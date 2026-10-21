scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'हम भारत नहीं जाएंगे...', इंडिया आने से पाकिस्तान का साफ इनकार! PAK क्रिकेट बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला

भारत में होने वाले इंटरनेशनल मास्टर्स वर्ल्ड कप में भाग लेने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम को रोक लिया है. अब इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की जगह किसी नई टीम की एंट्री होगी. बुधवार यानी 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की तरफ से यह जानकारी शेयर की गई.

Advertisement
X
पाकिस्तान का बड़ा फैसला. (Pakistan cricket image for representation)
पाकिस्तान का बड़ा फैसला. (Pakistan cricket image for representation)

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अपनी ओवर-50s क्रिकेट टीम को अगले साल जनवरी में भारत में होने वाले इंटरनेशनल मास्टर्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया है. पीसीबी के इस फैसले के बाद पाकिस्तान की यह टीम टूर्नामेंट से पूरी तरह हट गई है, जबकि वे पिछले साल श्रीलंका में खेले गए इस टूर्नामेंट के डिफेंडिंग चैम्पियन यानी विजेता रह चुके हैं.

दिलचस्प बात यह है कि भारतीय मेजबानों और टूर्नामेंट के आयोजकों ने पाकिस्तान की वेटरंस क्रिकेट एसोसिएशन (PVCA) को यह पूरा भरोसा दिलाया था कि उनकी टीम को समय पर वीजा मिल जाएगा. इसके साथ ही भारत में उन्हें उच्च स्तर की कड़ी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी. इन तमाम आश्वासनों के बाद पीवीसीए ने सरकार और बोर्ड से हरी झंडी मांगी थी.

लेकिन पाकिस्तान वेटरंस क्रिकेट एसोसिएशन के प्रमुख फवाद एजाज ने बुधवार को यह जानकारी दी कि पीसीबी ने उन्हें भारत जाकर खेलने की इजाजत देने से मना कर दिया है. उन्होंने बताया कि आयोजकों को पहले ही हमारे हटने की सूचना दे दी गई है ताकि वे किसी दूसरी वैकल्पिक टीम का बंदोबस्त कर सकें.

सम्बंधित ख़बरें

Bhuvneshwar Kumar
NZ में नेट्स पर पसीना बहाते दिखे भुवी, BCCI ने शेयर किया वीडियो
IND vs NZ
NZ पहुंचते ही क्यों बढ़ी टीम इंडिया की मुश्किलें! सामने आई बड़ी वजह
Shoaib Akhtar
पाकिस्तान ने 2-4 मैच क्या जीते, हवा में उड़ने लगे शोएब अख्तर!
Pakistan's Arafat Minhas celebrates after taking his fifth wicket to dismiss England's Will Jacks during the one-day international (ODI) tri-series cricket match between Pakistan and England at the Rawalpindi Cricket Stadium
पाकिस्तान को मिल गया नया मैच विनर, इंग्लिश टीम बुरी तरह पस्त
Virender Sehwag shut Shoaib Akhtar
'दम है तो...अख्तर के चैलेंज पर भड़के थे सहवाग, हुई जबरदस्त भिड़ंत!

फवाद एजाज ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी, जो खुद पीसीबी के प्रमुख भी हैं, उन्होंने ही साफ कर दिया है कि टीम को भारत में खेलने की अनुमति नहीं दी जा सकती. बोर्ड और मंत्रालयों से हरी झंडी न मिलने के कारण आखिरकार चैम्पियन टीम को अपने कदम पीछे खींचने पड़े.

Advertisement

ये भी पढ़ें- NZ में नेट्स पर पसीना बहाते दिखे 4 साल बाद वापसी करने वाले भुवनेश्वर कुमार, BCCI ने शेयर किया धांसू वीडियो 

बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की किसी टीम ने भारत आने से मना किया हो. इससे पहले पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने भी एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में खेलने के लिए भारत आने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उनकी जगह बांग्लादेश की टीम को शामिल किया गया था.

ये भी पढ़ें- SA vs AUS: रफ्तार की ऐसी आंधी नहीं देखी होगी! कगिसो रबाडा ने फेंकी खौफनाक गेंद, थर-थर कांपे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज? 

भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव और खराब रिश्तों के चलते लंबे समय से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सीरीज बंद पड़ी हैं. दोनों टीमें केवल आईसीसी या एशियाई स्तर के बहु-राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में ही एक-दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतरती हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दिल्ली-NCR में हवा हुई खराब, प्रदूषण बढ़ने से ग्रैप-1 लागू |
    कोलकाता भगदड़ मामले में सरकार ने बनाई SIT, 3 महीने में सौंपेगी रिपोर्ट |
    लखनऊ कारोबारी शिवा शर्मा मौत मामले में मॉडल श्रद्धा दुबे गिरफ्तार, देखें |
    मोहब्बत के लिए मौत! सऊदी शासन ने प्रिंसेस को दिया था सरेआम मृत्युदंड! |
    क्या सलमान खान थे शूटर्स का असली टारगेट? देखें विशेष |
    सूर्यकुमार यादव से तुलना का बोझ उतार पाएंगे श्रेयस अय्यर? न्यूजीलैंड दौरा बनेगा बड़ा इम्तिहान |
    साढ़े चार साल बाद जंग पर ब्रेक? ट्रंप के दूत से मुलाकात के बाद यूक्रेन से शांति वार्ता के लिए राजी हुए पुतिन |
    BJP बिना बेईमानी के चुनाव नहीं जीत सकती? अखिलेश का हमला, SIR पर कांग्रेस भी हमलावर |
    सालों बाद वापसी करेगा स्वदेशी ब्रांड Karbonn, आ रहा सस्ता 5G स्मार्टफोन |
    कोर्ट में दिया माफीनामा, पीस बॉन्ड भी भरेंगे.. इन शर्तों पर सौरव दास और आशुतोष रांका को मिली जमानत
    Advertisement