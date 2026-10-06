हरमनप्रीत के बाद स्मृति का राज, BCCI ने सौंपी टीम इंडिया की कप्तानी

भारतीय महिला क्रिकेट में अब कप्तानी का चेहरा बदल गया है. हरमनप्रीत कौर के बाद स्मृति मंधाना को टीम इंडिया का नया फुलटाइम कप्तान बनाया गया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मंगलवार को स्मृति की नियुक्ति का ऐलान किया. इसके साथ ही भारतीय महिला क्रिकेट में एक नए कप्तानी युग की शुरुआत हो गई है.

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स्मृति पिछले कई वर्षों से भारतीय टीम की सबसे अहम खिलाड़ियों में शामिल रही हैं. अब बल्लेबाजी की जिम्मेदारी के साथ उनके कंधों पर टीम की कमान भी होगी. वह वनडे और टी20 इंटरनेशनल, दोनों फॉर्मेट में भारत की फुलटाइम कप्तान रहेंगी.

कप्तानी का अनुभव पहले से, अब जिम्मेदारी पूरी

स्मृति के लिए कप्तानी कोई बिल्कुल नया काम नहीं है. वह पहले ही 18 टी20 इंटरनेशनल और 4 वनडे में भारत की कप्तानी कर चुकी हैं. हालांकि अब पहली बार उन्हें नियमित तौर पर सफेद गेंद के दोनों फॉर्मेट में टीम का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिली है.

भारत के लिए 2013 से खेल रहीं स्मृति के पास अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का लंबा अनुभव है. इस दौरान उन्होंने टीम के कई महत्वपूर्ण दौर देखे हैं. अब टीम जब नए चरण में प्रवेश कर रही है, तो BCCI ने नेतृत्व की जिम्मेदारी उन्हीं के हाथों में सौंपी है.

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RCB को दो बार चैम्पियन बना चुकी हैं

स्मृति के पक्ष में सबसे बड़ा तथ्य उनका फ्रेंचाइजी क्रिकेट में कप्तानी रिकॉर्ड भी है. वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 2024 और 2026 में महिला प्रीमियर लीग का खिताब दिला चुकी हैं.

यानी टीम इंडिया की कप्तानी संभालने से पहले ही स्मृति बड़े मंच पर कप्तान के तौर पर खिताबी सफलता हासिल कर चुकी हैं. अब वही अनुभव भारतीय टीम के साथ काम आएगा.

कप्तान बनते ही हरमनप्रीत को किया याद

स्मृति के बयान में सबसे खास बात यह रही कि कप्तानी मिलने के बाद उन्होंने सबसे पहले हरमनप्रीत कौर के योगदान को याद किया. उन्होंने कहा कि हरमनप्रीत ने वर्षों तक पूरी प्रतिबद्धता के साथ टीम का नेतृत्व किया और भारतीय टीम के सफर का अहम हिस्सा रही हैं.

स्मृति ने कहा, 'भारत का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिलना बहुत खास सम्मान है. भारत का प्रतिनिधित्व करना हमेशा मेरे लिए बहुत मायने रखता रहा है और अब टीम की अगुआई करने का मौका मिलना ऐसी जिम्मेदारी है जिसे मैं बेहद महत्व दूंगी.'

उन्होंने BCCI, चयनकर्ताओं, साथी खिलाड़ियों और अपने सफर में साथ देने वाले सभी लोगों का शुक्रिया भी अदा किया.

हरमनप्रीत के बारे में स्मृति ने कहा कि वह उनके योगदान को स्वीकार करना चाहती हैं. उन्होंने पूर्व कप्तान के नेतृत्व और टीम के सफर में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया.

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अब स्मृति के सामने बड़ी जिम्मेदारी

स्मृति के लिए यह सिर्फ कप्तानी बदलने की कहानी नहीं है. भारतीय महिला क्रिकेट पिछले कुछ वर्षों में लगातार आगे बढ़ा है और अब टीम को उसी गति को बनाए रखने की चुनौती होगी.

