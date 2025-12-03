scorecardresearch
 
India vs South Africa 2nd ODI Live Score: रायपुर में दिखेगा कोहली-रोहित का जलवा? किसने जीता TOSS, ऐसी होगी प्लेइंग 11

Live cricket score India vs South Africa Ranchi ODI: भारतीय टीम आज रायपुर में साउथ अफ्रीका से दूसरे वनडे में भ‍िड़ रही है. मैच में टॉस 1 बजे होगा और खेल 1:30 पर शुरू होगा. भारतीय टीम ने रांची में हुए वनडे को 17 रनों से जीता था.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच है आज रायपुर में दूसरा वनडे (Photo: PTI)
इस मुकाबले की लाइव कवरेज को हम लगातार अपडेट कर रहे हैं और मैच से जुड़े अपडेट भी हम यहां एडऑन कर रहे हैं, ऐसे में इस पेज को लगातार र‍िफ्रेश करते रहें. रायपुर में वैसे आज तक केवल एक ही वनडे 21 जनवरी 2023 में हुआ था. जहां भारतीय टीम ने 8 विकेट से जीत दर्ज की थी.

इस मैच में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में ज्यादा बदलाव नहीं होंगे. हालांकि वाशिंगटन सुंदर को बाहर बैठाकर नीतीश राणा को मौका दिया जा सकता है. रांची में सुंदर से कप्तान केएल राहुल ने सिर्फ तीन ओवर ही गेंदबाजी करवाई और स्पिन विभाग में जडेजा व कुलदीप को तरजीह दी. बल्ले से भी सुंदर कुछ खास नहीं कर सके और नंबर 5 पर उतरकर 19 गेंदों में सिर्फ 13 रन ही बना पाए.

केएल राहुल टीम की बल्लेबाजी से काफी खुश होंगे और लाइन-अप में छेड़छाड़ नहीं करना चाहेंगे. पहले वनडे में लंबे अंतराल के बाद वनडे टीम में लौटे ऋतुराज गायकवाड़ को रांची में सिर्फ 5 रन पर आउट होने के बावजूद एक और मौका मिलने की पूरी उम्मीद है. ऐसे में ऋषभ पंत के अलावा त‍िलक वर्मा भी बेंच पर बैठेंगे. अगर रेड्डी टीम में आते हैं तो पेस बॉल‍िंग अटैक विभाग मजबूत होगा. इससे वो अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्ष‍ित राणा को सपोर्ट करते दिखेंगे. अगर ऐसा हुआ तो स्पिन की जिम्मेदारी कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा पर होगी.  

अफ्रीका ने पहले ODI के लिए न‍ियम‍ित कप्तान कैप्टन टेम्बा बावुमा और केशव महाराज को आराम दिया था, लेकिन वे दोनों मैच के दौरान काफी एक्टिव थे. ऐसे में दोनों की टीम में वापसी हो सकती है. महाराज, प्रेनेलन सुब्रायन की जगह तो बावुमा क्विंटन ड‍िकॉक और रयान रिकेल्टन में से किसी एक की जगह आ सकते हैं. 

रायपुर ODI के लिए भारत की संभाव‍ित प्लेइंग 11: यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, नीतीश कुमार रेड्डी, केएल राहुल (कप्तान, विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा

साउथ अफ्रीका की रायपुर वनडे के लिए संभाव‍ित प्लेइंग 11: एडेन मार्करम, क्विंटन ड‍िकॉक/रयान रिकेल्टन (विकेट कीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, टोनी डी जोरजी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नांद्रे, 11 ओटनील बार्टमैन

भारत-साउथ अफ्रीका (H2H)
कुल ओडीआई मैच: 95 
भारत ने जीते: 41    
साउथ अफ्रीका ने जीते: 51
बेनतीजा: 3

रांची वनडे में क्या हुआ था? 
रांची में भारत-साउथ अफ्रीका के बीच पहले रोमांचक ODI में टीम इंडिया ने 17 रनों से व‍िजय प्राप्त की. टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली के 135, रोहित शर्मा के 57 और केएल राहुल के 60 रनों के दम पर 350 रनों का लक्ष्य रखा था. जवाब में उतरी साउथ अफ्रीका की टीम 332 रनों पर ढेर हो गई. 

भारत की ओर से गेंदबाजी करते हुए कुलदीप ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके. जबकि हर्षित राणा को 3 सफलता मिली. वहीं, अर्शदीप सिंह को भी दो विकेट मिला. जबकि प्रसिद्ध कृष्णा को एक विकेट मिला.भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने घर में टेस्ट सीरीज में 0-2 से शर्मनाक हार झेलनी पड़ी थी. 

वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: रोहित शर्मा, यशस्वी जयसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान/विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल और कुलदीप यादव.

वनडे सीरीज के लिए साउथ अफ्रीकी टीम: टेम्बा बावुमा (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डिकॉक, टोनी डी जोरजी, रुबिन हरमन, मार्को जानसेन, केशव महाराज, एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, लुंगी एंगिडी और प्रेनेलन सुब्रायन.

भारत साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज 2025 का शेड्यूल 
30 नवंबर : रांची (भारत 17 रनों से मैच जीता)
3 द‍िसंबर : रायपुर, दोपहर 1:30 (आज)
6 द‍िसंबर : व‍िशाखापत्तनम, दोपहर 1:30 

 

