हर ओवर में 10+ रन, अब छोटी बाउंड्री पर मचेगा गदर! कीवी गेंदबाजों की अग्निपरीक्षा

वेलिंगटन में 199 रनों का लक्ष्य महज 13.2 ओवरों में हासिल कर टीम इंडिया ने अपनी बल्लेबाजी की ताकत दिखा दी है. अब ऑकलैंड के ईडन पार्क में अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन जैसे बल्लेबाजों के सामने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की परीक्षा होगी. मैदान की छोटी बाउंड्री और करीब 40 हजार दर्शकों की मौजूदगी में एक और बड़े धमाके की उम्मीद है.

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भारतीय क्रिकेट टीम की टी20 बल्लेबाजी इन दिनों जिस रफ्तार से रन बरसा रही है, उसने विरोधी टीमों के गेंदबाजों की नींद उड़ा रखी है. वेलिंगटन में अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी के तूफान ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह बेबस कर दिया था. अब शुक्रवार को दोनों टीमें ऑकलैंड के ईडन पार्क में आमने-सामने होंगी. इस मैदान की छोटी बाउंड्री भारतीय बल्लेबाजों के लिए और मुफीद साबित हो सकती है. ऐसे में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने एक बार फिर बड़ी चुनौती होगी.

10.45 का रन रेट, दुनिया में नंबर-1 भारतीय बल्लेबाजी

टीम इंडिया की आक्रामक बल्लेबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने इस साल टी20 इंटरनेशनल में 38 पारियों में 10.45 के रन रेट से रन बनाए हैं. सभी फुल मेंबर देशों में यह सबसे ज्यादा है. यानी भारतीय बल्लेबाज हर ओवर में औसतन 10 से ज्यादा रन बटोर रहे हैं.

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इस मामले में न्यूजीलैंड की टीम भी भारत से पीछे है. कीवी बल्लेबाजों ने इस साल 23 पारियों में 9.37 के रन रेट से रन बनाए हैं. भारत और न्यूजीलैंड के बीच रन बनाने की रफ्तार का यह अंतर टीम इंडिया के दबदबे को दिखाता है. खास बात यह है कि भारत ने 38 पारियों में यह आंकड़ा हासिल किया है. यह किसी एक मुकाबले का कमाल नहीं, बल्कि पूरे साल टी20 क्रिकेट में भारतीय बल्लेबाजी के आक्रामक अंदाज का नतीजा है.

199 रनों का लक्ष्य 13.2 ओवरों में चट किया

वेलिंगटन में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर खबर ली थी. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 3 विकेट पर 198 रन बनाए थे. लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के सामने यह स्कोर भी छोटा पड़ गया.

अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने पावरप्ले से ही ऐसा हमला बोला कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. भारत ने महज 13.2 ओवरों में 4 विकेट खोकर 199 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया. इस प्रदर्शन ने एक बार फिर साबित किया कि मौजूदा भारतीय टी20 टीम बड़े लक्ष्य को भी बेहद कम ओवरों में हासिल करने का दम रखती है.

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अभिषेक और वैभव के अलावा संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाज भी इस टीम का हिस्सा हैं. ऐसे में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए चुनौती और बड़ी होने वाली है.

ईडन पार्क की छोटी बाउंड्री, गेंदबाजों की बढ़ेगी टेंशन

ऑकलैंड का ईडन पार्क अपनी छोटी बाउंड्री के लिए मशहूर है. खासकर सीधे हाथ की तरफ की बाउंड्री इतनी छोटी है कि यहां बल्लेबाजों के लिए छक्के लगाना आसान हो जाता है. यही वजह है कि इस मैदान पर गेंदबाजों के लिए गलती की गुंजाइश बेहद कम रहती है.

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन भी इस मैदान की छोटी बाउंड्री का जिक्र कर चुके हैं. उन्होंने कहा था कि यहां खेलते समय ऐसा महसूस होता है जैसे दर्शक आपकी पीठ के ठीक पीछे खड़े हों.

अब जरा कल्पना कीजिए कि करीब 40 हजार दर्शकों से भरे इस मैदान पर अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी करनी हो. भारतीय बल्लेबाजों का मौजूदा फॉर्म और ईडन पार्क की छोटी बाउंड्री कीवी गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ा सकती है.

दर्शकों की मौजूदगी भी बनाएगी रिकॉर्ड

भारत और न्यूजीलैंड के बीच शुक्रवार को होने वाला मुकाबला दर्शकों की संख्या के लिहाज से भी खास रहने वाला है. ईडन पार्क में करीब 40 हजार दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है. इनमें बड़ी संख्या भारतीय प्रशंसकों की होगी.

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इस मुकाबले में न्यूजीलैंड क्रिकेट के द्विपक्षीय सीरीज मैचों में दर्शकों की मौजूदगी का रिकॉर्ड टूट सकता है. फिलहाल यह रिकॉर्ड 36,523 दर्शकों का है. यह आंकड़ा 2019 में ईडन पार्क में भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड की पुरुष और महिला टीमों के डबल हेडर मुकाबले के दौरान दर्ज किया गया था.

इस बार करीब 40 हजार दर्शकों की संभावित मौजूदगी उस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ सकती है. यानी मैदान पर भारतीय बल्लेबाजों का बल्ला गरजा तो स्टेडियम में मौजूद प्रशंसकों को एक और यादगार मुकाबला देखने को मिल सकता है.

भारत के पास खिलाड़ियों को आराम देने का भी मौका

एक तरफ न्यूजीलैंड की टीम अपनी गेंदबाजी की कमजोरियों से पार पाने का रास्ता तलाश रही होगी, वहीं भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला कुछ खिलाड़ियों को आराम देने का अवसर भी हो सकता है. सीरीज में भारत का प्रदर्शन जिस तरह का रहा है, उससे टीम प्रबंधन अपने कुछ खिलाड़ियों के कार्यभार को संभालने पर विचार कर सकता है.

हालांकि, ईडन पार्क की परिस्थितियां और भारतीय बल्लेबाजों का फॉर्म इस मुकाबले को खास बना रहे हैं. न्यूजीलैंड के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि वह भारतीय बल्लेबाजी की रफ्तार पर लगाम कैसे लगाए. अगर अभिषेक और वैभव ने फिर से पावरप्ले में बल्ला खोल दिया तो कीवी गेंदबाजों के लिए वापसी करना बेहद मुश्किल हो सकता है.

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छोटी बाउंड्री, भारतीय बल्लेबाजों का तूफानी फॉर्म और रिकॉर्ड दर्शकों की मौजूदगी... ईडन पार्क में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने चुनौती सिर्फ मैच बचाने की नहीं, बल्कि भारतीय बल्लेबाजी के तूफान को रोकने की भी होगी.





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