संजू सैमसन, अब तो जागो… दरवाजे पर वैभव सूर्यवंशी खड़े हैं!

संजू सैमसन, अब तो जागो. वक्त निकलता जा रहा है और भारतीय क्रिकेट में आपकी जगह लेने के लिए एक 'नन्हा सितारा' दरवाजे पर दस्तक दे रहा है. नाम है वैभव सूर्यवंशी. वह वैभव, जिसके बल्ले की धमक ने बड़े-बड़े गेंदबाजों को परेशान किया है. वह वैभव, जिसे ज्यादा दिनों तक बाहर बैठाकर नहीं रखा जा सकता. ऐसे में संजू के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि वह अपनी प्रतिभा के साथ कब तक इंसाफ करेंगे?

और पढ़ें

भारत और वेस्टइंडीज के बीच रांची में शुक्रवार को होने वाला दूसरा टी20 संजू के लिए खुद को साबित करने का एक और मौका है. पांच मैचों की इस सीरीज में उनके पास अपने बल्ले से जवाब देने का अवसर है. इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ भी पांच टी20 मैचों की सीरीज खेली जानी है. यानी संजू के पास मौके हैं, लेकिन इन मौकों को प्रदर्शन में बदलने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है.

भारतीय टीम चलती रहेगी. खिलाड़ी आते रहेंगे, जाते रहेंगे. किसी एक खिलाड़ी के लिए टीम मैनेजमेंट अनंत समय तक इंतजार नहीं कर सकता. संजू के लिए मुश्किल यह है कि उनके पास प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन वह कई बार अपनी क्षमता के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाते. अब सवाल यह नहीं कि संजू क्या कर सकते हैं, सवाल यह है कि वह मैदान पर करके क्या दिखाते हैं.

Advertisement

संजू, अब धमाका करो... वरना देर हो जाएगी

संजू सैमसन की बल्लेबाजी में आकर्षण है. उनके पास बेहतरीन शॉट्स हैं और बड़े स्कोर बनाने की क्षमता भी... लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सिर्फ प्रतिभा के दम पर लंबे समय तक जगह नहीं बचाई जा सकती. यहां हर मौके के साथ उम्मीदें जुड़ी होती हैं और हर नाकामी के बाद विकल्पों पर चर्चा तेज हो जाती है.

पिछली सीरीज के दौरान दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ संजू ने 57 और 50 रनों की पारियां खेली थीं. ये अर्धशतक उम्मीद जगाने वाले थे, लेकिन अब जरूरत उस प्रदर्शन को आगे बढ़ाने की है. एक अच्छी पारी के बाद फिर छोटी पारी खेलकर लौट जाना उस भरोसे को मजबूत नहीं करता, जिसकी टीम मैनेजमेंट को तलाश है.

वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज का पहला मैच निकल चुका है, जिसमें संजू 11 रन ही बना पाए थे. जापान में एशियन गेम्स के दौरान संजू सैमसन पाकिस्तान के खिलाफ 2 और श्रीलंका के खिलाफ 7 रन ही बना पाए थे. हालांकि, इन दो पारियों को उनकी काबिलियत का पैमाना मानना सही नहीं होगा. वहां की परिस्थितियां अलग थीं.

रांची में उनसे शतक की उम्मीद करना टी20 क्रिकेट के लिहाज से व्यावहारिक नहीं होगा, लेकिन उनसे एक बड़ी और प्रभावशाली पारी की उम्मीद जरूर की जा सकती है. ऐसी पारी, जिसमें वह शुरुआत मिलने के बाद अपना विकेट आसानी से न गंवाएं. ऐसी पारी, जो यह बताए कि संजू सिर्फ कुछ आकर्षक शॉट खेलने वाले बल्लेबाज नहीं, बल्कि पारी को अंजाम तक पहुंचाने की क्षमता भी रखते हैं.

Advertisement

उन्हें समझना होगा कि हर गेंद पर बड़ा शॉट लगाना आक्रामकता नहीं है. सही गेंद का इंतजार करना, परिस्थितियों को समझना और अपनी पारी को आगे बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है. संजू को अब अपनी बल्लेबाजी में यही परिपक्वता दिखानी होगी.

टैलेंट बेमिसाल, लेकिन फोकस कहां है संजू?

संजू की सबसे बड़ी चुनौती उनकी तकनीक से ज्यादा एकाग्रता और शॉट चयन में दिखाई देती है. कई बार वह अच्छी शुरुआत करते हैं, सहज नजर आते हैं और फिर ऐसा शॉट खेल बैठते हैं, जिसकी उस वक्त जरूरत नहीं होती. मानो अपनी ही पारी की अहमियत को भूल जाते हैं.

पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर की क्रिकेट को मानसिक रूप से समझने वाली बात यहां प्रासंगिक हो जाती है. बड़ा क्रिकेटर सिर्फ अच्छे शॉट खेलने से नहीं बनता. वह खेल की परिस्थितियों को समझने, दबाव में सही फैसला लेने और अपनी एकाग्रता बनाए रखने से बड़ा बनता है.

संजू के खेल का विश्लेषण करें तो कई बार ऐसा लगता है कि दबाव बढ़ने पर वह ज्यादा सतर्क हो जाते हैं, लेकिन जब स्थिति सहज होती है तो अपनी पारी को लेकर जरूरत से ज्यादा बेफिक्र हो जाते हैं. यह उनके खेल की एक संभावित कमजोरी है, जिस पर उन्हें काम करना होगा.

Advertisement

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बल्लेबाज को हर समय अपनी पारी के प्रति सजग रहना पड़ता है. गेंदबाज की योजना बदल सकती है, फील्डिंग में बदलाव हो सकता है और मैच की परिस्थितियां भी पल भर में बदल सकती हैं. ऐसे में एकाग्रता खोने की कीमत विकेट गंवाकर चुकानी पड़ती है.

संजू को अब इसी आदत से बाहर निकलना होगा. प्रतिभा उन्हें मौके दिला सकती है, लेकिन फोकस और अनुशासन ही उन मौकों को बड़ी पारियों में बदल सकते हैं.

वैभव सूर्यवंशी को हमेशा बाहर नहीं बैठा सकते

वैभव सूर्यवंशी का नाम आते ही संजू की जगह को लेकर चर्चा तेज होना स्वाभाविक है. वैभव किशोर हैं, आक्रामक हैं और अपनी बल्लेबाजी से लगातार सुर्खियां बटोरते रहे हैं. भारतीय क्रिकेट को ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मौका देना ही होगा, ताकि भविष्य की टीम तैयार हो सके.

इसका मतलब यह नहीं कि संजू को कुछ पारियों के आधार पर बाहर कर दिया जाए. उन्हें भी अपनी क्षमता साबित करने के लिए पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए. लेकिन अवसर देने और किसी खिलाड़ी का अनिश्चितकाल तक इंतजार करने में फर्क है.

टीम मैनेजमेंट के सामने चुनौती यह है कि वह मौजूदा जरूरतों और भविष्य की तैयारी के बीच संतुलन बनाए. संजू के अनुभव और क्षमता का इस्तेमाल करना जरूरी है, लेकिन वैभव जैसे युवा खिलाड़ी को लगातार बाहर बैठाए रखना भी स्थायी समाधान नहीं हो सकता.

Advertisement

संभव है कि टीम मैनेजमेंट संजू को इस सीरीज में लगातार मौके देकर उनकी क्षमता को परखना चाहे. इससे संजू को भी खुद को साबित करने का पूरा अवसर मिलेगा. हालांकि, जब तक टीम मैनेजमेंट की ओर से कोई स्पष्ट संकेत नहीं आता, यह कहना जल्दबाजी होगी कि वैभव को मौका देने के लिए संजू को ही बाहर किया जाएगा.

संजू को वैभव को अपने खिलाफ खड़ा करने की बजाय इस चुनौती को खुद को बेहतर साबित करने की प्रेरणा बनाना चाहिए. वैभव का इंतजार संजू की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अपनी जगह को प्रदर्शन के दम पर मजबूत करना उनकी जिम्मेदारी जरूर है.

अब चूके तो मुश्किल होगी, संजू के पास आखिरी मौका?

संजू सैमसन के सामने रास्ता साफ है. उन्हें अपनी बल्लेबाजी में निरंतरता लानी होगी, अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलना होगा और यह साबित करना होगा कि वह टीम की जरूरतों के मुताबिक खुद को ढाल सकते हैं.

रांची का मुकाबला उनके लिए सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि अपनी सोच और खेल को बेहतर बनाने का अवसर है. इस सीरीज में उन्हें दिखाना होगा कि वह अपनी प्रतिभा को नतीजों में बदलने के लिए तैयार हैं.

वैभव सूर्यवंशी को हमेशा बेंच पर नहीं रखा जा सकता. युवा खिलाड़ी को अवसर मिलना चाहिए और अनुभवी खिलाड़ी को अपने प्रदर्शन से उस अवसर के लिए प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए. यही खेल का नियम है.

Advertisement

संजू के पास अभी मौका है. लेकिन अब उन्हें अपनी प्रतिभा की कहानी नहीं सुनानी, बल्ले से उसका सबूत देना है. वैभव दरवाजे पर खड़े हैं. संजू को जागना होगा, क्योंकि भारतीय क्रिकेट में इंतजार किसी एक खिलाड़ी के लिए नहीं रुकता.

---- समाप्त ----