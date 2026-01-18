विराट कोहली ने इंदौर ODI में शतक जड़कर लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, सहवाग-सचिन पीछे छूटे

18 जनवरी (रविवार) को इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में टीम इंडिया के दिग्गज विराट कोहली ने बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया. कोहली ने 8 चौके और 2 छक्के की मदद से 91 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया. कोहली ने कुल मिलाकर 108 गेंदों पर 124 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और तीन छक्के शामिल रहे.

और पढ़ें

यह भी पढ़ें: इंदौर वनडे में टीम इंड‍िया की हार, कोहली का शतक बेकार, न्यूजीलैंड ने ODI सीरीज जीतकर रचा इत‍िहास

विराट कोहली के वनडे इंटरनेशनल करियर का ये 54वां शतक रहा. वहीं उनके इंटरनेशनल करियर की ये 85वीं सेंचुरी रही. बता दें कि कोहली ने टेस्ट में 30 और टी20 इंटरनेशनल में एक शतक लगाया था. कोहली के लिस्ट-ए शतकों की संख्या अब 58 हो चुकी है. कोहली ने शतकीय पारी खेलकर रिकॉर्ड्स की बारिश कर दी.

विराट कोहली अब न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. कोहली का न्यूजीलैड के खिलाफ ये सातवां ओडीआई शतक रहा.कोहली ने वीरेंद्र सहवाग (भारत) और रिकी पोंटिग (ऑस्ट्रेलिया) को पछाड़ दिया. दोनों दिग्गजों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में 6-6 शतक लगाए थे.

न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक (ODI):

7- विराट कोहली (36 पारियां)*

6- रिकी पोंटिंग (50 पारियां)

6- वीरेंद्र सहवाग (23 पारियां)

5- सचिन तेंदुलकर (41 पारियां)

5- सनथ जयसूर्या (45 पारियां)

Advertisement

विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 शतक लगाए हैं. अब वो इस टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. कोहली ने जैक्स कैलिस (साउथ अफ्रीका), जो रूट (इंग्लैंड) और सचिन तेंदुलकर (भारत) को पछाड़ दिया, जिन्होंने 9-9 शतक लगाए थे.

न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा इंटरनेशनल शतक

10- विराट कोहली (73 पारियां)*

9- जैक्स कैलिस (76 पारियां)

9- जो रूट (71 पारियां)

9- सचिन तेंदुलकर (80 पारियां)

विराट कोहली अब वनडे क्रिकेट में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं. कोहली इस मामले में रिकी पोंटिंग (12655 रन) को पीछे छोड़ चुके हैं.

विराट कोहली का ये ऐसा नौवां ओडीआई शतक रहा, जिसमें भारतीय टीम को हार मिली. सचिन तेंदुलकर ने 14 ओडीआई शतक ऐसे जड़े, जहां भारतीय टीम जीत नहीं पाई थी. सचिन इस मामले में टॉप पर हैं. कोहली ने पहली बार इंदौर में वनडे शतक जड़ा. कोहली अब ओडीआई में 35 वेन्यूज पर शतक लगा चुके हैं, जो किसी बल्लेबाज के लिए सर्वाधिक है.

सबसे ज्यादा ODI शतक (हारे हुए मैच)

14- सचिन तेंदुलकर

11- क्रिस गेल

9- ब्रैंडन टेलर

9- विराट कोहली

सबसे ज्यादा वेन्यू पर शतक (ODI):

35- विराट कोहली

34- सचिन तेंदुलकर

26- रोहित शर्मा

21- रिकी पोंटिंग

21- हाशिम अमला

21- एबी डिविलियर्स

Advertisement

द्विपक्षीय ODI सीरीज के निर्णायक मैचों में कोहली

पारियां: 16

रन: 784

औसत: 52.26

स्ट्राइक रेट: 98.0

शतक/अर्धशतक: 2/6

उच्चतम स्कोर: 124



विराट कोहली का प्रदर्शन (300 प्लस रन चेज ODI)

पारियां: 37,

रन: 2131

औसत: 62.67

स्ट्राइक रेट: 106.4

शतक/अर्धशतक: 10/9

---- समाप्त ----