T20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलेंगे ये 5 'बुज़ुर्ग' खिलाड़ी, उम्र को देंगे मुंहतोड़ जवाब

Oldest Players in T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एक बार तजुर्बा बोलेगा, भले ही इस फॉर्मेट को यंग‍िस्तान ब्र‍िगेड का खेल माना जाता हो, लेकिन इस फॉर्मेट में इस बार कई टीमों में कुछ 'बुजुर्ग' ख‍िलाड़ी भी खेलते द‍िखेंगे. क्योंकि ज‍िस उम्र में ये प्लेयर्स 7 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप में खेलने उतरेंगे, उस उम्र में कई प्लेयर्स का र‍िटायरमेंट हो चुका होता है.



पिछले कुछ सालों में यह साफ हुआ है कि T20 में वही टीमें सफल होती हैं, जिनके पास युवा जोश और सीनियर खिलाड़ियों का सही संतुलन होता है. इसी कड़ी में T20 वर्ल्ड कप 2026 में कुछ ऐसे खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे, जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा है, लेकिन फिटनेस और प्रदर्शन आज भी रौलेदार है.



ब्रेंडन टेलर (जिम्बाब्वे): जिम्बाब्वे के अनुभवी विकेटकीपर-बैटर ब्रेंडन टेलर ने बैन खत्म होने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में शानदार वापसी की है. वर्ल्ड कप शुरू होने से ठीक एक दिन पहले वह 6 फरवरी को अपना 40वां जन्मदिन मनाएंगे.

टेलर अब तक 58 T20 इंटरनेशनल मैचों में 1185 रन बना चुके हैं. उन्होंने छह अर्धशतक और एक शतक जड़ा है. पिछले साल बोत्सवाना के खिलाफ 123 रन की पारी खेलकर वह फुल-मेंबर टीम की ओर से T20I शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने थे.

ब्रेंडन टेलर (Photo: AFP)

मोहम्मद नबी (अफगानिस्तान): मोहम्मद नबी अफगानिस्तान क्रिकेट का सबसे भरोसेमंद नाम रहे हैं. वह 2010 में अफगानिस्तान के पहले T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे और टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं. 1 जनवरी को 41 साल के हुए नबी ने 147 T20I मैचों में 2430 रन और 104 विकेट लिए हैं. ऑलराउंडर के तौर पर नबी की भूमिका भारतीय उपमहाद्वीप की परिस्थितियों में अफगानिस्तान के लिए बेहद अहम होगी. वह अकेले दम पर मैच पलटने का माद्दा रखते हैं.

मोहम्मद नबी (Photo: PTI)

रूलोफ वैन डेर मेरवे (नीदरलैंड्स): साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स दोनों देशों के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके रूलोफ वैन डेर मेरवे इस सूची में तीसरे नंबर पर हैं. 31 दिसंबर को 41 साल के हुए इस ऑल-राउंडर ने 67 T20I मैचों में 561 रन बनाए हैं और 74 विकेट चटकाए हैं. उनका बॉल‍िंग एवरेज 18.85 और इकोनॉमी 6.51 रही है, जो T20 क्रिकेट में शानदार माना जाता है.

रूलोफ वैन डेर मेरवे (Photo: Getty)

वेन मैडसन (इटली): इटली क्रिकेट टीम की कप्तानी संभाल रहे वेन मैडसन 2 जनवरी को 42 साल के हो गए. डरबन में जन्मे मैडसन ने अभी तक सिर्फ सात T20I मैच खेले हैं, लेकिन उनका अनुभव टीम के लिए बड़ा हथियार है.मैडसन ने 205 रन बनाए हैं, जिसमें दो अर्धशतक शामिल हैं. हाल ही में आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने 61 रन की अहम पारी खेली थी.



वेन मैडसन का यह फोटो साल 2014 का है जब वो डर्बीशायर की कप्तानी कर रहे थे (Photo: Getty)

मोहम्मद नदीम (ओमान): उम्रदराज क्रिकेटर्स की इस सूची में सबसे ऊपर हैं ओमान के कप्तान रह चुके मोहम्मद नदीम.वो T20 वर्ल्ड कप 2026 के सबसे उम्रदराज़ खिलाड़ी होंगे. 43 साल के नदीम का जन्म पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था. नदीम अब तक 70 T20I मैचों में 805 रन और 40 विकेट ले चुके हैं. वह ओमान टीम के लिए अनुभव और लीडरशिप का मजबूत स्तंभ माने जाते हैं.

मोहम्मद नदीम (Photo: AFP)

टी 20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन 7 फरवरी 2026 से 8 मार्च 2026 तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हो रहा है. टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 5-5 के चार ग्रुप्स में बांटा गया है. इस दौरान कुल 54 मैच खेले जाएंगे.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप

टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट का फॉर्मेट

टी20 वर्ल्ड कप 2026 तीन चरणों में होना है ग्रुप स्टेज: प्रत्येक ग्रुप की टॉप 2 टीमें 'सुपर 8' राउंड के लिए क्वाल‍िफाई करेंगी. सुपर 8: 8 टीमों को दो ग्रुप में बांटा जाएगा, यहां से टॉप 2-2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी. नॉकआउट: दो सेमीफाइनल मैच और उसके बाद ग्रैंड फिनाले (फाइनल) होना है .

