scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Sawan 2026: सिर्फ भूखे रहना व्रत नहीं! सावन और रमजान की इन परंपराओं में छिपा है बड़ा रहस्य

Sawan 2026: सावन और रमजान के व्रत सिर्फ परंपरा नहीं हैं, बल्कि यह सेहत का राज और हेल्दी लाइफ का सीक्रेट फॉर्मूला है. जानिए उपवास के पीछे का विज्ञान और इसके हैरान करने वाले फायदे.

Advertisement
X
व्रत और रोजे का असली सच: सिर्फ परंपरा नहीं.
व्रत और रोजे का असली सच: सिर्फ परंपरा नहीं.

Sawan 2026: सावन के सोमवार की भक्ति हो, नवरात्र का संयम हो या रमजान के पाक महीने के रोजे... हमारे धर्मों में उपवास को हमेशा से एक ऊंचा दर्जा दिया गया है. हम इसे सदियों से परंपरा मानकर निभाते आ रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी इसके पीछे का वो सीक्रेट समझा है जो आज का विज्ञान भी मानता है? हाल ही में डॉ. शुभम वत्स ने अपनी बातचीत में उपवास (Fasting) को एक नए नजरिए से पेश किया है.  उन्होंने इसे कोई पुरानी रस्म नहीं, बल्कि आपकी बॉडी के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफस्टाइल टूल बताया है. 

धर्म एक टूल है, जो हमें स्वस्थ रखना चाहता है

पुराने समय में जब फिटनेस के लिए जिम या डाइटीशियन नहीं होते थे, तब हमारे धर्मों ने हमें उपवास करना सिखाया.  डॉ. वत्स का मानना है कि फास्टिंग का असली मतलब है अपनी बॉडी के इंजन को थोड़ा आराम देना. 

सम्बंधित ख़बरें

nag panchami 2026 sawan somvar
सावन सोमवार पर नाग पंचमी का खास संयोग!
ayodhya sees over 35 lakh
सावन में रामनगरी अयोध्या बनी आस्था का महासंगम केंद्र
surat dindoli sawan
Surat में धार्मिक मंच पर अश्लील भोजपुरी डांस, मचा बवाल
Sawan Somvar 2026
सावन सोमवार और नाग पंचमी पर महासंयोग, जरूर करें ये अचूक उपाय
Kailash Mansarovar Yatra
क्या आज भी कैलाश पर्वत पर मौजूद हैं भगवान शिव? जानें इसका रहस्य

आज के दौर में लोग इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग (Intermittent Fasting) कहते हैं, लेकिन असल में यह वही तरीका है जो हमारे पूर्वजों ने सावन और रमजान जैसी परंपराओं के जरिए हमें सदियों पहले दिया था.  जब हम व्रत रखते हैं, तो हम अनजाने में अपनी बॉडी को वह ब्रेक देते हैं जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है. 

व्रत के नाम पर हम ये बड़ी गलतियां करते हैं
डॉ. वत्स ने एक बेहद जरूरी बात पर जोर दिया है. अक्सर लोग उपवास के दौरान जूस, फलाहार या व्रत वाली चीजों के नाम पर ढेर सारी चीनी, तली-भुनी चीजें या जंक फूड खा लेते हैं. 

Advertisement

वह कहते हैं, अगर आप उपवास का फायदा चाहते हैं, तो उसे जंक से मत भरिए.  फास्टिंग का मतलब है बॉडी को खाने की प्रक्रिया से ब्रेक देना, ताकि वह अंदर से खुद को रिपेयर (Repair) कर सके. अगर आप व्रत के नाम पर पकौड़े या ज्यादा मीठा खाएंगे, तो बॉडी का रिपेयर सिस्टम काम नहीं कर पाएगा. 

ना बोलना ही असली फास्टिंग है
इस चर्चा का सबसे शानदार हिस्सा है स्वयं पर नियंत्रण (Self-Control). डॉ. वत्स के मुताबिक, फास्टिंग केवल पेट खाली रखने का नाम नहीं है. यह ना (No) बोलने की कला सीखने का तरीका है. आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम ना नहीं कह पाते. 

फालतू खाने को ना: वो खाना जो शरीर के लिए जहर है. 

दिखावे को ना: दूसरों के वैलिडेशन (तारीफ) की भूख को खत्म करना.

दूसरों को खुश करने को ना: हर किसी की हर बात पर हां कहना बंद करना. 

जब आप व्रत रखकर अपनी भूख को कंट्रोल करते हैं, तो धीरे-धीरे आप अपनी लाइफ की बाकी इच्छाओं पर भी काबू पाना सीख जाते हैं. यह एक तरह का मेंटल डिटॉक्स है. 

फास्टिंग: अमीर बनने जैसा तरीका
डॉ. वत्स ने एक दिलचस्प तुलना की है कि उपवास भी पैसे बचाने की तरह है.  जैसे हम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाकर (Invest करके) अपना भविष्य सुरक्षित करते हैं, वैसे ही उपवास करके हम अपनी बॉडी की ऊर्जा बचाते हैं.

Advertisement

जब आप फास्टिंग करते हैं, तो आपकी बॉडी फैट को एनर्जी में बदलना शुरू करती है.  उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि जब उन्होंने रिसर्च के लिए उपवास किया, तो सबसे बड़ा बदलाव जो उन्होंने महसूस किया, वह थी उनकी नींद (Sleep quality).  वह बताते हैं कि फास्टिंग के बाद उन्हें बच्चों जैसी सुकून भरी नींद आने लगी, जो आज के समय में किसी बड़े वरदान से कम नहीं है. 

असली व्रत क्या है?
तो अगली बार जब आप सावन का व्रत रखें या रमजान का रोजा रखें, तो इसे सिर्फ एक धार्मिक औपचारिकता न समझें.  इसे अपनी बॉडी और मन को रीसेट (Reset) करने के एक मौके की तरह देखें. 

फास्टिंग आपको सिखाती है कि हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद, हर चीज को हर समय अपनाना जरूरी नहीं है.  संयम ही वह चाबी है जो आपको एक लंबी, हेल्दी और सुकून भरी लाइफ की ओर ले जाती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    CRETA-SIERRA से टक्कर, दोगुनी हुई SUV की सेल, 12 हजार से ज्यादा ने खरीदा |
    Bhagyashree Fitness Tips: 57 में 37 की लगती हैं सलमान की हीरोइन भाग्यश्री, खाती हैं ये हरी सब्जी |
    तारा सुतारिया ने अपनाया 1950 के दशक का ओल्ड हॉलीवुड लुक |
    असल जिंदगी में राजकुमारी है एक्ट्रेस, महल से कम नहीं घर, पेड़ पर बना गणपति का चेहरा |
    ‘Gen-Z और Gen-Alpha यूपी की ताकत’, स्वतंत्रता दिवस पर CM योगी का बड़ा संदेश |
    UPSC मेन्स 2026 का एडमिट कार्ड जारी, 21 अगस्त से शुरू होगी परीक्षा  |
    अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने फहराया तिरंगा, देखें तस्वीरें |
    Nag Panchami 2026: नाग पंचमी पर सालों बाद दुर्लभ संयोग, 3 राशियों की चमकेगी किस्मत |
    ऋषभ पंत टेस्ट में रचेंगे नया इतिहास, बस 3 छक्कों की जरूरत, वीरेंद्र सहवाग-रोहित शर्मा भी नहीं कर सके ऐसा |
    स्वामी रामदेव ने शिक्षा व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल, कही ये बात
    Advertisement