एक तरफ स्मृति को अपनी बल्लेबाजी की जिम्मेदारी निभानी होगी, वहीं कप्तान के तौर पर टीम संयोजन, खिलाड़ियों के इस्तेमाल और बड़े मुकाबलों में फैसले लेने की जिम्मेदारी भी उनके पास होगी.

BCCI अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने स्मृति को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने वर्षों तक भारतीय क्रिकेट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और नेतृत्व के लिए जरूरी गुण लगातार दिखाए हैं. उन्होंने स्मृति के अनुभव और खेल की समझ पर बोर्ड के भरोसे की बात कही.

BCCI के मानद सचिव देवजीत सैकिया ने भी स्मृति के नेतृत्व की तारीफ की. उन्होंने कहा कि स्मृति भारतीय टीम की सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में शामिल हैं और RCB की कप्तानी में उनकी सफलता भी उनकी नेतृत्व क्षमता का उदाहरण है.

हरमनप्रीत के बाद अब स्मृति का दौर

हरमनप्रीत कौर के लंबे कप्तानी दौर के बाद अब भारतीय महिला क्रिकेट की कमान स्मृति मंधाना के हाथों में है. एक तरफ उनके पास अंतरराष्ट्रीय अनुभव है, दूसरी तरफ WPL में कप्तानी की खिताबी सफलता भी.

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अब असली कहानी यह होगी कि RCB की कप्तान के तौर पर मिली सफलता को स्मृति टीम इंडिया के साथ कितनी दूर तक ले जा पाती हैं. भारतीय महिला क्रिकेट में कप्तानी का चेहरा बदल चुका है और अब टीम इंडिया की नई कहानी स्मृति मंधाना के नाम से लिखी जाएगी.

कप्तान स्मृति, टीम में हरमनप्रीत... जिम्बाब्वे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान

भारतीय महिला क्रिकेट में कप्तानी का चेहरा बदलने के बाद अब स्मृति मंधाना के नेतृत्व में टीम इंडिया की पहली स्क्वॉड भी सामने आ गई है. जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली टी20 और वनडे सीरीज के लिए महिला चयन समिति ने भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है. दोनों फॉर्मेट में स्मृति मंधाना कप्तान होंगी, जबकि हरमनप्रीत कौर खिलाड़ी के तौर पर टीम का हिस्सा रहेंगी.

टी20 सीरीज रायपुर में खेली जाएगी, जबकि वनडे सीरीज की मेजबानी वडोदरा करेगा. कप्तानी बदलने के बाद यह स्मृति के नेतृत्व में भारतीय टीम का पहला बड़ा अभियान होगा.

कप्तान स्मृति, वनडे में दीप्ति को उपकप्तानी

स्मृति को दोनों फॉर्मेट की कमान सौंपी गई है. टी20 टीम में शेफाली वर्मा उपकप्तान हैं, जबकि वनडे टीम में यह जिम्मेदारी दीप्ति शर्मा को दी गई है.

यानी चयनकर्ताओं ने नेतृत्व की नई तस्वीर साफ कर दी है. स्मृति अब टीम की नियमित कप्तान हैं, शैफाली टी20 में उनकी डिप्टी हैं और वनडे में दीप्ति शर्मा उपकप्तान की भूमिका निभाएंगी.

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हरमनप्रीत टीम में, लेकिन कप्तानी गई

इस स्क्वॉड की सबसे बड़ी कहानी हरमनप्रीत कौर हैं. लंबे समय तक भारतीय टीम की कप्तानी संभालने वाली हरमनप्रीत अब दोनों फॉर्मेट में खिलाड़ी के तौर पर टीम का हिस्सा हैं.

यह बदलाव भारतीय महिला क्रिकेट में नेतृत्व के एक दौर के खत्म होने और नए दौर की शुरुआत को साफ तौर पर दिखाता है. खास बात यह है कि स्मृति ने कप्तान बनाए जाने के बाद अपने बयान में हरमनप्रीत के योगदान को भी याद किया था.

