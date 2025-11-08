India vs Australia Live Score: भारतीय टीम के पास टी20 सीरीज जीतने का सुनहरा मौका, गाबा में किसने जीता टॉस?

India vs Australia, 5th T20I Live Score: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का पांचवां एवं आखिरी मुकाबला आज (8 नवंबर) ब्रिस्बेन के द गाबा में है. इस मुकाबले में सूर्यकुमार यादव भारतीय टीम की कप्तानी करने जा रहे हैं. वहीं मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान हैं. भारतीय समयानुसार इस मुकाबले में टॉस दोपहर 1.15 बजे होगा. वहीं मैच की पहली गेंद दोपहर 1.45 बजे फेंकी जाएगी.

भारतीय टीम सीरीज में फिलहाल 2-1 से आगे है. इस मुकाबले को जीतने पर वो टी20 सीरीज अपने नाम कर लेगी. दोनों टीमों के बीच कैनबरा टी20 मैच बारिश के चलते धुल गया था. फिर ऑस्ट्रेलिया ने मेलर्बन टी20 मैच को 4 विकेट से जीता. भारतीय टीम ने इसके बाद जबरदस्त वापसी करते हुए होबार्ट (5 विकेट) और गोल्ड कोस्ट (48 रन) टी20 मैच में कंगारू टीम को पराजित किया. भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच गाबा टी20 मैच से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक टी20 क्रिकेट में 36 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम ने 22 मैचों में जीत हासिल की. जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने सिर्फ 12 मुकाबले जीते. इसके अलावा 2 मैचों का नतीजा नहीं निकल सका. यानी टी20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम का पलड़ा काफी भारी रहा है.

भारत vs ऑस्ट्रेलिया (H2H)

कुल टी20I मैच: 36

ऑस्ट्रेलिया ने जीते: 12

भारत ने जीते: 22

बेनतीजा: 2

पांचवें टी20 में भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग-11: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह.

पांचवें टी20 में ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग-11: मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिचेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, एडम जाम्पा, महली बियर्डमैन.

भारत का फुल स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा.

ऑस्ट्रेलिया का फुल स्क्वॉड: मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, जोश फिलिप, मार्कस स्टोइनिस, , मिचेल ओवेन, ग्लेन मैक्सवेल, बेन ड्वारशुइस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, एडम जाम्पा, मैथ्यू कुह्नमैन और महली बियर्डमैन.

भारत vs ऑस्ट्रेल‍िया टी20 सीरीज 2025

पहला टी20: 29 अक्टूबर, कैनबरा (मैच रद्द)

दूसरा टी20: 31 अक्टूबर, मेलबर्न (ऑस्ट्रेल‍िया की 4 विकेट से जीत)

तीसरा टी20: 2 नवंबर, होबार्ट (टीम इंडिया 5 विकेट से जीती)

चौथा टी20: 6 नवंबर, गोल्ड कोस्ट (भारत की 48 रनों से जीत)

पांचवां टी20: 8 नवंबर, ब्रिस्बेन

