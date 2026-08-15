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CRETA-SIERRA से टक्कर, दोगुनी हुई SUV की सेल, 12 हजार से ज्यादा ने खरीदा

जुलाई का महीना कार कंपनियों के लिए शानदार रहा है. खासकर किआ इंडिया के लिए जिसकी सेल 27 परसेंट बढ़ी है. वहीं किआ सेल्टॉस के लिए जुलाई काफी स्पेशल साबित हुआ है. इस मिडसाइज एसयूवी की सेल 109 परसेंट बढ़ी है. यानी इसकी सेल पिछले साल के मुकाबले दोगुनी हो गई है. आइए जानते हैं किआ की दूसरी कारों का हाल कैसा रहा है.

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किआ सेल्टॉस ब्रांड की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी है. (Photo: Kia.com)
किआ सेल्टॉस ब्रांड की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी है. (Photo: Kia.com)

किआ इंडिया के लिए जुलाई का महीना शानदार रहा है. इस महीने कंपनी की अच्छी सेल हुई है. घरेलू मार्केट में कंपनी ने 28,200 कारें डिस्पैच की है. वहीं पिछले साल यानी 2025 की जुलाई में कंपनी ने 22,135 यूनिट्स को डिस्पैच किया था. यानी ईयर-ऑन-ईयर ब्रांड ने 27 फीसदी की मजबूत ग्रोथ हासिल की है. 

जून के मुकाबले भी जुलाई में सेल बेहतर हुई है. जून 2026 में किआ ने भारत में 24,552 कारें डिस्पैच की थी. मंथ-ऑन-मंथ कंपनी की सेल्स 15 फीसदी बढ़ी है. जुलाई में ब्रांड का हीरो प्रोडक्ट सेल्टॉस है, जिसकी सबसे ज्यादा सेल हुई है. सेल्टॉस जुलाई में सबसे ज्यादा बिकने वाली किआ कार बन गई है. वहीं पिछले साल के मुकाबले इसकी सेल दोगुनी हुई है. 

जुलाई में किसकी कितनी यूनिट्स हुईं सेल? 

सेल्टॉस ब्रांड की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी है. जुलाई में इसकी 12,541 यूनिट्स बिकी हैं. पिछले साल कंपनी ने इसकी 6,010 यूनिट्स बेची थी. यानी ईयर-ऑन-ईयर सेल्टॉस की सेल 109 परसेंट बढ़ी है. वहीं जून में इसकी 9,654 यूनिट्स बिकी थी. जून के मुकाबले जुलाई में ग्रोथ 30 परसेंट की है. 

किआ सोनेट की बात करें, तो जुलाई में इसकी सेल कम हुई है. इस महीने कंपनी ने कॉम्पैक्ट एसयूवी की 8,913 यूनिट्स बेची हैं. पिछले साल की जुलाई में इस एसयूवी की 7,627 यूनिट्स बिकी थीं. यानी ग्रोथ 17 परसेंट की है. वहीं जून में इस कार की 9,231 यूनिट्स बिकी थीं. 

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किआ कारेन्स ब्रांड की तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है. ये एक एमपीवी है, जो इलेक्ट्रिक अवतार में भी आती है. जुलाई में इसकी 5,352 यूनिट्स बिकी हैं. पिछले साल कंपनी ने इसकी 7,602 यूनिट्स बेची थी. इस कार की सेल 30 परसेंट कम हुई है. वहीं जून में इसकी 4,847 यूनिट्स बिकी थीं. 

जुलाई में सिरॉस की 1,303 यूनिट्स किआ ने बेची हैं. पिछले साल इसकी 834 यूनिट्स बिकी थीं. यानी यहां पर ग्रोथ 56 परसेंट की है. वहीं जून में इसकी 790 यूनिट्स बिकी थीं. मंथ-ऑन-मंथ इस कार की सेल 65 परसेंट बढ़ी है. वहीं किआ कार्निवल की 91 यूनिट्स ही जुलाई में बिकी हैं.

यह भी पढ़ें: Kia की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक SUV, 8 लाख से कम है कीमत

सेल्टॉस की कीमत और फीचर्स 

KIA Seltos की कीमत 10.99 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है और 21.82 लाख रुपये एक्स शोरूम तक जाती है. ये कार मल्टीपल इंजन ऑप्शन में आती है. इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 115 एचपी की पावर जनरेट करता है. वहीं 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन 160 एचपी की पावर देता है. 

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इन दोनों के अलावा ये कार डीजल इंजन में भी आती है. कार में 1.5 लीटर का 116 एचपी पावर वाला इंजन मिलता है. इसमें 6 स्पीड मैन्युअल, सीवीटी, 6 स्पीड ऑटोमेटिक और 7 स्पीड डीसीटी इंजन मिलता है. ये कार 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग (BNCAP) के साथ आता है.

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