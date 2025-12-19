scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का ऐलान कल, क्या संजू सैमसन को मिलेगा मौका? ये हो सकता है 15 सदस्यीय स्क्वॉड

T20 World Cup 2026, Team India Squad: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को टीम में चुना जाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी. शुभमन गिल के ओपनिंग करने के चलते संजू सैमसन की प्लेइंग-11 में भी जगह नहीं बन पा रही है.

Advertisement
X
टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा 20 दिसंबर को होनी है. (Photo: Getty)
टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा 20 दिसंबर को होनी है. (Photo: Getty)

T20 World Cup 2026, Team India Squad Announcement Date: आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अब ज्यादा समय नहीं बचा है. आगामी टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 7 फरवरी को होगी और इसका खिताबी मुकाबला 20 फरवरी को निर्धारित है. टी20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका की सहमेजबानी में खेला जाना है. भारतीय टीम डिफेंडिंग चैम्पियन है और वो टाइटल डिफेंड करने उतरेगी.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा 20 दिसंबर (शनिवार) को की जाएगी. साथ ही इसी दिन न्यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी में होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए भी टीम का ऐलान होगा. टीम चुनने के लिए भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) की सीनियर मेन्स चयन समिति बोर्ड के मुंबई स्थित हेडक्वार्टर में बैठक करेगी.

सीनियर मेन्स यन समिति की बैठक के बाद बीसीसीआई मुख्यालय में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी. प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय समयानुसार दोपहर 1.30 बजे होगी. टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Team India Players
अहमदाबाद टी20 में भी धुंध करेगी 'खेला'? कैसा है यहां का मौसम
South Africa's captain Aiden Markram (R) and India skipper Suryakumar Yada in frame
कप्तान सूर्या 5वें टी20 में करेंगे बड़े बदलाव... संजू की एंट्री तय! ऐसी होगी प्लेइंग-11
Sourav Ganguly
गांगुली ने किया ₹50 करोड़ का मानहानि केस, मेसी के इवेंट से कनेक्शन
Star wicketkeeper-batter Ishan Kishan in frame
10 छक्के, 6 चौके... ईशान किशन का तूफान, SMAT फाइनल में जड़ा शतक
Yashasvi Jaiswal
फूड पॉइजनिंग का शिकार हुआ टीम इंडिया का स्टार, इस टूर्नामेंट से होगा बाहर!

भारत के ग्रुप में पाकिस्तान भी
टी20 वर्ल्ड कप में डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय टीम को ग्रुप-ए में रखा गया है, जहां उसका सामना संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), नामीबिया, नीदरलैंड्स और पाकिस्तान से होगा. टीम इंडिया अपने ग्रुप मैच चार अलग-अलग स्टेडियमों में खेलेगी. इनमें वानखेड़े स्टेडियम (मुंबई), अरुण जेटली स्टेडियम (दिल्ली), आर. प्रेमदासा स्टेडियम (कोलंबो) और नरेंद्र मोदी स्टेडियम (अहमदाबाद) शामिल हैं.

Advertisement

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम की घोषणा को लेकर तस्वीर काफी हद तक साफ है. संजू सैमसन को बैकअप विकेटकीपर या ओपनर के तौर पर स्क्वॉड में जगह मिल सकती है. वहीं खराब फॉर्म के बावजूद शुभमन गिल भी टीम का हिस्सा बने रह सकते हैं.

वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए संभावित भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और वॉशिंगटन सुंदर.

भारत vs न्यूजीलैंड फुल शेड्यूल
11 जनवरी- पहला वनडे, वडोदरा
14 जनवरी- दूसरा वनडे, राजकोट
18 जनवरी- तीसरा वनडे, इंदौर
21 जनवरी- पहला टी20, नागपुर
23 जनवरी- दूसरा T20, रायपुर
25 जनवरी- तीसरा टी20, गुवाहाटी
28 जनवरी- चौथा टी20, विशाखापत्तनम
31 जनवरी- पांचवां टी20, तिरुवनंतपुरम

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल 
07 फरवरी 2026. 11:00 AM. पाकिस्तान vs नीदरलैंड्स. SSC, कोलंबो
07 फरवरी 2026 . 3:00 PM. वेस्टइंडीज vs बांग्लादेश. कोलकाता
07 फरवरी 2026. 7:00 PM. भारत vs USA. मुंबई

