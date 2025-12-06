scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सेलेक्शन का झोल और 3 पेसर्स की थ्योरी... क्या टीम इंड‍िया व‍िशाखापत्तनम ODI में अफ्रीका के ख‍िलाफ प्लेइंग 11 पर फंस गई है?

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वाइजैग (व‍िशाखापत्तनम) में तीसरा और न‍िर्णायक वनडे खेलने शन‍िवार (6 द‍िसंबर) को होना है. जहां भारतीय टीम की प्लेइंग को लेकर कई सवाल हैं. ऐसा लग रहा है कि केवल 3 पेसर्स इस सीरीज के लिए चुनकर टीम इंड‍िया फंस गई है.

Advertisement
X
प्रस‍िद्ध कृष्णा रायपुर वनडे में बेहद महंगे साब‍ित हुए थे (Photo: Getty)
प्रस‍िद्ध कृष्णा रायपुर वनडे में बेहद महंगे साब‍ित हुए थे (Photo: Getty)

क्या भारतीय क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए केवल 3 स्पेशल‍िस्ट पेसर्स चुनकर ब्लंडर कर दिया है? क्या अब वाइजैग (व‍िशाखापत्तनम) में भारतीय टीम को फ‍िर से मजबूरी में 3 पेसर्स के साथ ही उतरना होगा? क्या इस वनडे सीरीज के लिए चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और उनकी टीम ने भारतीय चुनते वाकई एक बड़ी गलती की है?

यह कुछ सवाल रायपुर में म‍िली हार के बाद टीम इंड‍िया को लेकर तैर रहे हैं. 

दरअसल, वनडे सीरीज के ल‍िए भारतीय टीम जो चुनी गई, उसमें हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह ही तीन स्पेशल‍िस्ट पेसर रहे. ऐसे में इस सीरीज में यह भी सवाल उभरा है कि तीन पेसर्स ही ऑप्शन हैं, चाहें प्रदर्शन कैसा भी रहे.

भारतीय टीम रांची और रायपुर दोनों ही वनडे में 3 पेसर्स के कॉम्ब‍िनेशन के साथ उतरी. रांची में भारत ने 349/8 का स्कोर बनाया, जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम ने भी 332 रन बना द‍िए और उसे 17 रनों से हार मिली. रांची में भारत के सभी गेंदबाजों ने 6 रन प्रत‍ि ओवर से ज्यादा रन अपने कोटे में दिए. 

सम्बंधित ख़बरें

Rayan Ten
Assistant Coach Rayan Ten ने दिया बड़ा बयान! 
Ryan ten Doeschate
'बेचैनी पैदा कर दी...', वाइजैग वनडे से पहले भारतीय कोच का छलका दर्द, ओस का दिखा खौफ 
KL Rahul and Virat Kohli
तीसरे वनडे में कप्तान राहुल करेंगे बदलाव? SA में फेरबदल तय, ये हो सकती है प्लेइंग-11 
Virat Kohli,Rohit Sharma
वाइजैग में करना होगा अंत‍िम प्रहार, ROKO से उम्मीदें... गेंदबाज ना कर दें बंटाधार?  
Irfan On Kohli
Irfan Pathan ने Virat Kohli को लेकर दिया बड़ा बयान! 

वहीं रायपुर में तो भारतीय टीम की गेंदबाजी और भी खस्ताहाल दिखी, यहां टीम इंड‍िया 358 का स्कोर भी ड‍िफेंड नहीं कर पाई. हर्ष‍ित राणा ने 10 ओवर में 70 रन दिए और 1 विकेट झटका. वहीं प्रस‍िद्ध कृष्णा ने तो 8.2 ओवर्स में 85 रन लुटवा दिए, हालांकि उनको 2 विकेट जरूर मिले. अर्शदीप इकोनॉम‍िकल साबित हुए और उन्होंन 10 ओवर में 54 रन देकर 2 विकेट लिए. कुलदीप यादव ने भी 10 ओवर में 78 रन लुटवाए. 

यह भी पढ़ें: IND vs SA 2nd ODI Highlights: कोहली-ऋतुराज की मेहनत बेकार, साउथ अफ्रीका ने रायपुर में चेज किए 359 रन, सीरीज 1-1 से बराबर

Advertisement

इस मैच के बाद ही सवाल उठा कि क्या अब भारतीय टीम वाइजैग में भी रायपुर वाले तीन पेसर्स के साथ ही मुकाबले में उतरेगी. क्योंकि चौथे पेसर के रूप में स्क्वॉड में कोई भी नहीं है. हालांकि एक व‍िकल्प के तौर पन नीतीश रेड्डी जरूर हैं जो पेस गेंदबाजी कर सकते हैं. लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रस‍िद्ध कृष्णा वाइजैग में बाहर बैठेंगे, और नीतीश रेड्डी खेलेंगे?

यह भी पढ़ें: India vs South Africa 1st ODI Highlights: रोमांचक मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को 17 रनों से हराया, कोहली की सेंचुरी, कुलदीप ने झटके 4 विकेट

हालांकि इसकी संभावना कम ही लगती है. भारत अब यही उम्मीद करेगा कि प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा अपने प्रदर्शन में सुधार करें और अर्शदीप सिंह का बेहतर साथ दें. 

वहीं वाइजैग में वॉशिंगटन सुंदर को आराम देकर तिलक वर्मा को मौका दिया जा सकता है, ताकि मिडिल ऑर्डर को थोड़ा मजबूत किया जा सके. पिछली दो पारियों में भारत का मिडिल ऑर्डर तेजी से रन बनाने में लचर दिखा है. वहीं ऋषभ पंत भी एक विकल्प हो सकते हैं. 

भारत का व‍िशाखापत्तनम में ODI हेड टू हेड 
कुल मैच 10, जीत: 7, हार 2, टाई: 1 

Advertisement

भारत-साउथ अफ्रीका (H2H)
कुल ODI मैच: 96 
भारत ने जीते: 41    
साउथ अफ्रीका ने जीते: 52
बेनतीजा: 3

भारत साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज 2025 का शेड्यूल 
30 नवंबर : रांची (भारत 17 रनों से मैच जीता)
3 द‍िसंबर : रायपुर, (साउथ अफ्रीका 4 विकेट से जीता)
6 द‍िसंबर : व‍िशाखापत्तनम, दोपहर 1:30 

वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान/विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल और कुलदीप यादव.

वनडे सीरीज के लिए साउथ अफ्रीकी टीम: टेम्बा बावुमा (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डिकॉक, टोनी डी जोरजी, रुबिन हरमन, मार्को जानसेन, केशव महाराज, एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, लुंगी एंगिडी और प्रेनेलन सुब्रायन.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement