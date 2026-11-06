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हवा में उड़कर सरफराज खान ने लपका हैरतअंगेज कैच, 167 रनों की साझेदारी तोड़ मुंबई को दिलाई जीत, VIDEO

इस जीत के साथ मुंबई ने रणजी ट्रॉफी के पहले राउंड का अंत 27 अंकों के साथ किया, जो सभी टीमों में सबसे ज्यादा है. कप्तान सिद्धेश लाड ने स्वीकार किया कि गोयल और जुबैर की साझेदारी के दौरान टीम को ड्रॉ की चिंता सताने लगी थी. उन्होंने इरानी कप में आखिरी दिन मिली हार का भी जिक्र किया.

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सरफराज खान ने दिखाई चीते जैसी फुर्ती, पलट गया मैच. (Photo: PTI)
सरफराज खान ने दिखाई चीते जैसी फुर्ती, पलट गया मैच. (Photo: PTI)

रणजी ट्रॉफी 2026-27 में मुंबई ने रेलवे के खिलाफ हाईवोल्टेज मुकाबले में 106 रनों से जीत दर्ज की. मैच के आखिरी दिन रेलवे की टीम जीत के लक्ष्य का पीछा करते हुए ड्रॉ की ओर बढ़ रही थी. ईशान गोयल और जुबैर अली के बीच छठे विकेट के लिए 167 रनों की साझेदारी हो चुकी थी. तभी सरफराज खान ने ऐसा कैच पकड़ा, जिसने रेलवे की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया. इसके बाद मुंबई ने आखिरी घंटे में मैच पर पूरी तरह पकड़ बना ली.

मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में आयोजित एलीट ग्रुप डी के इस मुकाबले में रेलवे को जीत के लिए 372 रनों का लक्ष्य मिला था. ईशान गोयल ने 103 और जुबैर अली ने 115 रनों की पारी खेलकर मुंबई के गेंदबाजों को लंबे समय तक परेशान किया. दोनों ने 212 गेंदों पर 167 रन जोड़े और 156 मिनट तक क्रीज पर टिके रहे.

मुशीर खान की गेंद पर ईशान गोयल ने स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में उछल गई. पहली स्लिप में खड़े सरफराज ने तेजी से लेग स्लिप की ओर दौड़ लगाई और डाइव लगाकर कैच लपक लिया. गोयल की पारी 103 रनों पर खत्म हुई और रेलवे की सबसे मजबूत साझेदारी टूट गई.
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इसके बाद मुंबई के फील्डरों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखा. सूर्यांश शेडगे ने मिड-ऑफ से बाईं ओर दौड़ते हुए जुबैर अली का कैच पकड़ा. जुबैर 115 रन बनाकर आउट हुए. फिर तनुष कोटियन ने शॉर्ट मिडविकेट पर एक हाथ से कैच लेकर रेलवे का आठवां विकेट गिराया. रेलवे की पूरी टीम 265 रनों पर आउट हो गई.

मैच के अंतिम दिन मुंबई ने अपनी दूसरी पारी की बढ़त में 60 रन जोड़े. दिव्यांश सक्सेना 136 गेंदों पर 100 रन बनाकर नाबाद लौटे. उनकी पारी में आठ चौके और एक छक्का शामिल था. इसी के दम पर रेलवे को 372 रनों का लक्ष्य मिला.
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लक्ष्य का पीछा करते हुए रेलवे की शुरुआत खराब रही. शम्स मुलानी ने चार विकेट झटके, जबकि सरफराज ने एक रन आउट भी किया. रेलवे 83 रनों के स्कोर तक पांच विकेट गंवा चुका था. इसके बाद ईशान गोयल और जुबैर अली ने पारी संभाली, लेकिन अंतिम घंटे में मुंबई ने लगातार विकेट लेकर मुकाबला अपने नाम कर लिया.

मुंबई के कप्तान सिद्धेश लाड ने कहा कि टीम शुरुआती चार मैचों के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं है. पिछले दो सीजन में भी मुंबई ने लीग चरण में अच्छा खेल दिखाया था, लेकिन इस बार उसका लक्ष्य आगे बढ़कर कुछ खास हासिल करना और टीम की विरासत में नया अध्याय जोड़ना है.

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