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NZ दौरे के लिए टीम इंडिया में होगी इस खूंखार ऑलराउंडर की एंट्री! AUS A के खिलाफ बल्ले और गेंद से मचाया तहलका

हाल ही में आस्ट्रेलिया ए के खिलाफ लिस्ट ए टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले सूर्यांश शेडगे भारतीय वनडे टीम में डेब्यू कर सकते हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए जल्द ही भारतीय टीम का ऐलान किया जा सकता है.

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भारत को मिला नया सितारा. (PHOTO: Reuters)
भारत को मिला नया सितारा. (PHOTO: Reuters)

भारतीय क्रिकेट टीम के युवा ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे जल्द ही भारतीय वनडे टीम में अपना डेब्यू कर सकते हैं. हाल ही में पुडुचेरी में खेली गई अनऑफिशियल लिस्ट-ए सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने के बाद सूर्यांश शेडगे ने न्यूजीलैंड दौरे के लिए वनडे टीम में अपनी जोरदार दावेदारी ठोक दी है.

हैमस्ट्रिंग की चोट से उबरकर क्रिकेट में वापसी करने वाले सूर्यांश शेडगे जबरदस्त फॉर्म में हैं. उन्होंने इस सीरीज में अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

सीरीज के पहले ही मुकाबले में उन्होंने अपनी सटीक सीम गेंदबाजी से 44 विकेट चटकाए. इसके अलावा आखिरी वनडे मैच में संकट के समय शानदार बल्लेबाजी करते हुए 66 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली.

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क्यों मिल सकता है मौका?

बीसीसीआई के एक सूत्र से मिली जानकारी के मुताबिक चूंकि नितीश कुमार रेड्डी टेस्ट सीरीज में चौथे तेज गेंदबाज और लोअर ऑर्डर में एक अहम भूमिका निभाएंगे. इसलिए वह न्यूजीलैंड के खिलाफ सभी वनडे मैच नहीं खेल पाएंगे क्योंकि उन्हें रेड-बॉल क्रिकेट की तैयारी भी करनी है. 

हार्दिक पंड्या के लगातार चोट के कारण बाहर रहने और भारतीय क्रिकेट में क्वालिटी ऑलराउंडर्स की कमी को देखते हुए सूर्यांश शेडगे टीम मैनेजमेंट के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनकर सामने आए हैं.

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न्यूजीलैंड से होगी भारत की टक्कर 

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 22 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस लंबे दौरे पर पहले टी20 और उसके बाद 4 नवंबर से ऑकलैंड में वनडे सीरीज खेली जाएगी. व्यस्त शेड्यूल और टेस्ट मैचों की तैयारी के कम समय को देखते हुए चयनकर्ता एक बड़ा स्क्वाड चुन सकते हैं, जिसमें इस युवा ऑलराउंडर का नाम लगभग तय माना जा रहा है.

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