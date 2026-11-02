विशाखापट्टनम की ऑयल रिफाइनरी में जोरदार धमाका, दूर तक दिखीं आग की लपटें

आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में सोमवार रात HPCL की तेल रिफाइनरी में आग लग गई. घटना के बाद आसपास के इलाकों में अफरा-तफरी मच गई. हालांकि, पुलिस के मुताबिक इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है.

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विशाखापत्तनम के पुलिस कमिश्नर शंखब्रत बागची ने बताया कि HPCL परिसर में आग लगी थी और इस घटना में किसी की जान नहीं गई. घटनास्थल के वीडियो में आग की ऊंची लपटें और धुएं का घना गुबार दिखाई दिया. आग की लपटों से रात के आसमान में दूर तक रोशनी फैल गई. ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं.

फिलहाल आग लगने की सही वजह सामने नहीं आई है. पुलिस अधिकारी के मुताबिक, ऑयल मार्केटिंग कंपनी की ओर से हादसे के कारणों की पुष्टि की जानी बाकी है.

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