं घूमने का प्लान

Best Tourist Places in Kerala: केरल अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, हरियाली और शांत माहौल के लिए दुनियाभर में मशहूर है. यहां आपको समुद्र के खूबसूरत बीच से लेकर हरे-भरे पहाड़, चाय के बागान, झरने, झीलें और बैकवाटर्स तक देखने को मिलते हैं. यही वजह है कि केरल हर तरह के ट्रैवलर को अपनी ओर आकर्षित करता है. अगर आप भीड़भाड़ से दूर प्रकृति के बीच कुछ सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं तो केरल आपके लिए एक शानदार डेस्टिनेशन हो सकता है. यहां घूमने के दौरान आपको खूबसूरत नजारों के साथ स्थानीय संस्कृति और गांव की सादगी को करीब से देखने का मौका भी मिलेगा. अगर आप भी केरल घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इन खूबसूरत जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें.

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जटायु अर्थ्स सेंटर (Jatayu Earth’s Center) कोल्लम

कोल्लम का जटायु अर्थ्स सेंटर अपनी विशाल पक्षी की मूर्ति के लिए दुनियाभर में जाना जाता है. यह जगह एक बड़े पहाड़ पर बनी है, जहां से आसपास का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है. यहां आप एडवेंचर एक्टिविटीज के साथ प्रकृति और पौराणिक कहानी से जुड़ी चीजें भी देख सकते हैं.

कव्वायी आइलैंड (Kavvayi Island), कन्नूर

अगर आप भीड़भाड़ से दूर किसी शांत जगह की तलाश में हैं तो कव्वायी आइलैंड जा सकते हैं. यहां आपको शांत पानी, बैकवाटर्स और हरियाली देखने को मिलेगी. कयाकिंग और सूर्यास्त का खूबसूरत नजारा यहां का खास आकर्षण है.

अलप्पुझा बैकवाटर्स

केरल की बात हो और अलप्पुझा के बैकवाटर्स का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है. यहां नारियल के पेड़ों से घिरे पानी के रास्ते और हाउसबोट लोगों को खूब आकर्षित करते हैं. हाउसबोट में बैठकर बैकवाटर्स की सैर करना केरल घूमने के सबसे खास अनुभवों में से एक है.

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मुन्नार के चाय के बागान

मुन्नार अपनी हरी-भरी पहाड़ियों और चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है. यहां दूर तक फैले चाय के बागान, पहाड़ियों पर छाई धुंध और घुमावदार सड़कें बेहद खूबसूरत लगती हैं. प्रकृति और शांत माहौल पसंद करने वालों के लिए यह जगह खास है.

कडमक्कुडी आइलैंड्स (Kadamakkudy Islands), कोच्चि

कोच्चि के पास स्थित कडमक्कुडी आइलैंड्स कई छोटे-छोटे द्वीपों का समूह है. यहां बैकवाटर्स, धान के खेत और नारियल के पेड़ देखने को मिलते हैं. सुबह के समय मछुआरों की नावें और शाम के वक्त डूबता सूरज इस जगह की खूबसूरती बढ़ा देते हैं.

मुनरो आइलैंड, कोल्लम

अष्टमुडी झील और कल्लदा नदी के बीच स्थित मुनरो आइलैंड चारों तरफ पानी और हरियाली से घिरा हुआ है. यहां छोटी नहरें, मैंग्रोव और गांव का शांत माहौल देखने को मिलता है. अगर आप केरल की प्राकृतिक खूबसूरती को करीब से देखना चाहते हैं, तो यह जगह अच्छी रहेगी.

वर्कला बीच

वर्कला बीच केरल के दूसरे समुद्र तटों से थोड़ा अलग है. यहां समुद्र के किनारे ऊंची चट्टानें और नीचे फैला अरब सागर बेहद खूबसूरत नजर आता है. यहां बीच के साथ कैफे, सूर्यास्त और समुद्र की लहरों का आनंद लिया जा सकता है.

अथिराप्पिल्ली फॉल्स, त्रिशूर

अथिराप्पिल्ली फॉल्स केरल के सबसे प्रसिद्ध झरनों में से एक है. यह झरना घने जंगलों के बीच चलाईकुडी नदी पर स्थित है. बारिश के मौसम में इसका नजारा और भी शानदार दिखाई देता है. आसपास की हरियाली इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए खास बनाती है.

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बेकल फोर्ट, कासरगोड

समुद्र के किनारे बना बेकल फोर्ट केरल के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में शामिल है. यह किला ऊंचाई पर स्थित है, जहां से अरब सागर का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है. यहां घूमते हुए आपको इतिहास के साथ समुद्र और हरियाली का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है.

मीसापुलिमाला (Meesapulimala), इडुक्की

मीसापुलिमाला केरल की ऊंची पर्वत चोटियों में से एक है और ट्रेकिंग पसंद करने वालों के बीच काफी लोकप्रिय है. यहां ट्रेकिंग के दौरान हरे-भरे घास के मैदान, जंगल और धुंध से ढकी पहाड़ियां देखने को मिलती हैं. ऊपर पहुंचने के बाद आसपास की पहाड़ियों का शानदार नजारा दिखाई देता है.

केरल में आपको समुद्र, पहाड़, झरने, बैकवाटर्स और ऐतिहासिक जगहें एक ही राज्य में देखने को मिल जाती हैं. अगर आप अपनी अगली ट्रिप में प्रकृति के साथ कुछ अलग अनुभव लेना चाहते हैं तो इन जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

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