scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बचपन में थे ऑफ स्प‍िनर, व‍िराट कोहली के आउट होने पर छोड़ देते थे खाना, नाना पाटेकर में बसता था क्रिकेट

दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हो गया. गोवा स्थित घर पर उन्हें गंभीर कार्डियक अरेस्ट आया, जिसके बाद मणिपाल अस्पताल में सुबह 5:20 बजे मृत घोषित किया गया. नाना का क्रिकेट से भी गहरा जुड़ाव था. उन्होंने बताया था कि बचपन में वह अच्छे क्रिकेटर और ऑफ स्पिनर थे. विराट कोहली उनके पसंदीदा खिलाड़ी थे.

Advertisement
X
नाना पाटेकर के फेवरेट क्रिकेटर व‍िराट कोहली थे (Photo: PTI)
नाना पाटेकर के फेवरेट क्रिकेटर व‍िराट कोहली थे (Photo: PTI)

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन हो गया है. 75 साल की उम्र में उन्होंने गुरुवार (8 अक्टूबर) को दुनिया को अलविदा कह दिया. नाना पाटेकर को गोवा स्थित उनके घर पर गंभीर कार्डियक अरेस्ट आया था. मेडिकल टीम को बुलाया गया, लेकिन वह तब तक अनरिस्पॉन्सिव हो चुके थे. उन्हें मणिपाल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने करीब 45 मिनट तक उन्हें बचाने की कोशिश की. सुबह 5:20 बजे मेडिकल टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

मामला मेडिको-लीगल केस (MLC) के तौर पर दर्ज किया गया है और आज पोस्टमार्टम किया जाना है. नाना के बेटे मल्हार पाटेकर ने भी उनके निधन की पुष्टि की है. मल्हार उस वक्त पुणे में थे और खबर मिलने के बाद गोवा के लिए रवाना हो गए. उन्होंने कहा कि उनके पास फिलहाल पूरी जानकारी नहीं है और वह गोवा पहुंचकर पूरी जानकारी लेंगे.

नाना पाटेकर सिर्फ शानदार अभिनेता ही नहीं, बल्कि क्रिकेट के भी जबरदस्त शौकीन थे. साल 2015 में में एक इंटरव्यू में उन्होंने क्रिकेट को लेकर अपने बचपन की बातें बताई थीं. उन्होंने कहा था कि वह बचपन में अच्छे क्रिकेटर थे और ऑफ स्पिन गेंदबाजी किया करते थे.

सम्बंधित ख़बरें

Nana Patekar dies at 75 in Goa.
दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर के निधन पर हस्तियों ने जताया शोक
Nana patekar faimly
अपने पीछे पत्नी-बेटा छोड़ गए नाना पाटेकर, लाइमलाइट से दूर परिवार
Nana Patekar
नाना पाटेकर के निधन से चर्चा में कार्डियक अरेस्ट, कितना खतरनाक?
अचानक सीने में दर्द की शिकायत के बाद नाना पाटेकर का निधन हो गया.
नहीं रहा फिल्म जगत का 'क्रान्तिवीर', गोवा में नाना पाटेकर ने ली अंतिम सांस, बॉलीवुड में पसरा मातम
नाना पाटेकर
दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर नहीं रहे, 75 की उम्र में ली अंतिम सांस

नाना ने तब क्रिकेट के बारे में बात करते हुए बताया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले के दौरान वो टीवी से चिपके रहते थे. नाना ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा था- बचपन में मैं एक ऑफ स्पिन बॉलर था. क्योंकि उस वक्त मैं गरीब था और पॉकेट में क्रिकेट सीखने के पैसे नहीं होते थे. ऐसे में मैं शिवाजी पार्क चला जाता था और जो लोग वहां नेट प्रैक्टिस करते थे उनके लिए बॉलिंग करता था.' 

Advertisement

नाना ने तब उस इंटरव्यू में यह भी कहा था कि विश्वास जताया कि आज भी सिर्फ 10 दिन प्रैक्टिस करने के बाद अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं. नाना ने क्रिकेट के प्रति अपनी दीवानगी के बारे में बताते हुए कहा कि आज भी उनके अंदर एक क्रिकेटर बसता है. 

क्रिकेट को लेकर नाना की दीवानगी उम्र बढ़ने के साथ कम नहीं हुई. खास तौर पर विराट कोहली उनके फेवरेट क्रिकेटर थे. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर विराट जल्दी आउट हो जाते हैं तो उनका खाने का मन ही नहीं करता. नाना के इस बयान ने जनवरी 2025 में खूब सुर्खियां बटोरी थीं, जब विराट के जल्दी आउट होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने मजेदार मीम्स शेयर किए थे.

नाना ने क्रिकेट और सिनेमा की तुलना करते हुए यह भी कहा था कि दोनों में परीक्षा जैसी स्थिति होती है. क्रिकेटर का खेल पांच दिन तक चलता है, जबकि कलाकारों का काम डेढ़ से दो साल तक चल सकता है और आखिर में जनता ही फैसला करती है.

नाना पाटेकर के निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों में शोक की लहर है. उनकी पहचान सिर्फ दमदार अभिनय और संवाद अदायगी के लिए नहीं, बल्कि क्रिकेट के प्रति उनके जुनून के लिए भी रही.

Advertisement


 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Cupid Share: 5 साल में 14620% रिटर्न... कंडोम बनाने वाली कंपनी ने 'अमीर' बना दिया! |
    बेतिया में खेलते-खेलते गायब हुई 2 साल की बच्ची, CCTV में महिला के साथ जाती दिखी... 3 लोग हिरासत में |
    MDR लागू होने से घट जाएगा UPI का इस्तेमाल? जानें RBI गवर्नर की राय |
    नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन, कार्डियक अरेस्ट ने ली जान! हार्ट अटैक से भी है ज्यादा खतरनाक, जानें लक्षण |
    दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर की मौत पर कांग्रेस नेता राजा वडिंग समेत कई हस्तियों ने जताया शोक |
    Nana Patekar Family: अपने पीछे पत्नी और बेटा छोड़ गए नाना पाटेकर, लाइमलाइट से दूर परिवार |
    बचपन में थे ऑफ स्प‍िनर, व‍िराट कोहली के आउट होने पर छोड़ देते थे खाना, नाना पाटेकर में बसता था क्रिकेट |
    उत्तराखंड चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस को बड़ी जीत, निकाय चुनाव में सिरौली कलां-किच्छा पर जमाया कब्जा |
    बॉलीवुड से गायब 'टार्जन' स्टार आयशा टाकिया, सलमान संग सुपरहिट मूवी देकर छोड़ दी एक्टिंग |
    Nana Patekar Death News Live: नहीं रहा फिल्म जगत का 'क्रान्तिवीर', गोवा में नाना पाटेकर ने ली अंतिम सांस, बॉलीवुड में पसरा मातम
    Advertisement