08 फरवरी 2026 . 11:00 AM. न्यूजीलैंड vs अफगानिस्तान. चेन्नई
08 फरवरी 2026 . 3:00 PM. इंग्लैंड vs नेपाल. मुंबई
08 फरवरी 2026 . 7:00 PM. श्रीलंका vs आयरलैंड. प्रेमदासा, कोलंबो

Advertisement

09 फरवरी 2026 . 11:00 AM. बांग्लादेश vs इटली. कोलकाता
09 फरवरी 2026 . 3:00 PM. जिम्बाब्वे vs ओमान. SSC, कोलंबो
09 फरवरी 2026 . 7:00 PM. साउथ अफ्रीका vs कनाडा. अहमदाबाद

10 फरवरी 2026 . 11:00 AM. नीदरलैंड्स vs नामीबिया. दिल्ली
10 फरवरी 2026 . 3:00 PM. न्यूजीलैंड vs UAE. चेन्नई
10 फरवरी 2026 . 7:00 PM. पाकिस्तान vs USA. SSC, कोलंबो

11 फरवरी 2026 . 11:00 AM. साउथअफ्रीका vs अफगानिस्तान. अहमदाबाद
11 फरवरी 2026 . 3:00 PM. ऑस्ट्रेलिया vs आयरलैंड. प्रेमदासा, कोलंबो
11 फरवरी 2026 . 7:00 PM. इंग्लैंड vs वेस्टइंडीज. मुंबई

12 फरवरी 2026 . 11:00 AM. श्रीलंका vs ओमान. कैंडी
12 फरवरी 2026 . 3:00 PM. नेपाल vs इटली. मुंबई
12 फरवरी 2026 . 7:00 PM. भारत vs नामीबिया. दिल्ली

13 फरवरी 2026 . 11:00 AM. ऑस्ट्रेलिया vs जिम्बाब्वे. प्रेमदासा, कोलंबो
13 फरवरी 2026 . 3:00 PM. कनाडा vs UAE. दिल्ली
13 फरवरी 2026 . 7:00 PM. USA vs नीदरलैंड्स. चेन्नई

14 फरवरी 2026 . 11:00 AM . आयरलैंड vs ओमान. SSC, कोलंबो
14 फरवरी 2026 . 3:00 PM . इंग्लैंड vs बांग्लादेश. कोलकाता
14 फरवरी 2026 . 7:00 PM . न्यूजीलैंड vs साउथ अफ्रीका. अहमदाबाद

15 फरवरी 2026 . 11:00 AM. वेस्टइंडीज vs नेपाल. मुंबई
15 फरवरी 2026 . 3:00 PM. USA vs नामीबिया. चेन्नई
15 फरवरी 2026 . 7:00 PM. भारत vs पाकिस्तान. प्रेमदासा, कोलंबो

Advertisement

16 फरवरी 2026 . 11:00 AM. अफगानिस्तान vs UAE. दिल्ली
16 फरवरी 2026 . 3:00 PM. इंग्लैंड vs इटली. कोलकाता
16 फरवरी 2026 . 7:00 PM. ऑस्ट्रेलिया vs श्रीलंका. कैंडी

17 फरवरी 2026 . 11:00 AM. न्यूजीलैंड vs कनाडा. चेन्नई
17 फरवरी 2026 . 3:00 PM. आयरलैंड vs जिम्बाब्वे. कैंडी
17 फरवरी 2026 . 7:00 PM. बांग्लादेश vs नेपाल. मुंबई

18 फरवरी 2026 . 11:00 AM. साउथ अफ्रीका vs UAE. दिल्ली
18 फरवरी 2026 . 3:00 PM. पाकिस्तान vs नामीबिया. SSC, कोलंबो
18 फरवरी 2026 . 7:00 PM. भारत vs नीदरलैंड्स. अहमदाबाद

19 फरवरी 2026 . 11:00 AM. वेस्टइंडीज vs इटली. कोलकाता
19 फरवरी 2026 . 3:00 PM. श्रीलंका vs जिम्बाब्वे. प्रेमदासा, कोलंबो
19 फरवरी 2026 . 7:00 PM. अफगानिस्तान vs कनाडा. चेन्नई
20 फरवरी 2026 . 7:00 PM. ऑस्ट्रेलिया vs ओमान. कैंडी
20 फरवरी 2026 . 7:00 PM. ऑस्ट्रेलिया vs ओमान. कैंडी
इसके बाद सुपर 8 और सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले होंगे. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    Advertisement