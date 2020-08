रोहित ने बटोरी गावस्कर की तारीफ- ऐसा ओपनर जो पहले ही ओवर से धुनाई करता है

पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज और कप्तान सुनील गावस्कर ने सीमित ओवरों के उपकप्तान रोहित शर्मा की भरपूर प्रशंसा की है. गावस्कर ने कहा कि उन्हें सीमित ओवरों के क्रिकेट में रोहित की तरह बल्लेबाजी करने पर गर्व होता.

रोहित शर्मा को अक्सर क्रिकेट विशेषज्ञों, पूर्व खिलाड़ियों और प्रशंसकों द्वारा सबसे बड़े वनडे ओपनर के रूप में देखा जाता है. दरअसल, रोहित में 'बदलाव' 2013 में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज से देखने को मिला था, जब उन्हें सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतारा गया.

हालांकि रोहित शर्मा ने 2011 में भी तीन बार ओपनिंग की थी, लेकिन इसके बाद जब उन्हें दोबारा मौका मिला तो पीछे मुड़कर नहीं देखा. मोहाली में इंग्लैंड के खिलाफ 83 रन बनाने के बाद 2013 के चैम्पियंस ट्रॉफी में भी उन्होंने पारी की शुरुआत की और उनका ये सफर चल पड़ा.

सुनील गावस्कर ने इंडिया टुडे इंस्पिरेशन के नवीनतम एपिसोड में कहा, 'जिस तरह से आप रोहित शर्मा को वनडे क्रिकेट में बल्लेबाजी करते देखते हैं, पहले ही ओवर से धुनाई करते हैं... ऐसा ही मैं खेलना चाहता था.'

