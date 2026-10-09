भारत में जन्म, न्यूजीलैंड के लिए खेला क्रिकेट... अब 38 की उम्र में लिया संन्यास, पार्थिव पटेल से था ये कनेक्शन

न्यूजीलैंड के पूर्व टेस्ट ओपनर जीत रावल ने प्रोफेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. 38 साल के रावल ने 2016 से 2020 के बीच न्यूजीलैंड के लिए 24 टेस्ट मैच खेले. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके नाम 10 हजार से ज्यादा रन दर्ज हैं. क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद वह अब चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर अपने करियर पर ध्यान दे सकते हैं.

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रावल का जन्म 22 सितंबर 1988 को गुजरात में हुआ था. किशोरावस्था में उनका परिवार न्यूजीलैंड के ऑकलैंड चला गया था. उन्होंने दिसंबर 2008 में ऑकलैंड की ओर से वेस्टइंडीज की दौरा करने वाली टीम के खिलाफ फर्स्ट क्लास डेब्यू किया. उनका क्रिकेट करियर करीब 18 साल चला.

पार्थिव पटेल के साथ पढ़े, फिर न्यूजीलैंड के लिए खेले

जीत रावल का भारतीय क्रिकेट से भी खास कनेक्शन रहा है. वह अहमदाबाद के विद्यानगर स्कूल में भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज पार्थिव पटेल के साथ पढ़े थे. न्यूजीलैंड जाने के बाद रावल ने वहां के अंडर-19 क्रिकेट से आगे बढ़ते हुए सीनियर टीम तक का सफर तय किया.

ऑकलैंड की ओर से शुरुआत में मिडिल ऑर्डर में खेलने वाले रावल बाद में न्यूजीलैंड के घरेलू क्रिकेट के सफल ओपनरों में शामिल हो गए. उन्होंने अपने 292 फर्स्ट क्लास पारियों में से 285 में ओपनिंग की और इस दौरान 10,127 रन बनाए. ओपनर के तौर पर उनका औसत 37.36 रहा, जबकि उन्होंने 23 शतक लगाए.

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दिसंबर 2025 में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स की कप्तानी करते हुए वह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 10 हजार रन बनाने वाले न्यूजीलैंड के 30वें खिलाड़ी बने. उनका आखिरी प्रतिस्पर्धी मुकाबला इस साल मार्च में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के खिलाफ प्लंकेट शील्ड में था.





न्यूजीलैंड के लिए खेले 24 टेस्ट

रावल ने 2016 में क्राइस्टचर्च में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया. न्यूजीलैंड की ओर से 24 टेस्ट में उन्होंने 1,143 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और सात अर्धशतक निकले. अपने पहले टेस्ट शतक के लिए उन्हें 28 पारियों का इंतजार करना पड़ा.

वह न्यूजीलैंड की उस टीम का हिस्सा थे, जिसने जून 2021 में पहले वर्ल्ड टेस्ट चैम्प‍ियनश‍िप (WTC) का खिताब जीता था. खिताबी जीत के बाद वह टेस्ट गदा के साथ न्यूजीलैंड के अलग-अलग हिस्सों में आयोजित सप्ताह भर के दौरे में भी शामिल रहे.

रावल ने बाद में बताया था कि उनके करियर के शुरुआती दौर में शतक नहीं आने के बावजूद केन विलियमसन, रोस टेलर और टीम के अन्य सीनियर खिलाड़ियों ने उनका समर्थन किया. इससे उन्हें दबाव के बीच भी टीम के लिए योगदान देने का भरोसा मिला.

हालांकि, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज और ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान उनका फॉर्म गिर गया. कुछ मैचों में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाने के बाद टीम मैनेजमेंट ने दूसरे विकल्प की ओर रुख किया. रावल ने इस फैसले पर निराशा जताई थी, लेकिन साथ ही कहा था कि उन्हें खुशी है कि किसी दूसरे खिलाड़ी ने टीम की जरूरत के मुताबिक प्रदर्शन किया.





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घरेलू क्रिकेट में शानदार रिकॉर्ड

रावल ने न्यूजीलैंड के घरेलू क्रिकेट में ऑकलैंड, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स का प्रतिनिधित्व किया. प्लंकेट शील्ड में उन्होंने कुल 8,662 रन बनाए. इस टूर्नामेंट के इतिहास में उनसे ज्यादा रन माइकल पैप्स (11,463), मैथ्यू सिंक्लेयर (8,842) और पीटर फुल्टन (8,719) ने बनाए हैं.

नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के साथ उन्होंने 2024-25 में टीम को एक दशक से ज्यादा समय बाद पहला प्लंकेट शील्ड खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने अपनी पार्ट टाइम लेग स्पिन से भी योगदान दिया और उस सीजन में 11.14 के औसत से 14 विकेट लिए. इस दौरान उन्होंने पहली बार फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पांच विकेट लेने का कारनामा भी किया.

लिस्ट ए क्रिकेट में रावल ने 96 मैचों में 2,714 रन बनाए और 44 विकेट लिए. टी20 क्रिकेट के 76 मैचों में उनके नाम 1,484 रन हैं. उनका टी20 औसत 21.50 और स्ट्राइक रेट 121.44 रहा. मैदान के बाहर रावल ऑडिटिंग फर्म में चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर काम कर रहे हैं. करियर के आखिरी दौर में उन्होंने कोचिंग में भी हाथ आजमाए. क्रिकेट के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी रहेमाया और समोआ की टीम में हेड कोच तरुण नेथुला के सहायक के रूप में काम किया.

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