अब मैदान पर दोनों साथ होंगी, लेकिन भूमिकाएं बदल चुकी होंगी. टीम की कमान स्मृति के हाथों में होगी और हरमनप्रीत बतौर अनुभवी खिलाड़ी उनके साथ मौजूद रहेंगी.

टी20 टीम में कई युवा चेहरे

टी20 टीम में स्मृति और शैफाली के साथ निकी प्रसाद, अनुष्का शर्मा, ऋचा घोष और जी कमलिनी जैसे नाम शामिल हैं. दीप्ति शर्मा के अलावा प्रेमा रावत, श्री चरणी, नंदनी शर्मा और क्रांति गौड़ को भी जगह मिली है.

अरुंधति रेड्डी, जिंतिमनी कलिता और मिन्नू मणि भी टीम का हिस्सा हैं. ऋचा घोष और जी कमलिनी विकेटकीपर की भूमिका में हैं.

वनडे टीम में प्रतीका रावल की वापसी

वनडे टीम में स्मृति के साथ शेफाली वर्मा और प्रतीका रावल को शामिल किया गया है. हरमनप्रीत के अलावा हरलीन देओल और तेजल हसबनिस भी टीम में हैं.

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दीप्ति शर्मा को उपकप्तान बनाया गया है. ऋचा घोष और यास्तिका भाटिया विकेटकीपर के तौर पर टीम में हैं. गेंदबाजी विभाग में वैष्णवी शर्मा, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, क्रांति गौड़, सयाली सतघरे और रेणुका ठाकुर को जगह मिली है.

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अब स्मृति की कप्तानी की असली शुरुआत

WPL में RCB को 2024 और 2026 में चैम्पियन बनाने वाली स्मृति के सामने अब टीम इंडिया की कप्तानी की बड़ी जिम्मेदारी है. वह पहले भी भारत की कप्तानी कर चुकी हैं, लेकिन अब उन्हें दोनों सफेद गेंद फॉर्मेट में नियमित रूप से टीम का नेतृत्व करना है.

जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज इसलिए भी अहम होगी क्योंकि यह सिर्फ एक सामान्य द्विपक्षीय सीरीज नहीं है. यह स्मृति युग की पहली स्क्वॉड और पहली परीक्षा के तौर पर देखी जाएगी.

हरमनप्रीत की मौजूदगी से स्मृति को टीम में एक बेहद अनुभवी साथी भी मिलेगा. अब देखने वाली बात होगी कि नई कप्तान के नेतृत्व में टीम इंडिया मैदान पर किस अंदाज में नजर आती है.

भारत की टी20 टीम: स्मृति मंधाना (कप्तान), शेफाली वर्मा (उपकप्तान), निकी प्रसाद, हरमनप्रीत कौर, अनुष्का शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमलिनी (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, श्री चरणी, नंदिनी शर्मा, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी, जिंतिमनी कलिता, मिन्नू मणि.

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भारत की वनडे टीम: स्मृति मंधाना (कप्तान), शेफाली वर्मा, प्रतीका रावल, हरमनप्रीत कौर, हरलीन देओल, तेजल हसबनिस, दीप्ति शर्मा (उपकप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), वैष्णवी शर्मा, नंदिनी शर्मा, श्री चरणी, क्रांति गौड़, सयाली सतघरे, रेणुका ठाकुर.,

जिम्बाब्वे के खिलाफ 6 मैचों का पूरा कार्यक्रम

रायपुर में टी20 का तड़का: 16, 18 और 20 अक्टूबर को तीनों टी20 मुकाबले शाम 7 बजे खेले जाएंगे.

16, 18 और 20 अक्टूबर को तीनों टी20 मुकाबले शाम 7 बजे खेले जाएंगे. वडोदरा में वनडे की जंग: 23, 25 और 28 अक्टूबर को तीन वनडे दोपहर 2 बजे शुरू होंगे.

23, 25 और 28 अक्टूबर को तीन वनडे दोपहर 2 बजे शुरू होंगे. 16 अक्टूबर से आगाज: रायपुर में पहला टी20 खेलते ही भारत-जिम्बाब्वे सीरीज का रोमांच शुरू हो जाएगा.

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