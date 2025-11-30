scorecardresearch
 
India vs South Africa 1st ODI Live: रोहित-कोहली आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ काटेंगे गदर, रांची वनडे में किसने जीता टॉस

Ind vs SA 1st ODI Live Score: रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में भारत-साउथ अफ्रीका के बीच ओडीआई सीरीज का पहला मुकाबला आयोजित हो रहा है. भारतीय टीम सातवीं बार इस मैदान पर वनडे मुकाबला खेलने उतरी है.

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे रांची में है. (Photo: Getty Images)
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज (30 नवंबर) रांची के  जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में है. इस मुकाबले में केएल राहुल भारतीय टीम की कप्तानी करने जा रहे हैं. वहीं टेम्बा बावुमा साउथ अफ्रीकी टीम के कप्तान हैं. मुकाबले में टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजे होगा. वहीं पहली गेंद 1.30 बजे फेंकी जाएगी.

भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने घर में टेस्ट सीरीज में 0-2 से शर्मनाक हार झेलनी पड़ी थी. अब टीम इंडिया इस वनडे सीरीज में दमदार प्रदर्शन करने के इरादे से मैदान पर उतरी है. भारत-साउथ अफ्रीका के बीच रांची वनडे से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

रांची वनडे में भारत की संभावित प्लेइंग-11: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (कप्तान/विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह.

रांची वनडे में साउथ अफ्रीका की संभावित प्लेइंग-11: क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम, टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, रुबिन हरमन, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नांद्रे बर्गर और लुंगी एनगिडी.

रांची में इस मैच से पहले तक कुल छह वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए. इस दौरान भारतीय टीम ने तीन मैचों में जीत हासिल की, जबकि दो मुकाबले 'मेन इन ब्लू' ने गंवाए. साथ ही एक मैच का नतीजा नहीं निकला. देखा जाए तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच इससे पहले इस मैदान पर सिर्फ एक ओडीआई मुकाबला खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीता था.

भारत-साउथ अफ्रीका (H2H)
कुल ओडीआई मैच: 94 
भारत ने जीते: 40    
साउथ अफ्रीका ने जीते: 51
बेनतीजा: 3

रांची में भारतीय टीम का प्रदर्शन (ODI)
vs इंग्लैंड, 7 विकेट से जीत, जनवरी 2013
vs ऑस्ट्रेलिया, बेनतीजा,  अक्टूबर 2013    
vs श्रीलंका, 3 विकेट से जीत, नवंबर 2014
vs न्यूजीलैंड, 19 रनों से हार, अक्टूबर 2016    
vs ऑस्ट्रेलिया, 32 रनों से हार, मार्च 2019
vs साउथ अफ्रीका, 7 विकेट से जीत, अक्टूबर 2022

वनडे सीरीज के लिए भारत का फुल स्क्वॉड: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान/विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह.

वनडे सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका का फुल स्क्वॉड: टेम्बा बावुमा (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), टोनी डी जोरजी, केशव महाराज, एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, लुंगी एंगिडी, रुबिन हरमन, मार्को जानसेन और प्रेनेलन सुब्रायन.

