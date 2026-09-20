scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

IIM Kozhikode से MBA, डेटा एनालिस्ट में एक्सपीरियंस, नहीं मिली जॉब, लोगों से मांगी मदद

अच्छी नौकरी के लिए अक्सर लोग MBA कोर्स करते हैं. लेकिन अगर इसके बावजूद अगर नौकरी न मिले तो? ऐसा ही एक शख्स के साथ हुआ. IIM Kozhikode से पढ़ाई करने के बाद अच्छी डिग्र होने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिली है.

Advertisement
X
MBA करने के बाद भी नहीं मिल रही नौकरी.
MBA करने के बाद भी नहीं मिल रही नौकरी.

देश के टॉप मैनेजमेंट संस्थानों में शामिल IIM Kozhikode से MBA करने के बाद भी अगर नौकरी नहीं मिली तो, ये बात आपको हैरान कर सकती है. रेडिट यूजर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है. IIM Kozhikode से MBA और तीन साल का डेटा एनालिटिक्स का एक्सपीरियंस रखने वाले इस उम्मीदवार ने बताया कि वह अब तक 250 से ज्यादा नौकरियों के लिए आवेदन कर चुके हैं लेकिन फिर भी उन्हें एक भी इंटरव्यू के लिए फोन नहीं आया. वह यूजर इतना ज्यादा परेशान हो गए हैं कि उन्होंने लोगों से मदद मांगी है. तो चलिए जानते हैं, उनकी कहानी. 

अच्छी जगह से ली डिग्री फिर भी नौकरी नहीं 

रेडिट यूजर ने बताया कि वह इस समय Genman नाम की कंपनी में काम कर रहा है जिसमें वह बिल्कुल खुश नहीं है और दूसरी नौकरी पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है. जॉब पोर्टल पर आवेदन करने के साथ-साथ वह कई सारे HR और मैनेजर को ईमेल भेज रहा था. लेकिन लगातार कोशिश करने के बाद भी उन्हें कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली. 

सम्बंधित ख़बरें

दिल्ली के अलीपुर में बड़ा हादसा, भरभराकर ढहा निर्माणाधीन गोदाम
एयर होस्टेस की ट्रेनिंग छोड़ चल रही ट्रक. (Photo : insta/@ Nehu)
एयर होस्टेस की छोड़ी ट्रेनिंग, अब ट्रक चलाकर कर रही कमाई
फिर वायरल हुआ सीएम योगी का सेल्फी वाला अंदाज.
CM योगी का जारी है सेल्फी कनेक्शन, नियुक्ति पत्र बांटने के बाद ली तस्वीर
त्योहारों से पहले घरेलू उड़ानों का किराया 100% तक बढ़ा, सरकार से दखल की मांग
हाइकोर्ट में 14 नए जजों की नियुक्ति
दिल्ली समेत चार हाईकोर्ट में कुल 14 नए जजों की नियुक्ति

250 एप्लीकेशन लेकिन नहीं मिला जवाब 

उम्मीदवार ने आगे लिखा कि वह अब तक 250 से अधिक पदों पर एप्लीकेशन भेज चुके हैं. इनमें से कई एप्लीकेशन सीधे रिजेक्ट हो गए लेकिन कई जगहों से तो उन्हें सही से जवाब भी नहीं मिला. उनके लिए सबसे ज्यादा निराशा की बात ये थी कि इतनी मेहनत के बाद भी कोई कॉल नहीं आया. जैसे ही उनकी ये स्टोरी सोशल मीडिया पर आई, लोग अपनी स्टोरी को भी रिलेट करने लगे और शेयर करने लगे. 

Advertisement

क्या बोले यूजर्स? 

एक यूजर ने बताया कि उन्हें 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और टियर-1 कॉलेज से MBA की पढ़ाी की थी. वह खुद भी एक साल से अधिक समय से नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही है. एक दूसरे यूजर ने कहा कि जॉब मार्केट बहुत कठिन है. लगातार एआई के इस्तेमाल से हालात बदल रहे हैं. एक अन्य यूजर ने कहा कि केवल डिग्री के बदौलत सिलेक्ट होने का समय खत्म हो चुका है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    एतिहाद ने कैंसिल की अबू धाबी फ्लाइट, दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे 200 यात्री |
    AI का ऐसा डर कि एक्सपर्ट्स की उड़ गई नींद! क्या इंसानों पर बड़ा खतरा? |
    IIM Kozhikode से MBA, डेटा एनालिस्ट में एक्सपीरियंस, नहीं मिली जॉब, लोगों से मांगी मदद |
    ऐसे कौन OUT होता है! श्रीलंकाई क्रिकेटर वानिंदु हसारंगा के हिटविकेट होने पर मचा बवाल, VIDEO |
    Best Tourist Places in Kerala: केरल की ये 10 जगहें हैं बेहद खूबसूरत, जिंदगी में एक बार जरूर बनाएं घूमने का प्लान |
    मुंबई में रफ्तार का कहर, पुल से गिरी BMW, 3 की मौत |
    Parivartini Ekadashi 2026: कल या परसों परिवर्तिनी एकादशी व्रत कब? नोट कर लें शुभ मुहूर्त |
    नमाज पढ़ती है एक्ट्रेस, धर्म बदलकर किया उमराह, बोली- बॉलीवुड में कोई मेरा बाप नहीं |
    यूक्रेन ने मॉस्को की तेल रिफाइनरी पर किया भीषण ड्रोन हमला, भारी तबाही, VIDEO |
    'कॉमेडियन और जोकरों की पार्टी कांग्रेस', राहुल गांधी के कार्यक्रम में PM की मिमिक्री पर बवाल
    Advertisement