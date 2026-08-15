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‘Gen-Z और Gen-Alpha यूपी की ताकत’, स्वतंत्रता दिवस पर CM योगी का बड़ा संदेश

स्वतंत्रता दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने Gen-Z और Gen-Alpha को यूपी की सबसे बड़ी ताकत बताया. उन्होंने AI, सेमीकंडक्टर, साइबर, रोबोटिक्स समेत नए क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने की बात कही.

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सीएम योगी ने नकल माफिया और भर्ती माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया संदेश.. (Credits: PTI)
सीएम योगी ने नकल माफिया और भर्ती माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया संदेश.. (Credits: PTI)

80वें स्वतंत्रता दिवस पर लखनऊ विधान भवन में ध्वजारोहण हुआ. इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं को बड़ा संदेश दिया. उन्होंने Gen-Z और Gen-Alpha को उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत बताया. युवाओं को विकास का इंजन बताते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश की असली ताकत नौजवानों की मेहनत और प्रतिभा में है.

युवाओं के भविष्य का जिक्र करते हुए  सीएम योगी ने कहा कि नकल और भर्ती माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है. भर्ती नियमों को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया है, ताकि हर योग्य युवा को उसका हक बिना किसी रुकावट के मिल सके.

सरकार का मुख्य फोकस नई पीढ़ी यानी Gen-Z और Gen-Alpha को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से तैयार करना है. इसके लिए आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नए अवसर बनाए जा रहे हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, फिनटेक, डीप-टेक और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स पर विशेष जोर दिया जा रहा है. इन सेक्टर्स में निवेश बढ़ने से नई पीढ़ी के युवाओं के लिए हाई-टेक रोजगार और स्टार्टअप के नए रास्ते खुल रहे हैं.

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भविष्य की तकनीकों पर खास फोकस

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राज्य सरकार का लक्ष्य युवाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है. इसके लिए नए सेक्टर्स में अवसर तैयार किए जा रहे हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, फिनटेक, डीप-टेक और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों पर विशेष जोर है. इन सेक्टर्स में बढ़ते निवेश से नौजवानों के लिए रोजगार के नए रास्ते खुल रहे हैं.

स्वरोजगार के लिए बिना ब्याज का कर्ज

युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'युवा उद्यमी योजना' पर बात हुई. इसके तहत युवाओं को खुद का काम शुरू करने के लिए ब्याजमुक्त और गारंटीमुक्त लोन दिया जा रहा है. इसका मकसद युवाओं को नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनाना है.

उत्तर प्रदेश अब तेजी से आधुनिक तकनीकी हब बनने की ओर बढ़ रहा है. नई तकनीकों और बेहतर नीतियों के दम पर प्रदेश का युवा विकास की नई इबारत लिखने को तैयार है.

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