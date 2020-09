US Open: 101वीं जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंचीं सेरेना विलियम्स

कोरोना संकट के बीच पूर्व नंबर वन और छह बार की चैम्पियन सेरेना विलियम्स का यूएस ओपन में शानदार खेल जारी है. 24वें ग्रैंड स्लैम खिताब की कवायद में लगीं सेरेना विलियम्स ने यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बुल्गारिया की गैरवरीय खिलाड़ी त्स्वेताना पिरोनकोवा को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. सेरेना 39वीं बार ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में पहुंची हैं.

यूएस ओपन में उन्हें जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भी सेरेना को 3 सेट में जीत मिली. सेरेना ने यह मैच 4-6 6-3 6-2 से जीता. उन्हें लगातार 3 मैचों में 3 सेट में जीत मिली है. सेरेना की ऑर्थर ऐश स्टेडियम में यह 101वीं जीत है और ऐसा करने वाली वह पहली खिलाड़ी बनीं. अब सेमीफाइनल में उनका सामना पूर्व नंबर-1 बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका से होगा. अजारेंका ने बेल्जियम की 16वीं वरीयता प्राप्त एलिस मेर्टेंस को 6-1, 6-0 से मात दी.

Another day, another Grand Slam semifinal.@serenawilliams is through to her 39th Grand Slam SF, defeating Pironkova 4-6, 6-3, 6-2.#USOpen pic.twitter.com/KvihoqXsba