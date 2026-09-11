बेटे की कब्र पर रोईं सेलिना जेटिला, बताई पीड़ा, बोलीं- मां का प्यार कोर्ट को कैसे समझाऊं?

बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने अपने दिवंगत बेटे शमशेर को याद करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो ने हर किसी की आंखें नम कर दीं हैं. वीडियो में सेलिना अपने बेटे की कब्र के पास बैठी दिखाई दे रही हैं. वो कब्र पर फूल रखती हैं और फिर खुद को संभाल नहीं पातीं. उनके चेहरे पर नजर आ रहा दर्द एक मां के उस खालीपन को बयां कर रहा है, जिसे शब्दों में समझाना बेहद मुश्किल है.
बेटे को याद कर छलका दर्द
सेलिना ने ये वीडियो शमशेर के जन्मदिन के मौके पर शेयर किया. शमशेर उनके जुड़वां बेटों में से एक थे, जिनका जन्मजात हृदय संबंधी बीमारी के चलते निधन हो गया था. जन्म के कुछ समय बाद ही बेटे को खोने का गम सेलिना के साथ आज भी है. वो अकसर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने बच्चे को याद करती रहती हैं.
वीडियो में एक्ट्रेस कब्र के सामने जमीन पर बैठी नजर आती हैं. वो कुछ देर तक चुपचाप कब्र को देखती रहती हैं और फिर भावनाओं पर काबू खो देती हैं. उनके आंसू देखकर महसूस होता है कि समय बीत जाने के बाद भी एक मां के दिल में अपने बच्चे की कमी कभी पूरी नहीं होती.
बेटे के लिए तड़पीं सेलिना
सेलिना ने अपनी पोस्ट में लिखा कि उनकी सबसे बड़ी इच्छा है कि जीवन के अंतिम पड़ाव के बाद उनकी अस्थियां उनके बेटे शमशेर के पास रखी जाएं. उन्होंने कहा कि यह उस मां की इच्छा है, जो अपने बच्चे को लंबे समय तक अपनी बाहों में नहीं रख सकी. उनकी ये बात सीधे दिल तक पहुंचती है. मां और बच्चे का रिश्ता दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक माना जाता है, लेकिन जब कोई मां अपने बच्चे को खो देती है, तो उस दर्द को समझ पाना आसान नहीं होता. सेलिना की पोस्ट में भी यही पीड़ा दिखाई देती है.
सेलिना ने ये भी लिखा कि एक मां कोर्ट को अपना प्यार कैसे समझा सकती है. एक्ट्रेस ने अपने बेटों शमशेर और अर्थु दोनों को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि वो हमेशा उन दोनों बच्चों की मां रहेंगी, जिन्हें उन्होंने इस दिन दुनिया में लाया था.
सेलिना का ये वीडियो केवल एक सेलिब्रिटी का इमोशनल पोस्ट नहीं है, बल्कि उस मां की सच्ची भावनाएं हैं, जो अपने खोए हुए बच्चे को हर दिन याद करती है. फैंस ने उनके लिए प्यार और हिम्मत भेजते हुए कहा कि शमशेर हमेशा उनके दिल में जिंदा रहेंगे.