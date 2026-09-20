IIM Kozhikode से MBA, डेटा एनालिस्ट में एक्सपीरियंस, नहीं मिली जॉब, लोगों से मांगी मदद

देश के टॉप मैनेजमेंट संस्थानों में शामिल IIM Kozhikode से MBA करने के बाद भी अगर नौकरी नहीं मिली तो, ये बात आपको हैरान कर सकती है. रेडिट यूजर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है. IIM Kozhikode से MBA और तीन साल का डेटा एनालिटिक्स का एक्सपीरियंस रखने वाले इस उम्मीदवार ने बताया कि वह अब तक 250 से ज्यादा नौकरियों के लिए आवेदन कर चुके हैं लेकिन फिर भी उन्हें एक भी इंटरव्यू के लिए फोन नहीं आया. वह यूजर इतना ज्यादा परेशान हो गए हैं कि उन्होंने लोगों से मदद मांगी है. तो चलिए जानते हैं, उनकी कहानी.
अच्छी जगह से ली डिग्री फिर भी नौकरी नहीं
रेडिट यूजर ने बताया कि वह इस समय Genman नाम की कंपनी में काम कर रहा है जिसमें वह बिल्कुल खुश नहीं है और दूसरी नौकरी पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है. जॉब पोर्टल पर आवेदन करने के साथ-साथ वह कई सारे HR और मैनेजर को ईमेल भेज रहा था. लेकिन लगातार कोशिश करने के बाद भी उन्हें कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली.
250 एप्लीकेशन लेकिन नहीं मिला जवाब
उम्मीदवार ने आगे लिखा कि वह अब तक 250 से अधिक पदों पर एप्लीकेशन भेज चुके हैं. इनमें से कई एप्लीकेशन सीधे रिजेक्ट हो गए लेकिन कई जगहों से तो उन्हें सही से जवाब भी नहीं मिला. उनके लिए सबसे ज्यादा निराशा की बात ये थी कि इतनी मेहनत के बाद भी कोई कॉल नहीं आया. जैसे ही उनकी ये स्टोरी सोशल मीडिया पर आई, लोग अपनी स्टोरी को भी रिलेट करने लगे और शेयर करने लगे.
क्या बोले यूजर्स?
एक यूजर ने बताया कि उन्हें 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और टियर-1 कॉलेज से MBA की पढ़ाी की थी. वह खुद भी एक साल से अधिक समय से नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही है. एक दूसरे यूजर ने कहा कि जॉब मार्केट बहुत कठिन है. लगातार एआई के इस्तेमाल से हालात बदल रहे हैं. एक अन्य यूजर ने कहा कि केवल डिग्री के बदौलत सिलेक्ट होने का समय खत्म हो चुका है.