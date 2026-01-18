India vs New Zealand Live Score, 3rd ODI: भारतीय टीम की जबरदस्त शुरुआत, सात गेंदों में न्यूजीलैंड के 2 विकेट धड़ाम

India vs New Zealand, 3rd ODI Match Live Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला आज (18 जनवरी) इंदौर के होलकर स्टेडियम में है. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. न्यूजीलैंड का स्कोर 4 ओवरों के बाद 16-2 है. मुकाबले में शुभमन गिल भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं. वहीं माइकल ब्रेसवेल कीवी टीम के कप्तान हैं.

वनडे सीरीज का पहला मुकाबला वडोदरा में खेला गया था, जिसमें भारत ने चार विकेट से जीत हासिल की थी. फिर राजकोट ओडीआई को कीवी टीम ने सात विकेट से जीत सीरीज में 1-1 की बराबरी की. अब इस मुकाबले को जीतने वाली टीम सीरीज पर कब्जा कर लेगी. भारत-न्यूजीलैंड के बीच तीसरे वनडे मैच से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

न्यूजीलैंड की शुरुआत काफी खराब रही और उसने 6 रनों के स्कोर तक 2 विकेट खो दिए. सलामी बल्लेबाज हेनरी निकोल्स (0 रन) को अर्शदीप सिंह ने बोल्ड किया. वहीं हर्षित राणा ने दूसरे ओपनर डेवोन कॉन्वे (5 रन) का काम खत्म किया.

इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की एंट्री हुई. अर्शदीप को दाएं हाथ के फास्ट बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा की जगह मौका मिला. दूसरी ओर न्यूजीलैंड ने अपनी प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया.

इंदौर वनडे में भारत की प्लेइंग-11: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज.

इंदौर वनडे में न्यूजीलैंड की प्लेइंग-11: डेवोन कॉन्वे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, ​​डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल हे (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), जकारी फाउलकेस, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जेमिसन और जेडन लेनोक्स

भारत vs न्यूजीलैंड H2H

कुल ओडीआई मैच: 122

भारत ने जीते: 63

न्यूजीलैंड ने जीते: 51

बेनतीजा: 7

टाई: 1

भारत vs न्यूजीलैंड H2H (भारत में)

कुल ओडीआई मैच: 42

भारत ने जीते: 32

न्यूजीलैंड ने जीते: 9

बेनतीजा: 1

भारत का स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), आयुष बदोनी, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह और यशस्वी जायसवाल.

न्यूजीलैंड का स्क्वॉड: माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), डेवोन कॉन्वे, विल यंग, ​​हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, जकारी फाउलकेस, निक केली, जोश क्लार्कसन, माइकल राई, काइल जेमिसन, मिचेल हे (विकेटकीपर), आदित्य अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क और जेडन लेनोक्स.

भारत vs न्यूजीलैंड ODI सीरीज

11 जनवरी: पहला वनडे, वडोदरा, भारत की चार विकेट से जीत

14 जनवरी: दूसरा वनडे, राजकोट, न्यूजीलैंड सात विकेट से जीता

18 जनवरी: तीसरा वनडे, इंदौर

