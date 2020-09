रणजी जन्मदिन विशेषः इस 'भारतीय दिग्गज' ने एसे शॉट का ईजाद किया जिससे बरसाए ढरों रन

भारतीय क्रिकेट के इतिहास में आज (10 सितंबर) का दिन बेहद खास है. 1872 में आज ही के दिन हिंदुस्‍तान के महान क्रिकेटरों में शुमार कुमार श्री रणजीत सिंहजी का काठियावाड़ में जन्म हुआ था. भारत का प्रतिष्ठित फर्स्‍ट क्‍लास क्रिकेट टूर्नामेंट- 'रणजी ट्रॉफी' इन्‍हीं के नाम पर है. वह इंग्‍लैंड की तरफ से टेस्‍ट क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय रहे. वो रणजीत सिंह ही थे, जिन्होंने लेग ग्लांस का ईजाद किया था. उन्होंने अपनी इस अनोखी तकनीक के दम पर लेग साइड पर रनों का अंबार लगाया था.

एक ही दिन में दो शतक जड़ने का कारनामा

रणजीत सिंहजी के नाम एक अनोखा के रिकॉर्ड है. दरअसल, उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक ही दिन में दो शतक लगाने का करनामा किया था. अंग्रेजों की टीम में खेलने वाले इस भारतीय दिग्गज ने 22 अगस्त 1896 को इतिहास रचा था.

रणजीत सिंहजी ने ही इंग्लैंड की ओर से टेस्ट (जुलाई 1896) में पदार्पण करते हुए नाबाद 154 रन बनाए थे. उन्होंने उसी फॉर्म को जारी रखते हुए इंग्लैंड के शहर होव में ससेक्स की ओर से खेलते हुए यॉर्कशायर के खिलाफ एक ही दिन में दो शतकीय (100 और नाबाद 125 रन) पारियां खेली थीं.

यॉर्कशायर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 407 रनों का स्कोर खड़ा किया. ससेक्स की टीम तीसरे दिन रणजीत सिंहजी के शतक (100 रन) के बावजूद 191 रनों पर सिमट गई और उसे फॉलोऑन करना पड़ा. फॉलोऑन पारी में एक बार फिर रणजीत सिंहजी ने नाबाद 125 रन बना डाले और एक ही दिन में दो शतक लगाने का करिश्मा कर दिखाया. रणजीत सिंहजी के शतक की बदौलत ससेक्स ने 260/2 रन बना मैच बचा लिया.

