IND vs AUS 5th T20I Playing 11: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का अंतिम मुकाबला ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में शनिवार (8 नवंबर) को खेला गया. इस मुकाबले में भारत की प्लेइंग 11 में बदलाव देखने को मिले.
गोल्डकोस्ट के कैरारा में मौजूद हेरिटेज बैंक स्टेडियम हुए चौथे टी20 को भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से हराया था. इस तरह सूर्या एंड कंपनी सीरीज में 2-1 से अजेय है.
टॉस के समय कप्तान सूर्या ने बताया कि उन्होंने प्लेइंग 11 में बदलाव किया है. इस पूरी सीरीज से बाहर रहे रिंकू सिंह को मौका नहीं मिला था. जो तिलक वर्मा की जगह टीम में आए. तिलक वर्मा का आज (8 नवंबर) को जन्मदिन है. बर्थडे बॉय तिलक वर्मा 23 साल के हो गए हैं.
वैसे रिंकू सिंंह भी भारतीय टीम के लिए आखिरी मुकाबला एशिया कप क फाइनल में खेले थे, तब उन्होंने चौका जड़कर भारतीय टीम को जीत दिलाई थी. वैसे ध्यान रहे तिलक वर्मा एशिया कप 2025 फाइनल के हीरो थे. तब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 69 रनों की नाबाद पारी खेली थी.
क्यों हुए तिलक वर्मा गाबा टी20 से बाहर
दरअसल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस टी20 सीरीज में तिलक वर्मा का प्रदर्शन वैसा नहीं रहा है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं. उन्होंने 4 मुकाबलों की 3 पारियों में 34 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 29 का रहा और एवरेज 11.33 का रहा.
Presenting #TeamIndia's Playing XI for the 5⃣th and final T20I 👌— BCCI (@BCCI) November 8, 2025
Updates ▶️ https://t.co/V6p4wdCkz1#AUSvIND pic.twitter.com/TA0XjD5Rxf
गाबा टी20 में भारत की प्लेइंग-11: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह.
गाबा टी20 में ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11: मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, जोश फिलिप, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, एडम जाम्पा, बेन ड्वारशुइस.
भारत vs ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज 2025 शेड्यूल
पहला टी20: 29 अक्टूबर, कैनबरा (मैच रद्द)
दूसरा टी20: 31 अक्टूबर, मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया 4 विकेट से जीता)
तीसरा टी20: 2 नवंबर, होबार्ट (भारतीय टीम 5 विकेट से जीती)
चौथा टी20: 6 नवंबर, गोल्ड कोस्ट (48 रन से जीता भारत)
पांचवां टी20: 8 नवंबर, ब्रिस्बेन
वैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक टी20 फॉर्मे में 36 मैच खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने 22 मैचों में जीत हासिल की. वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 12 मुकाबले जीते हैं. 2 मैचों का नतीजा नहीं निकल सका. यानी टी20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम का पलड़ा काफी भारी रहा है.
भारत vs ऑस्ट्रेलिया (H2H)
कुल टी20I मैच: 36
ऑस्ट्रेलिया ने जीते: 12
भारत ने जीते: 22
बेनतीजा: 2